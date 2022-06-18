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Горняков обесточенной при обстреле шахты в Донецке вывели на поверхность - РИА Новости, 18.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220618/gornyaki-1796437480.html
Горняков обесточенной при обстреле шахты в Донецке вывели на поверхность
Горняков обесточенной при обстреле шахты в Донецке вывели на поверхность - РИА Новости, 18.06.2022
Горняков обесточенной при обстреле шахты в Донецке вывели на поверхность
Все горняки обесточенной при обстреле шахты имени Засядько в Донецке подняты на поверхность, пострадавших нет, сообщает министерство угля и энергетики Донецкой... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T14:37
2022-06-18T14:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
шахта имени засядько
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Все горняки обесточенной при обстреле шахты имени Засядько в Донецке подняты на поверхность, пострадавших нет, сообщает министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что шахта имени Засядько обесточена в результате обстрела со стороны украинских войск, а 77 горняков находятся под землей."Все горняки шахты имени Засядько подняты на поверхность, пострадавших нет", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.Шахта имени Засядько находится в Киевском районе столицы ДНР.
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донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, шахта имени засядько
14:37 18.06.2022 (обновлено: 14:59 18.06.2022)
 
Горняков обесточенной при обстреле шахты в Донецке вывели на поверхность

Минугля ДНР: из обесточенной при обстреле ВСУ шахты им. Засядько вывели всех горняков

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкШахтеры в штольне на шахте в Донецкой области
Шахтеры в штольне на шахте в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Шахтеры в штольне на шахте в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Все горняки обесточенной при обстреле шахты имени Засядько в Донецке подняты на поверхность, пострадавших нет, сообщает министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что шахта имени Засядько обесточена в результате обстрела со стороны украинских войск, а 77 горняков находятся под землей.
"Все горняки шахты имени Засядько подняты на поверхность, пострадавших нет", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.
Шахта имени Засядько находится в Киевском районе столицы ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныШахта имени Засядько
 
 
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