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Горняков обесточенной при обстреле шахты в Донецке вывели на поверхность
Горняков обесточенной при обстреле шахты в Донецке вывели на поверхность - РИА Новости, 18.06.2022
Горняков обесточенной при обстреле шахты в Донецке вывели на поверхность
Все горняки обесточенной при обстреле шахты имени Засядько в Донецке подняты на поверхность, пострадавших нет, сообщает министерство угля и энергетики Донецкой... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T14:37
2022-06-18T14:37
2022-06-18T14:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
шахта имени засядько
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Все горняки обесточенной при обстреле шахты имени Засядько в Донецке подняты на поверхность, пострадавших нет, сообщает министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что шахта имени Засядько обесточена в результате обстрела со стороны украинских войск, а 77 горняков находятся под землей."Все горняки шахты имени Засядько подняты на поверхность, пострадавших нет", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.Шахта имени Засядько находится в Киевском районе столицы ДНР.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, шахта имени засядько
14:37 18.06.2022 (обновлено: 14:59 18.06.2022)
Горняков обесточенной при обстреле шахты в Донецке вывели на поверхность
Минугля ДНР: из обесточенной при обстреле ВСУ шахты им. Засядько вывели всех горняков