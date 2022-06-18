https://ria.ru/20220618/gornyaki-1796437480.html

Горняков обесточенной при обстреле шахты в Донецке вывели на поверхность

Горняков обесточенной при обстреле шахты в Донецке вывели на поверхность - РИА Новости, 18.06.2022

Горняков обесточенной при обстреле шахты в Донецке вывели на поверхность

Все горняки обесточенной при обстреле шахты имени Засядько в Донецке подняты на поверхность, пострадавших нет, сообщает министерство угля и энергетики Донецкой... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T14:37

2022-06-18T14:37

2022-06-18T14:59

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

шахта имени засядько

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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Все горняки обесточенной при обстреле шахты имени Засядько в Донецке подняты на поверхность, пострадавших нет, сообщает министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что шахта имени Засядько обесточена в результате обстрела со стороны украинских войск, а 77 горняков находятся под землей."Все горняки шахты имени Засядько подняты на поверхность, пострадавших нет", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.Шахта имени Засядько находится в Киевском районе столицы ДНР.

https://ria.ru/20220618/vooruzhenie-1796183140.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, шахта имени засядько