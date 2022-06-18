https://ria.ru/20220618/dtp-1796432160.html

Автобус, попавший в ДТП на Кубани, перевозил студентов

Автобус, попавший в ДТП на Кубани, перевозил студентов - РИА Новости, 18.06.2022

Автобус, попавший в ДТП на Кубани, перевозил студентов

Автобус, попавший в ДТП с туристами на Кубани, вез студентов, они ехали на практику, среди них критически пострадавших нет, их везут в центральную больницу... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T14:04

2022-06-18T14:04

2022-06-18T14:40

происшествия

апшеронский район

краснодарский край

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СОЧИ, 18 июн – РИА Новости. Автобус, попавший в ДТП с туристами на Кубани, вез студентов, они ехали на практику, среди них критически пострадавших нет, их везут в центральную больницу Апшеронского района, сообщает пресс-служба Минздрава Краснодарского края.Ранее пресс-служба прокуратуры Краснодарского края информировала, что 18 июня, предварительно, в Апшеронском районе неподалеку от поселка Мемзай туристический автобус врезался в дерево из-за отказа тормозной системы во время поворота. В процессе ДТП были были повреждены четыре автомобиля, а также из 22 пассажиров, пострадали 11 человек, получившие травмы разной степени тяжести."Всего был в автобусе 21 человек. Студенты Кубанского госуниверситета 18-19 лет ехали на практику. Пострадавших 11 (1 - Водитель автобуса крайне тяжелый, 10 пострадавших студентов разной степени тяжести, критически тяжелых нет)", - говорится в сообщении.Отмечается, что всех сейчас ведут везут в Апшеронскую центральную больницу.

https://ria.ru/20220609/sochi-1794399439.html

https://ria.ru/20220618/kuban-1796428175.html

апшеронский район

краснодарский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, апшеронский район, краснодарский край