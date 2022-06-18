14:04 18.06.2022 (обновлено: 14:40 18.06.2022)
Автобус, попавший в ДТП на Кубани, перевозил студентов
Автобус, попавший в ДТП на Кубани, вез студентов на практику
© Фото : Прокуратура Краснодарского краяНа метсе ДТП с участием туристического автобуса в Апшеронском районе Краснодарского края
© Фото : Прокуратура Краснодарского края
СОЧИ, 18 июн – РИА Новости. Автобус, попавший в ДТП с туристами на Кубани, вез студентов, они ехали на практику, среди них критически пострадавших нет, их везут в центральную больницу Апшеронского района, сообщает пресс-служба Минздрава Краснодарского края.
Ранее пресс-служба прокуратуры Краснодарского края информировала, что 18 июня, предварительно, в Апшеронском районе неподалеку от поселка Мемзай туристический автобус врезался в дерево из-за отказа тормозной системы во время поворота. В процессе ДТП были были повреждены четыре автомобиля, а также из 22 пассажиров, пострадали 11 человек, получившие травмы разной степени тяжести.
"Всего был в автобусе 21 человек. Студенты Кубанского госуниверситета 18-19 лет ехали на практику. Пострадавших 11 (1 - Водитель автобуса крайне тяжелый, 10 пострадавших студентов разной степени тяжести, критически тяжелых нет)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всех сейчас ведут везут в Апшеронскую центральную больницу.
Вчера, 13:26На Кубани автобус с туристами врезался в дерево