Рейтинг@Mail.ru
Из-за обстрелов Донецка со стороны ВСУ пострадал стадион "Донбасс Арена" - РИА Новости, 18.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220618/donetsk-1796461333.html
Из-за обстрелов Донецка со стороны ВСУ пострадал стадион "Донбасс Арена"
Из-за обстрелов Донецка со стороны ВСУ пострадал стадион "Донбасс Арена" - РИА Новости, 18.06.2022
Из-за обстрелов Донецка со стороны ВСУ пострадал стадион "Донбасс Арена"
В результате обстрелов украинскими войсками Ворошиловского района Донецка снаряды упали возле стадиона "Донбасс Арена", здания кинотеатра "Звездочка" и... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T17:00
2022-06-18T18:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796425353_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_37bd0c4850be7b7535407ab6c0ea42a4.jpg
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. В результате обстрелов украинскими войсками Ворошиловского района Донецка снаряды упали возле стадиона "Донбасс Арена", здания кинотеатра "Звездочка" и выставочного комплекса "Эксподонбасс", сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Обстрелу вражеских формирований Украины подвергся Ворошиловский район. Снаряды упали по улице Университетской в районе кинотеатра "Звёздочка", а также возле стадиона "Донбасс Арена" и выставочного комплекса "Эксподонбасс", - говорится в заявлении мэра в Telegram-канале.До этого в Telegram-канале властей Донецкой Народной Республики опубликовали новость о падении снарядов перед кинотеатром "Звездочка" и Кафедральным Спасо-Преображенским собором. Также в СМИ публикуют видео с поврежденным зданием выставочного центра.
https://ria.ru/20220618/donetsk-1796455156.html
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Стадион "Донбасс Арена" после обстрела
Последствия обстрела в Донецке
2022-06-18T17:00
true
PT0M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796425353_628:263:2500:1667_1920x0_80_0_0_0c9569445e19ed75ec4ed39d25b74272.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донецкая народная республика
17:00 18.06.2022 (обновлено: 18:40 18.06.2022)
 
Из-за обстрелов Донецка со стороны ВСУ пострадал стадион "Донбасс Арена"

Мэр Донецка Кулемзин: из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадал стадион "Донбасс Арена"

© Фото : Официальный сайт ДНРПоследствия обстрела центральных районов Донецка
Последствия обстрела центральных районов Донецка - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© Фото : Официальный сайт ДНР
Последствия обстрела центральных районов Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. В результате обстрелов украинскими войсками Ворошиловского района Донецка снаряды упали возле стадиона "Донбасс Арена", здания кинотеатра "Звездочка" и выставочного комплекса "Эксподонбасс", сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Обстрелу вражеских формирований Украины подвергся Ворошиловский район. Снаряды упали по улице Университетской в районе кинотеатра "Звёздочка", а также возле стадиона "Донбасс Арена" и выставочного комплекса "Эксподонбасс", - говорится в заявлении мэра в Telegram-канале.
До этого в Telegram-канале властей Донецкой Народной Республики опубликовали новость о падении снарядов перед кинотеатром "Звездочка" и Кафедральным Спасо-Преображенским собором. Также в СМИ публикуют видео с поврежденным зданием выставочного центра.
Последствия обстрела здания службы горноспасателей в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 16:27Специальная военная операция на Украине
В Донецке идет интенсивный обстрел со стороны украинских войск
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала