https://ria.ru/20220618/donetsk-1796461333.html
Из-за обстрелов Донецка со стороны ВСУ пострадал стадион "Донбасс Арена"
Из-за обстрелов Донецка со стороны ВСУ пострадал стадион "Донбасс Арена" - РИА Новости, 18.06.2022
Из-за обстрелов Донецка со стороны ВСУ пострадал стадион "Донбасс Арена"
В результате обстрелов украинскими войсками Ворошиловского района Донецка снаряды упали возле стадиона "Донбасс Арена", здания кинотеатра "Звездочка" и... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T17:00
2022-06-18T17:00
2022-06-18T18:40
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. В результате обстрелов украинскими войсками Ворошиловского района Донецка снаряды упали возле стадиона "Донбасс Арена", здания кинотеатра "Звездочка" и выставочного комплекса "Эксподонбасс", сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Обстрелу вражеских формирований Украины подвергся Ворошиловский район. Снаряды упали по улице Университетской в районе кинотеатра "Звёздочка", а также возле стадиона "Донбасс Арена" и выставочного комплекса "Эксподонбасс", - говорится в заявлении мэра в Telegram-канале.До этого в Telegram-канале властей Донецкой Народной Республики опубликовали новость о падении снарядов перед кинотеатром "Звездочка" и Кафедральным Спасо-Преображенским собором. Также в СМИ публикуют видео с поврежденным зданием выставочного центра.
https://ria.ru/20220618/donetsk-1796455156.html
украина
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Стадион "Донбасс Арена" после обстрела
Последствия обстрела в Донецке
2022-06-18T17:00
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РИА Новости
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в мире, украина, донецкая народная республика
17:00 18.06.2022 (обновлено: 18:40 18.06.2022)
Из-за обстрелов Донецка со стороны ВСУ пострадал стадион "Донбасс Арена"
Мэр Донецка Кулемзин: из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадал стадион "Донбасс Арена"