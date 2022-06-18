https://ria.ru/20220618/donetsk-1796461333.html

Из-за обстрелов Донецка со стороны ВСУ пострадал стадион "Донбасс Арена"

Из-за обстрелов Донецка со стороны ВСУ пострадал стадион "Донбасс Арена" - РИА Новости, 18.06.2022

Из-за обстрелов Донецка со стороны ВСУ пострадал стадион "Донбасс Арена"

В результате обстрелов украинскими войсками Ворошиловского района Донецка снаряды упали возле стадиона "Донбасс Арена", здания кинотеатра "Звездочка" и... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T17:00

2022-06-18T17:00

2022-06-18T18:40

специальная военная операция на украине

в мире

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. В результате обстрелов украинскими войсками Ворошиловского района Донецка снаряды упали возле стадиона "Донбасс Арена", здания кинотеатра "Звездочка" и выставочного комплекса "Эксподонбасс", сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Обстрелу вражеских формирований Украины подвергся Ворошиловский район. Снаряды упали по улице Университетской в районе кинотеатра "Звёздочка", а также возле стадиона "Донбасс Арена" и выставочного комплекса "Эксподонбасс", - говорится в заявлении мэра в Telegram-канале.До этого в Telegram-канале властей Донецкой Народной Республики опубликовали новость о падении снарядов перед кинотеатром "Звездочка" и Кафедральным Спасо-Преображенским собором. Также в СМИ публикуют видео с поврежденным зданием выставочного центра.

https://ria.ru/20220618/donetsk-1796455156.html

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Стадион "Донбасс Арена" после обстрела Последствия обстрела в Донецке 2022-06-18T17:00 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, донецкая народная республика