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При обстреле украинскими войсками Донецка погиб человек - РИА Новости, 18.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220618/donetsk-1796450596.html
При обстреле украинскими войсками Донецка погиб человек
При обстреле украинскими войсками Донецка погиб человек - РИА Новости, 18.06.2022
При обстреле украинскими войсками Донецка погиб человек
Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района города Донецка, сообщает представительство... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T16:00
2022-06-18T16:07
специальная военная операция на украине
украина
донецк (днр)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района города Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о ранении одного мирного жителя при обстреле Куйбышевского района Донецка."С раннего утра противник вновь ведет массированный обстрел столицы Республики... Жертвы среди гражданских лиц... Куйбышевский район Донецка: погиб мужчина 1967 года рождения; ранены мужчины 1955 года рождения, 1966 года рождения и женщины 1979 года рождения и 1966 года рождения",- говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220609/donetsk-1794221905.html
украина
донецк (днр)
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украина, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
16:00 18.06.2022 (обновлено: 16:07 18.06.2022)
 
При обстреле украинскими войсками Донецка погиб человек

В ДНР сообщили, что при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка погиб человек

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУничтоженные в результате обстрелов ВСУ легковые автомобили в Куйбышевском районе Донецка
Уничтоженные в результате обстрелов ВСУ легковые автомобили в Куйбышевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Уничтоженные в результате обстрелов ВСУ легковые автомобили в Куйбышевском районе Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района города Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о ранении одного мирного жителя при обстреле Куйбышевского района Донецка.
"С раннего утра противник вновь ведет массированный обстрел столицы Республики... Жертвы среди гражданских лиц... Куйбышевский район Донецка: погиб мужчина 1967 года рождения; ранены мужчины 1955 года рождения, 1966 года рождения и женщины 1979 года рождения и 1966 года рождения",- говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.
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9 июня, 12:38Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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