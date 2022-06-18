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"АвтоВАЗ" обсудит с поставщиками варианты снижения стоимости машин - РИА Новости, 18.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220618/avtovaz-1796464507.html
"АвтоВАЗ" обсудит с поставщиками варианты снижения стоимости машин
"АвтоВАЗ" обсудит с поставщиками варианты снижения стоимости машин - РИА Новости, 18.06.2022
"АвтоВАЗ" обсудит с поставщиками варианты снижения стоимости машин
"АвтоВАЗ" на следующей неделе проведет конференцию с поставщиками, на которой обсудит варианты снижения стоимости на автомобили Lada, сообщил РИА Новости на... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T17:25
2022-06-18T17:25
петербургский международный экономический форум — 2022
дмитрий азаров
самарская область
автоваз
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. "АвтоВАЗ" на следующей неделе проведет конференцию с поставщиками, на которой обсудит варианты снижения стоимости на автомобили Lada, сообщил РИА Новости на ПМЭФ губернатор Самарской области Дмитрий Азаров."На совещании по автопрому прозвучало предложение президента, чтобы автопроизводители подумали о снижении стоимости… Уже на следующей неделе вместе с руководством "АвтоВАЗа" мы предполагаем провести совместную конференцию поставщиков… Обсудим этот вопрос, который был затронут президентом в ходе совещания", - сказал Азаров.Он напомнил, что автомобили подорожали, в том числе, из-за роста стоимости металла, сейчас же идет коррекция цены.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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дмитрий азаров, самарская область, автоваз, экономика
17:25 18.06.2022
 
"АвтоВАЗ" обсудит с поставщиками варианты снижения стоимости машин

Азаров: "АвтоВАЗ" обсудит с поставщиками варианты снижения стоимости автомобилей

© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанкЗдание заводоуправления ОАО "АВТОВАЗ"
Здание заводоуправления ОАО АВТОВАЗ - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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Здание заводоуправления ОАО "АВТОВАЗ". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. "АвтоВАЗ" на следующей неделе проведет конференцию с поставщиками, на которой обсудит варианты снижения стоимости на автомобили Lada, сообщил РИА Новости на ПМЭФ губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
"На совещании по автопрому прозвучало предложение президента, чтобы автопроизводители подумали о снижении стоимости… Уже на следующей неделе вместе с руководством "АвтоВАЗа" мы предполагаем провести совместную конференцию поставщиков… Обсудим этот вопрос, который был затронут президентом в ходе совещания", - сказал Азаров.
Он напомнил, что автомобили подорожали, в том числе, из-за роста стоимости металла, сейчас же идет коррекция цены.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на Петербургском международном экономическом форуме - 2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022Дмитрий АзаровСамарская областьАвтоВАЗЭкономика
 
 
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