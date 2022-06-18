https://ria.ru/20220618/avtovaz-1796464507.html
"АвтоВАЗ" обсудит с поставщиками варианты снижения стоимости машин
"АвтоВАЗ" обсудит с поставщиками варианты снижения стоимости машин - РИА Новости, 18.06.2022
"АвтоВАЗ" обсудит с поставщиками варианты снижения стоимости машин
"АвтоВАЗ" на следующей неделе проведет конференцию с поставщиками, на которой обсудит варианты снижения стоимости на автомобили Lada, сообщил РИА Новости на... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T17:25
2022-06-18T17:25
2022-06-18T17:25
петербургский международный экономический форум — 2022
дмитрий азаров
самарская область
автоваз
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. "АвтоВАЗ" на следующей неделе проведет конференцию с поставщиками, на которой обсудит варианты снижения стоимости на автомобили Lada, сообщил РИА Новости на ПМЭФ губернатор Самарской области Дмитрий Азаров."На совещании по автопрому прозвучало предложение президента, чтобы автопроизводители подумали о снижении стоимости… Уже на следующей неделе вместе с руководством "АвтоВАЗа" мы предполагаем провести совместную конференцию поставщиков… Обсудим этот вопрос, который был затронут президентом в ходе совещания", - сказал Азаров.Он напомнил, что автомобили подорожали, в том числе, из-за роста стоимости металла, сейчас же идет коррекция цены.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220617/lada-1796104130.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий азаров, самарская область, автоваз, экономика
"АвтоВАЗ" обсудит с поставщиками варианты снижения стоимости машин
Азаров: "АвтоВАЗ" обсудит с поставщиками варианты снижения стоимости автомобилей