https://ria.ru/20220618/avtovaz-1796464507.html

"АвтоВАЗ" обсудит с поставщиками варианты снижения стоимости машин

"АвтоВАЗ" обсудит с поставщиками варианты снижения стоимости машин - РИА Новости, 18.06.2022

"АвтоВАЗ" обсудит с поставщиками варианты снижения стоимости машин

"АвтоВАЗ" на следующей неделе проведет конференцию с поставщиками, на которой обсудит варианты снижения стоимости на автомобили Lada, сообщил РИА Новости на... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T17:25

2022-06-18T17:25

2022-06-18T17:25

петербургский международный экономический форум — 2022

дмитрий азаров

самарская область

автоваз

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. "АвтоВАЗ" на следующей неделе проведет конференцию с поставщиками, на которой обсудит варианты снижения стоимости на автомобили Lada, сообщил РИА Новости на ПМЭФ губернатор Самарской области Дмитрий Азаров."На совещании по автопрому прозвучало предложение президента, чтобы автопроизводители подумали о снижении стоимости… Уже на следующей неделе вместе с руководством "АвтоВАЗа" мы предполагаем провести совместную конференцию поставщиков… Обсудим этот вопрос, который был затронут президентом в ходе совещания", - сказал Азаров.Он напомнил, что автомобили подорожали, в том числе, из-за роста стоимости металла, сейчас же идет коррекция цены.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/lada-1796104130.html

самарская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

дмитрий азаров, самарская область, автоваз, экономика