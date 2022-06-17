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Лаврентьев назвал сообщения о вывозе Россией зерна с Украины фейком - РИА Новости, 17.06.2022
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Лаврентьев назвал сообщения о вывозе Россией зерна с Украины фейком
Лаврентьев назвал сообщения о вывозе Россией зерна с Украины фейком - РИА Новости, 17.06.2022
Лаврентьев назвал сообщения о вывозе Россией зерна с Украины фейком
Сообщения о вывозе Россией с Украины крупной партии зерна в Сирию являются фейком, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T07:58
2022-06-17T07:58
в мире
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украина
сирия
александр лаврентьев
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НУР-СУЛТАН, 17 июн – РИА Новости. Сообщения о вывозе Россией с Украины крупной партии зерна в Сирию являются фейком, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на посольство Украины в Ливане сообщило, что с начала конфликта на Украине Россия якобы вывезла с территории Украины порядка 100 тысяч тонн зерна, направив его в Сирию."Это очередной фейк, неподтвержденная и оторванная от реалий информация. Основные запасы находятся в Николаевской, Одесской областях, российские корабли не имеют доступа в эти порты, потому что они находятся под контролем Украины", - сказал Лаврентьев.По его словам, в подконтрольном России Мариуполе складов нет."Только совсем недавно – буквально неделю назад - там был разминирован порт и приведен в более-менее нормальное состояние", - сказал он, отметив, что "ни о каких ста тысячах тонн зерна украинского речи не может идти".
https://ria.ru/20220613/ssha-1795096317.html
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в мире, россия, украина, сирия, александр лаврентьев
07:58 17.06.2022
 
Лаврентьев назвал сообщения о вывозе Россией зерна с Украины фейком

Лаврентьев назвал сообщения о вывозе Россией крупной партии зерна с Украины в Сирию фейком

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© Sputnik / Владислав Воднев
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Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 17 июн – РИА Новости. Сообщения о вывозе Россией с Украины крупной партии зерна в Сирию являются фейком, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на посольство Украины в Ливане сообщило, что с начала конфликта на Украине Россия якобы вывезла с территории Украины порядка 100 тысяч тонн зерна, направив его в Сирию.
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"Это очередной фейк, неподтвержденная и оторванная от реалий информация. Основные запасы находятся в Николаевской, Одесской областях, российские корабли не имеют доступа в эти порты, потому что они находятся под контролем Украины", - сказал Лаврентьев.
По его словам, в подконтрольном России Мариуполе складов нет.
"Только совсем недавно – буквально неделю назад - там был разминирован порт и приведен в более-менее нормальное состояние", - сказал он, отметив, что "ни о каких ста тысячах тонн зерна украинского речи не может идти".
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