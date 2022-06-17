https://ria.ru/20220617/zerno-1795970138.html

Лаврентьев назвал сообщения о вывозе Россией зерна с Украины фейком

Лаврентьев назвал сообщения о вывозе Россией зерна с Украины фейком - РИА Новости, 17.06.2022

Лаврентьев назвал сообщения о вывозе Россией зерна с Украины фейком

Сообщения о вывозе Россией с Украины крупной партии зерна в Сирию являются фейком, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T07:58

2022-06-17T07:58

2022-06-17T07:58

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НУР-СУЛТАН, 17 июн – РИА Новости. Сообщения о вывозе Россией с Украины крупной партии зерна в Сирию являются фейком, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на посольство Украины в Ливане сообщило, что с начала конфликта на Украине Россия якобы вывезла с территории Украины порядка 100 тысяч тонн зерна, направив его в Сирию."Это очередной фейк, неподтвержденная и оторванная от реалий информация. Основные запасы находятся в Николаевской, Одесской областях, российские корабли не имеют доступа в эти порты, потому что они находятся под контролем Украины", - сказал Лаврентьев.По его словам, в подконтрольном России Мариуполе складов нет."Только совсем недавно – буквально неделю назад - там был разминирован порт и приведен в более-менее нормальное состояние", - сказал он, отметив, что "ни о каких ста тысячах тонн зерна украинского речи не может идти".

https://ria.ru/20220613/ssha-1795096317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, сирия, александр лаврентьев