Голограмма Зеленского пообещала "победить империю"

2022-06-17

2022-06-17T14:46

2022-06-17T14:46

2022-06-17T15:51

ПАРИЖ, 17 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский в футболке с надписью Come to the Dark Side ("Переходи на Темную сторону" — англ.) выступил на парижской выставке стартапов и технологий VivaTech в виде голограммы и пообещал "победить империю"."Для президентов или глав правительств необычно использовать голограмму для обращения к людям, но это не единственный аспект "Звездных войн", который мы претворяем в жизнь: мы тоже победим империю", — заявил он. Видеозапись с этим его выступлением была размещена в Twitter-аккаунте выставки.Ранее на этой неделе Зеленский признал, что украинские войска понесли "болезненные" потери в Донбассе и Харьковской области.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

