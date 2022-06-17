Рейтинг@Mail.ru
Голограмма Зеленского пообещала "победить империю" - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220617/zelenskiy-1796123851.html
Голограмма Зеленского пообещала "победить империю"
Голограмма Зеленского пообещала "победить империю" - РИА Новости, 17.06.2022
Голограмма Зеленского пообещала "победить империю"
Владимир Зеленский в футболке с надписью Come to the Dark Side ("Переходи на Темную сторону" — англ.) выступил на парижской выставке стартапов и технологий... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T14:46
2022-06-17T15:51
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донбасс
россия
украина
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782348521_0:165:2700:1684_1920x0_80_0_0_fb66b485f12799a71e75d0d9ec408800.jpg
ПАРИЖ, 17 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский в футболке с надписью Come to the Dark Side ("Переходи на Темную сторону" — англ.) выступил на парижской выставке стартапов и технологий VivaTech в виде голограммы и пообещал "победить империю"."Для президентов или глав правительств необычно использовать голограмму для обращения к людям, но это не единственный аспект "Звездных войн", который мы претворяем в жизнь: мы тоже победим империю", — заявил он. Видеозапись с этим его выступлением была размещена в Twitter-аккаунте выставки.Ранее на этой неделе Зеленский признал, что украинские войска понесли "болезненные" потери в Донбассе и Харьковской области.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
донбасс
россия
украина
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782348521_300:0:2700:1800_1920x0_80_0_0_66a9bc3c97d99294d700d0e5d002d03d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донбасс, россия, украина, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, харьковская область
14:46 17.06.2022 (обновлено: 15:51 17.06.2022)
 
Голограмма Зеленского пообещала "победить империю"

На выставке стартапов в Париже голограмма Зеленского пообещала "победить империю"

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© Фото : офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 17 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский в футболке с надписью Come to the Dark Side ("Переходи на Темную сторону" — англ.) выступил на парижской выставке стартапов и технологий VivaTech в виде голограммы и пообещал "победить империю".
"Для президентов или глав правительств необычно использовать голограмму для обращения к людям, но это не единственный аспект "Звездных войн", который мы претворяем в жизнь: мы тоже победим империю", — заявил он. Видеозапись с этим его выступлением была размещена в Twitter-аккаунте выставки.
Ранее на этой неделе Зеленский признал, что украинские войска понесли "болезненные" потери в Донбассе и Харьковской области.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:43Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.06.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинДонбассРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала