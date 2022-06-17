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Голограмма Зеленского пообещала "победить империю"
Голограмма Зеленского пообещала "победить империю" - РИА Новости, 17.06.2022
Голограмма Зеленского пообещала "победить империю"
Владимир Зеленский в футболке с надписью Come to the Dark Side ("Переходи на Темную сторону" — англ.) выступил на парижской выставке стартапов и технологий... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T14:46
2022-06-17T14:46
2022-06-17T15:51
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донбасс
россия
украина
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
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ПАРИЖ, 17 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский в футболке с надписью Come to the Dark Side ("Переходи на Темную сторону" — англ.) выступил на парижской выставке стартапов и технологий VivaTech в виде голограммы и пообещал "победить империю"."Для президентов или глав правительств необычно использовать голограмму для обращения к людям, но это не единственный аспект "Звездных войн", который мы претворяем в жизнь: мы тоже победим империю", — заявил он. Видеозапись с этим его выступлением была размещена в Twitter-аккаунте выставки.Ранее на этой неделе Зеленский признал, что украинские войска понесли "болезненные" потери в Донбассе и Харьковской области.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, донбасс, россия, украина, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, харьковская область
14:46 17.06.2022 (обновлено: 15:51 17.06.2022)
Голограмма Зеленского пообещала "победить империю"
На выставке стартапов в Париже голограмма Зеленского пообещала "победить империю"