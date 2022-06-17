Суд отложил заседание по иску Росрыболовства к "дочке" "Норникеля"
Суд отложил на 1 июля заседание по иску Росрыболовства к "дочке" "Норникеля" НТЭК
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 17 июн - РИА Новости. Арбитражный суд Красноярского края в пятницу отложил до 1 июля заседание по иску Росрыболовства к дочке "Норникеля" Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) в связи с разливом дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске в 2020 году, сообщили журналистам в суде.
На заседании 15 апреля суд удовлетворил ходатайство истца об увеличении размера исковых требований на 311 миллионов рублей. После этого общая сумма иска составила свыше 58,96 миллиарда рублей.
"Судебное заседание отложено на 1 июля в связи с удовлетворением ходатайства прокуратуры", - сказала представитель суда.
Ранее в суде сообщали, что условия мирового соглашения предусматривают выпуск в водные объекты молоди рыб сибирского осетра, нельмы, муксуна, чира и сига с 2023 по 2050 годы. Соглашение предусматривает полное возмещение ущерба. За это время планируется выпустить более 155 миллионов молоди сибирского осетра, семи миллионов – нельмы, по 126 миллионов чира и муксуна. Также соглашение предполагает строительство заводов по разведению рыбы.
В начале августа прошлого года арбитражный суд Красноярского края принял к рассмотрению иск Федерального агентства по рыболовству к НТЭК на 58,7 миллиарда рублей. Такой ущерб после разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске, по мнению агентства, обусловлен гибелью рыбы и затратами на восстановление водных биоресурсов. Представитель "Норникеля" заявил, что компания считает иск завышенным. Первое судебное заседание прошло 3 сентября. В результате "Норникель" и Росрыболовство договорились провести переговоры о мировом соглашении. Был объявлен перерыв до 3 ноября, а затем по ходатайству сторон - до 24 декабря, а после в связи с удовлетворением ходатайства ответчика в целях подготовки мирового соглашения - до 18 февраля, а затем до 15 апреля, когда был объявлен перерыв до 27 мая, затем до 3 июня. Последний раз перерыв был объявлен до 17 июня.
В мае 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. По данным Ростехнадзора, причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений.
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