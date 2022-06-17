https://ria.ru/20220617/vyzov-1796136678.html

Первый канал показал кадры фильма "Вызов" на ПМЭФ

Первый канал показал кадры фильма "Вызов" на ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2022

Первый канал показал кадры фильма "Вызов" на ПМЭФ

Первый канал показал первые кадры из фильма "Вызов" Клима Шипенко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T15:41

2022-06-17T15:41

2022-06-17T15:41

культура

новости культуры

юлия пересильд

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

клим шипенко

кино и сериалы

знаменитости

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Первый канал показал первые кадры из фильма "Вызов" Клима Шипенко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).Кадры эксклюзивные. Эрнст попросил не снимать в зале и выключить трансляцию.Он также рассказал о сюжете фильма.По словам Эрнста, у героя ленты примерно месяц, чтобы что-то сделать. Из-за перегрузок и пневмоторакса он не выдержит спуск. "Поэтому принимают решение, что надо отправить хирурга, который прооперирует человека на станции", — добавил Эрнст.Главную роль в проекте исполнила Юлия Пересильд. Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20211005/vyzov-1753038863.html

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Елена Громова

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