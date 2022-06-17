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Первый канал показал кадры фильма "Вызов" на ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220617/vyzov-1796136678.html
Первый канал показал кадры фильма "Вызов" на ПМЭФ
Первый канал показал кадры фильма "Вызов" на ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2022
Первый канал показал кадры фильма "Вызов" на ПМЭФ
Первый канал показал первые кадры из фильма "Вызов" Клима Шипенко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T15:41
2022-06-17T15:41
культура
новости культуры
юлия пересильд
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
клим шипенко
кино и сериалы
знаменитости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Первый канал показал первые кадры из фильма "Вызов" Клима Шипенко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).Кадры эксклюзивные. Эрнст попросил не снимать в зале и выключить трансляцию.Он также рассказал о сюжете фильма.По словам Эрнста, у героя ленты примерно месяц, чтобы что-то сделать. Из-за перегрузок и пневмоторакса он не выдержит спуск. "Поэтому принимают решение, что надо отправить хирурга, который прооперирует человека на станции", — добавил Эрнст.Главную роль в проекте исполнила Юлия Пересильд. Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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новости культуры, юлия пересильд, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), клим шипенко, кино и сериалы, знаменитости, звезды, первый канал (телеканал), что посмотреть
15:41 17.06.2022
 
Первый канал показал кадры фильма "Вызов" на ПМЭФ

Первый канал показал на ПМЭФ кадры фильма Шипенко "Вызов" с Пересильд

© Фото : Первый канал/Саша ГусовНа съемках фильма "Вызов"
На съемках фильма Вызов - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© Фото : Первый канал/Саша Гусов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Первый канал показал первые кадры из фильма "Вызов" Клима Шипенко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Эти кадры никто не видел, кроме членов Фонда кино", — сказал гендиректор канала Константин Эрнст на сессии "Как раньше уже не будет? Перезагрузка рынка контента".
Кадры эксклюзивные. Эрнст попросил не снимать в зале и выключить трансляцию.
Он также рассказал о сюжете фильма.
"Это история про то, что при работе вне станции один из космонавтов получает торакальную травму от космического мусора", — говорит Эрнст.
По словам Эрнста, у героя ленты примерно месяц, чтобы что-то сделать. Из-за перегрузок и пневмоторакса он не выдержит спуск.
"Поэтому принимают решение, что надо отправить хирурга, который прооперирует человека на станции", — добавил Эрнст.
Главную роль в проекте исполнила Юлия Пересильд.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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КультураНовости культурыЮлия ПересильдСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)Клим ШипенкоКино и сериалыЗнаменитостизвездыПервый канал (телеканал)что посмотреть
 
 
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