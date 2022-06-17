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Герасимов вручил дипломы выпускникам Академии Генштаба ВС России - РИА Новости, 17.06.2022
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Герасимов вручил дипломы выпускникам Академии Генштаба ВС России
Герасимов вручил дипломы выпускникам Академии Генштаба ВС России - РИА Новости, 17.06.2022
Герасимов вручил дипломы выпускникам Академии Генштаба ВС России
Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов вручил в пятницу дипломы выпускникам Академии Генерального штаба ВС РФ, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T13:35
2022-06-17T14:09
безопасность
россия
валерий герасимов
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
владимир зарудницкий
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов вручил в пятницу дипломы выпускникам Академии Генерального штаба ВС РФ, сообщили журналистам в Минобороны.Как уточнили в Минобороны, всего из стен академии в пятницу выпустилось более 100 генералов и офицеров. Лучшим выпускникам были вручены медали "За отличное окончание Военной академии Генерального штаба".По словам Герасимова, выпускники академии обладают глубокими знаниями военной теории, широким кругозором, аналитическими способностями, устойчивыми навыками управления войсками, что сегодня особенно актуально.Он добавил, что "подготовка таких профессиональных кадров высшей военной квалификации основывается на эффективности и инновационности образовательного процесса, активности военно-научной работы, духовном совершенствовании обучаемых".Из академии также выпустились представители армий иностранных государств, с которыми РФ объединяют давняя дружба и многоплановое международное военное сотрудничество, отметили в Минобороны.Как отметил на церемонии начальник академии генерал-полковник Владимир Зарудницкий, до поступления в академию большинство из выпускников уже имели богатый служебный опыт - более 70% слушателей факультета национальной безопасности и обороны государства участвовали в боевых действиях и отмечены государственными наградами."Выражаю уверенность, что полученные знания позволят вам объективно оценивать и анализировать военно-политическую обстановку в мире, принимать обоснованные решения по предотвращению военных конфликтов, строительству и развитию Вооруженных сил, а в случае необходимости - успешно применять подчиненные войска", - заявил начальник Академии.
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безопасность, россия, валерий герасимов, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, владимир зарудницкий
13:35 17.06.2022 (обновлено: 14:09 17.06.2022)
 
Герасимов вручил дипломы выпускникам Академии Генштаба ВС России

Начальник ГШ Герасимов вручил дипломы выпускникам Академии Генштаба ВС России

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил – первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил – первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил – первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов вручил в пятницу дипломы выпускникам Академии Генерального штаба ВС РФ, сообщили журналистам в Минобороны.
"Начальник Генерального штаба Вооруженных сил – первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов вручил дипломы выпускникам Военной академии Генерального штаба ВС РФ. На церемонии вручения он отметил, что выпускники академии всегда были востребованы государством", - сказали в ведомстве.
Как уточнили в Минобороны, всего из стен академии в пятницу выпустилось более 100 генералов и офицеров. Лучшим выпускникам были вручены медали "За отличное окончание Военной академии Генерального штаба".
По словам Герасимова, выпускники академии обладают глубокими знаниями военной теории, широким кругозором, аналитическими способностями, устойчивыми навыками управления войсками, что сегодня особенно актуально.
Он добавил, что "подготовка таких профессиональных кадров высшей военной квалификации основывается на эффективности и инновационности образовательного процесса, активности военно-научной работы, духовном совершенствовании обучаемых".
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Из академии также выпустились представители армий иностранных государств, с которыми РФ объединяют давняя дружба и многоплановое международное военное сотрудничество, отметили в Минобороны.
Как отметил на церемонии начальник академии генерал-полковник Владимир Зарудницкий, до поступления в академию большинство из выпускников уже имели богатый служебный опыт - более 70% слушателей факультета национальной безопасности и обороны государства участвовали в боевых действиях и отмечены государственными наградами.
"Выражаю уверенность, что полученные знания позволят вам объективно оценивать и анализировать военно-политическую обстановку в мире, принимать обоснованные решения по предотвращению военных конфликтов, строительству и развитию Вооруженных сил, а в случае необходимости - успешно применять подчиненные войска", - заявил начальник Академии.
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