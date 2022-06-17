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США должны были призвать Украину к выборам в 2014 году, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/vybory-1796292723.html
США должны были призвать Украину к выборам в 2014 году, заявил Путин
США должны были призвать Украину к выборам в 2014 году, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
США должны были призвать Украину к выборам в 2014 году, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что США в 2014 году должны были призвать Украину к выборам, а не раздавать пирожки и поддерживать переворот. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T19:03
2022-06-17T19:50
петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
владимир путин
сша
украина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что США в 2014 году должны были призвать Украину к выборам, а не раздавать пирожки и поддерживать переворот."Причина в тех людях, которые способствовали этому перевороту. Что должны были сделать гаранты, которые подписали бумагу договоренностей между президентом (Виктором - ред.) Януковичем и оппозицией. Совершили госпереворот. Они то гарантировали мирный процесс, что они должны были сделать? Должны были прийти и сказать "нет, так не пойдет ребята, возвращайтесь в политически нормальный процесс - идите на выборы". Нет же, начали пирожки раздавать там на площадях, поддерживая этот переворот. Зачем? Отсюда события в Крыму ", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Путин о поддержке США госпереворота на Украине в 2014 году
ПУТИН: США В 2014 ГОДУ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПРИЗВАТЬ УКРАИНУ К ВЫБОРАМ, А НЕ РАЗДАВАТЬ ПИРОЖКИ И ПОДДЕРЖИВАТЬ ПЕРЕВОРОТ
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санкт-петербург, владимир путин, сша, украина
19:03 17.06.2022 (обновлено: 19:50 17.06.2022)
 
США должны были призвать Украину к выборам в 2014 году, заявил Путин

Путин: США в 2014 году должны были призвать Украину к выборам вместо поддержки переворота

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что США в 2014 году должны были призвать Украину к выборам, а не раздавать пирожки и поддерживать переворот.
"Причина в тех людях, которые способствовали этому перевороту. Что должны были сделать гаранты, которые подписали бумагу договоренностей между президентом (Виктором - ред.) Януковичем и оппозицией. Совершили госпереворот. Они то гарантировали мирный процесс, что они должны были сделать? Должны были прийти и сказать "нет, так не пойдет ребята, возвращайтесь в политически нормальный процесс - идите на выборы". Нет же, начали пирожки раздавать там на площадях, поддерживая этот переворот. Зачем? Отсюда события в Крыму ", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022Санкт-ПетербургВладимир ПутинСШАУкраина
 
 
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