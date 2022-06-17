https://ria.ru/20220617/viking-1796153957.html
Археологи нашли уникальную верфь викингов
Археологи нашли уникальную верфь викингов - РИА Новости, 17.06.2022
Археологи нашли уникальную верфь викингов
Археологи обнаружили в Швеции уникальную верфь викингов, сообщается на сайте Стокгольмского университета. Она находится на острове Бьерке, где в 800 — 975 годы... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T17:33
2022-06-17T17:33
2022-06-17T17:33
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Археологи обнаружили в Швеции уникальную верфь викингов, сообщается на сайте Стокгольмского университета. Она находится на острове Бьерке, где в 800 — 975 годы был древний город Бирка. Он считается крупным торговым центром викингов. Верфь выглядит как выложенное камнем углубление. На дне — лодка. Также ученые раскопали много заклепок, точильных камней из сланца и инструментов для обработки дерева. Эти находки указывают на то, что именно здесь викинги ремонтировали свои корабли. Верфь находилась за валом, который обозначал границу Бирки. Исследования продолжаются. Археологи пытаются разобраться, кому было позволено пришвартовываться на верфи и чинить судна.
https://ria.ru/20220531/archaeology-1791735527.html
швеция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, археология, швеция
Археологи нашли уникальную верфь викингов
Археологи нашли в Швеции уникальную верфь викингов
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
Археологи обнаружили в Швеции уникальную верфь викингов, сообщается
на сайте Стокгольмского университета. Она находится на острове Бьерке, где в 800 — 975 годы был древний город Бирка. Он считается крупным торговым центром викингов.
"Подобные объекты никогда ранее не находили. Этот первый в своем роде", — заявил профессор Свен Исакссон.
Верфь выглядит как выложенное камнем углубление. На дне — лодка. Также ученые раскопали много заклепок, точильных камней из сланца и инструментов для обработки дерева. Эти находки указывают на то, что именно здесь викинги ремонтировали свои корабли.
Верфь находилась за валом, который обозначал границу Бирки.
Исследования продолжаются. Археологи пытаются разобраться, кому было позволено пришвартовываться на верфи и чинить судна.