https://ria.ru/20220617/viking-1796153957.html

Археологи нашли уникальную верфь викингов

Археологи нашли уникальную верфь викингов - РИА Новости, 17.06.2022

Археологи нашли уникальную верфь викингов

Археологи обнаружили в Швеции уникальную верфь викингов, сообщается на сайте Стокгольмского университета. Она находится на острове Бьерке, где в 800 — 975 годы... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T17:33

2022-06-17T17:33

2022-06-17T17:33

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Археологи обнаружили в Швеции уникальную верфь викингов, сообщается на сайте Стокгольмского университета. Она находится на острове Бьерке, где в 800 — 975 годы был древний город Бирка. Он считается крупным торговым центром викингов. Верфь выглядит как выложенное камнем углубление. На дне — лодка. Также ученые раскопали много заклепок, точильных камней из сланца и инструментов для обработки дерева. Эти находки указывают на то, что именно здесь викинги ремонтировали свои корабли. Верфь находилась за валом, который обозначал границу Бирки. Исследования продолжаются. Археологи пытаются разобраться, кому было позволено пришвартовываться на верфи и чинить судна.

https://ria.ru/20220531/archaeology-1791735527.html

швеция

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, швеция