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Археологи нашли уникальную верфь викингов - РИА Новости, 17.06.2022
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Культура
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Археологи нашли уникальную верфь викингов
Археологи нашли уникальную верфь викингов - РИА Новости, 17.06.2022
Археологи нашли уникальную верфь викингов
Археологи обнаружили в Швеции уникальную верфь викингов, сообщается на сайте Стокгольмского университета. Она находится на острове Бьерке, где в 800 — 975 годы... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T17:33
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культура
новости культуры
археология
швеция
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Археологи обнаружили в Швеции уникальную верфь викингов, сообщается на сайте Стокгольмского университета. Она находится на острове Бьерке, где в 800 — 975 годы был древний город Бирка. Он считается крупным торговым центром викингов. Верфь выглядит как выложенное камнем углубление. На дне — лодка. Также ученые раскопали много заклепок, точильных камней из сланца и инструментов для обработки дерева. Эти находки указывают на то, что именно здесь викинги ремонтировали свои корабли. Верфь находилась за валом, который обозначал границу Бирки. Исследования продолжаются. Археологи пытаются разобраться, кому было позволено пришвартовываться на верфи и чинить судна.
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новости культуры, археология, швеция
17:33 17.06.2022
 
Археологи нашли уникальную верфь викингов

Археологи нашли в Швеции уникальную верфь викингов

© Фото : Stockholm University/Paul ParkerМесто раскопок верфи эпохи викингов в Бирке на острове Бьёркё на озере Меларен
Место раскопок верфи эпохи викингов в Бирке на острове Бьёркё на озере Меларен - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© Фото : Stockholm University/Paul Parker
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Археологи обнаружили в Швеции уникальную верфь викингов, сообщается на сайте Стокгольмского университета. Она находится на острове Бьерке, где в 800 — 975 годы был древний город Бирка. Он считается крупным торговым центром викингов.
"Подобные объекты никогда ранее не находили. Этот первый в своем роде", — заявил профессор Свен Исакссон.
Верфь выглядит как выложенное камнем углубление. На дне — лодка. Также ученые раскопали много заклепок, точильных камней из сланца и инструментов для обработки дерева. Эти находки указывают на то, что именно здесь викинги ремонтировали свои корабли.
Верфь находилась за валом, который обозначал границу Бирки.
Исследования продолжаются. Археологи пытаются разобраться, кому было позволено пришвартовываться на верфи и чинить судна.
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