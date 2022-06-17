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В Ульяновской области могут построить ветропарк мощностью до 200 МВт - РИА Новости, 17.06.2022
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Иллюстрация - Ульяновская область
Ульяновская область
https://ria.ru/20220617/vetropark-1796311452.html
В Ульяновской области могут построить ветропарк мощностью до 200 МВт
В Ульяновской области могут построить ветропарк мощностью до 200 МВт - РИА Новости, 17.06.2022
В Ульяновской области могут построить ветропарк мощностью до 200 МВт
Ульяновская область подписала на ПМЭФ-2022 соглашение о сотрудничестве в сфере возобновляемых источников энергии, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T19:36
2022-06-17T19:36
ульяновская область
алексей русских
экономика
пмэф
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УЛЬЯНОВСК, 17 июн - РИА Новости. Ульяновская область подписала на ПМЭФ-2022 соглашение о сотрудничестве в сфере возобновляемых источников энергии, сообщает пресс-служба регионального правительства.Документ подписан губернатором региона Алексеем Русских, Корпорацией развития области и ПАО "Юнипро".По условиям соглашения ПАО "Юнипро" берет на себя проработку инвестиционных возможностей по строительству в Ульяновской области генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии. При условии успешного прохождения конкурсных отборов инвестиционных проектов, организуемых АО "Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии" в период с 2023 по 2030 годы, ПАО "Юнипро" высказывает намерение построить и ввести в эксплуатацию на территории Ульяновской области ветропарк мощностью до 200 МВт, говорится в сообщении.В случае принятия решения о строительстве электростанции ПАО "Юнипро" планирует развивать сотрудничество с региональными профессиональными учебными организациями и проводить профориентационные мероприятия для создания кадрового резерва по профилю ветроэнергетики.В свою очередь, Корпорация развития Ульяновской области будет оказывать помощь компании во взаимодействии с собственниками земельных участков, регулирующими органами, а также в оформлении разрешительной документации для запуска ветроэлектростанции, уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20220615/tekhnopark-1795510443.html
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алексей русских, экономика, пмэф
19:36 17.06.2022
 

В Ульяновской области могут построить ветропарк мощностью до 200 МВт

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022
Участники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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УЛЬЯНОВСК, 17 июн - РИА Новости. Ульяновская область подписала на ПМЭФ-2022 соглашение о сотрудничестве в сфере возобновляемых источников энергии, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Документ подписан губернатором региона Алексеем Русских, Корпорацией развития области и ПАО "Юнипро".
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 16:10Ульяновская область
В Ульяновской области создадут модель технопарка переработки отходов
По условиям соглашения ПАО "Юнипро" берет на себя проработку инвестиционных возможностей по строительству в Ульяновской области генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии. При условии успешного прохождения конкурсных отборов инвестиционных проектов, организуемых АО "Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии" в период с 2023 по 2030 годы, ПАО "Юнипро" высказывает намерение построить и ввести в эксплуатацию на территории Ульяновской области ветропарк мощностью до 200 МВт, говорится в сообщении.
В случае принятия решения о строительстве электростанции ПАО "Юнипро" планирует развивать сотрудничество с региональными профессиональными учебными организациями и проводить профориентационные мероприятия для создания кадрового резерва по профилю ветроэнергетики.
В свою очередь, Корпорация развития Ульяновской области будет оказывать помощь компании во взаимодействии с собственниками земельных участков, регулирующими органами, а также в оформлении разрешительной документации для запуска ветроэлектростанции, уточняет пресс-служба.
 
Ульяновская областьАлексей РусскихЭкономикаПМЭФ
 
 
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