https://ria.ru/20220617/vetropark-1796311452.html

В Ульяновской области могут построить ветропарк мощностью до 200 МВт

В Ульяновской области могут построить ветропарк мощностью до 200 МВт - РИА Новости, 17.06.2022

В Ульяновской области могут построить ветропарк мощностью до 200 МВт

Ульяновская область подписала на ПМЭФ-2022 соглашение о сотрудничестве в сфере возобновляемых источников энергии, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T19:36

2022-06-17T19:36

2022-06-17T19:36

ульяновская область

алексей русских

экономика

пмэф

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УЛЬЯНОВСК, 17 июн - РИА Новости. Ульяновская область подписала на ПМЭФ-2022 соглашение о сотрудничестве в сфере возобновляемых источников энергии, сообщает пресс-служба регионального правительства.Документ подписан губернатором региона Алексеем Русских, Корпорацией развития области и ПАО "Юнипро".По условиям соглашения ПАО "Юнипро" берет на себя проработку инвестиционных возможностей по строительству в Ульяновской области генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии. При условии успешного прохождения конкурсных отборов инвестиционных проектов, организуемых АО "Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии" в период с 2023 по 2030 годы, ПАО "Юнипро" высказывает намерение построить и ввести в эксплуатацию на территории Ульяновской области ветропарк мощностью до 200 МВт, говорится в сообщении.В случае принятия решения о строительстве электростанции ПАО "Юнипро" планирует развивать сотрудничество с региональными профессиональными учебными организациями и проводить профориентационные мероприятия для создания кадрового резерва по профилю ветроэнергетики.В свою очередь, Корпорация развития Ульяновской области будет оказывать помощь компании во взаимодействии с собственниками земельных участков, регулирующими органами, а также в оформлении разрешительной документации для запуска ветроэлектростанции, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20220615/tekhnopark-1795510443.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей русских, экономика, пмэф