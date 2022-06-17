https://ria.ru/20220617/ural-1796118846.html

В России будут развивать туристический проект "Большой Урал"

В России будут развивать туристический проект "Большой Урал" - РИА Новости, 17.06.2022

В России будут развивать туристический проект "Большой Урал"

Тюменская область, Башкирия, Пермский край, Свердловская и Челябинская области в рамках ПМЭФ подписали соглашение с Ростуризмом о сотрудничестве по развитию... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T17:01

2022-06-17T17:01

2022-06-17T17:01

туризм

туризм

тюменская область

урал

республика башкортостан

свердловская область

пермский край

челябинская область

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ТЮМЕНЬ, 17 июн — РИА Новости. Тюменская область, Башкирия, Пермский край, Свердловская и Челябинская области в рамках ПМЭФ подписали соглашение с Ростуризмом о сотрудничестве по развитию межрегионального кластера "Большой Урал", сообщил тюменский губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.Главная цель межрегионального сотрудничества — дать людям больше возможностей для путешествий, для полноценного, интересного и активного отдыха."Масштабный проект "Большой Урал" направлен на развитие туристской инфраструктуры. Он нужен и важен для каждого из наших регионов. Мы связаны туристическими потоками. Тюменскую область в 2021 году посетили более 1,1 миллиона гостей из регионов Большого Урала. В свою очередь тюменцы тоже любят отдыхать на гостеприимной уральской земле", — сообщил Моор.Губернатор отметил, что внутренний туризм — важная и очень перспективная отрасль российской экономики, индустрия гостеприимства обеспечивает работой тысячи жителей региона. По данным информцентра правительства региона, в 2021 году Тюменскую область посетили 3 миллиона человек. Предприятия туристической отрасли перечислили в областной бюджет 2,4 миллиарда рублей налоговых платежей.Ранее сообщалось, что соглашение о сотрудничестве в целях развития внутреннего туризма 10 июня заключили губернаторы Челябинской, Тюменской и Курганской областей.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/sibir-1795812001.html

тюменская область

урал

республика башкортостан

свердловская область

пермский край

челябинская область

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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