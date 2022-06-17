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Запад много лет манипулирует Украиной, заявила Захарова - РИА Новости, 17.06.2022
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Запад много лет манипулирует Украиной, заявила Захарова
Запад много лет манипулирует Украиной, заявила Захарова - РИА Новости, 17.06.2022
Запад много лет манипулирует Украиной, заявила Захарова
Запад много лет манипулирует Украиной, которой становится все хуже и хуже, его лжепосыл о вовлеченности Киева в интеграционные структуру не имеет ничего... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T15:08
2022-06-17T15:27
в мире
петербургский международный экономический форум — 2022
украина
петербургский международный экономический форум (фонд)
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Запад много лет манипулирует Украиной, которой становится все хуже и хуже, его лжепосыл о вовлеченности Киева в интеграционные структуру не имеет ничего хорошего на практике, заявила журналистам официальный представитель МИД Мария Захарова.Еврокомиссия официально заявила, что рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз."Мы видим, как много лет это западное сообщество манипулирует историей некой вовлеченности Украины в их интеграционные структуры, при этом, к сожалению, Украине становится все хуже и хуже. Никакого светлого будущего у неё почему-то не получается. Несмотря на то, что обещания становятся все более сладкими и пьянящими. Почему так происходит - наверное потому что такой абсолютно лжепосыл, который на практике под собой ничего хорошего не имеет", - заявила Захарова на полях ПМЭФ, комментируя ситуацию.
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в мире, украина, петербургский международный экономический форум (фонд), россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
15:08 17.06.2022 (обновлено: 15:27 17.06.2022)
 
Запад много лет манипулирует Украиной, заявила Захарова

Захарова: Запад много лет манипулирует Украиной, а ей становится все хуже и хуже

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Запад много лет манипулирует Украиной, которой становится все хуже и хуже, его лжепосыл о вовлеченности Киева в интеграционные структуру не имеет ничего хорошего на практике, заявила журналистам официальный представитель МИД Мария Захарова.
Еврокомиссия официально заявила, что рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз.
"Мы видим, как много лет это западное сообщество манипулирует историей некой вовлеченности Украины в их интеграционные структуры, при этом, к сожалению, Украине становится все хуже и хуже. Никакого светлого будущего у неё почему-то не получается. Несмотря на то, что обещания становятся все более сладкими и пьянящими. Почему так происходит - наверное потому что такой абсолютно лжепосыл, который на практике под собой ничего хорошего не имеет", - заявила Захарова на полях ПМЭФ, комментируя ситуацию.
Протестующие несут украинские флаги, принимая участие в демонстрации возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 08:00
Шаг вперед, два назад: Европа отдаляется от Украины
 
Петербургский международный экономический форум — 2022В миреУкраинаПетербургский международный экономический форум (фонд)РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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