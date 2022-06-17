https://ria.ru/20220617/ukraina-1796136176.html

Запад много лет манипулирует Украиной, заявила Захарова

Запад много лет манипулирует Украиной, заявила Захарова - РИА Новости, 17.06.2022

Запад много лет манипулирует Украиной, заявила Захарова

Запад много лет манипулирует Украиной, которой становится все хуже и хуже, его лжепосыл о вовлеченности Киева в интеграционные структуру не имеет ничего... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T15:08

2022-06-17T15:08

2022-06-17T15:27

в мире

петербургский международный экономический форум — 2022

украина

петербургский международный экономический форум (фонд)

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Запад много лет манипулирует Украиной, которой становится все хуже и хуже, его лжепосыл о вовлеченности Киева в интеграционные структуру не имеет ничего хорошего на практике, заявила журналистам официальный представитель МИД Мария Захарова.Еврокомиссия официально заявила, что рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз."Мы видим, как много лет это западное сообщество манипулирует историей некой вовлеченности Украины в их интеграционные структуры, при этом, к сожалению, Украине становится все хуже и хуже. Никакого светлого будущего у неё почему-то не получается. Несмотря на то, что обещания становятся все более сладкими и пьянящими. Почему так происходит - наверное потому что такой абсолютно лжепосыл, который на практике под собой ничего хорошего не имеет", - заявила Захарова на полях ПМЭФ, комментируя ситуацию.

https://ria.ru/20220603/ukraina-1792688723.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, петербургский международный экономический форум (фонд), россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова