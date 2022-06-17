https://ria.ru/20220617/ukraina-1796084323.html

Было бы здорово, если бы лидеры ЕС повлияли на Киев, заявил Песков

Было бы здорово, если бы лидеры ЕС повлияли на Киев, заявил Песков - РИА Новости, 17.06.2022

Было бы здорово, если бы лидеры ЕС повлияли на Киев, заявил Песков

Было бы здорово, если бы европейские лидеры оказали влияние на руководство Украины и побудили его трезво взглянуть на ситуацию, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T13:17

2022-06-17T13:17

2022-06-17T13:27

в мире

украина

евросоюз

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Было бы здорово, если бы европейские лидеры оказали влияние на руководство Украины и побудили его трезво взглянуть на ситуацию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Было бы здорово, если бы европейские лидеры оказали влияние на руководство Украины, на тех, кто там принимает решение. С тем, чтобы побудить их трезво взглянуть на ситуацию", - сказал Песков."Вы знаете, нам нужны любые подталкивания Киева. Собственно, кто бы ни был, человек или страна, могут сделать доброе дело, если они подтолкнут Киев в сторону от того состояния режима, которое сейчас есть на Украине. Это поможет делу, это поможет самой Украине. А вот эта вот тройка... все-таки они, несмотря на то, что они, конечно, участники единой машины, участники коллективного Запада, но все-таки они понимают необходимость непрекращения диалогов", - сказал Песков "Известиям".

https://ria.ru/20220617/ukraina-1796074653.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, евросоюз, дмитрий песков