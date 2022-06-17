13:17 17.06.2022 (обновлено: 13:27 17.06.2022)
Было бы здорово, если бы лидеры ЕС повлияли на Киев, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков призвал ЕС побудить Киев трезво взглянуть на ситуацию
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Было бы здорово, если бы европейские лидеры оказали влияние на руководство Украины и побудили его трезво взглянуть на ситуацию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Было бы здорово, если бы европейские лидеры оказали влияние на руководство Украины, на тех, кто там принимает решение. С тем, чтобы побудить их трезво взглянуть на ситуацию", - сказал Песков.
"Вы знаете, нам нужны любые подталкивания Киева. Собственно, кто бы ни был, человек или страна, могут сделать доброе дело, если они подтолкнут Киев в сторону от того состояния режима, которое сейчас есть на Украине. Это поможет делу, это поможет самой Украине. А вот эта вот тройка... все-таки они, несмотря на то, что они, конечно, участники единой машины, участники коллективного Запада, но все-таки они понимают необходимость непрекращения диалогов", - сказал Песков "Известиям".