https://ria.ru/20220617/udobreniya-1795959915.html

Антонов назвал исключение из санкций российских удобрений "иллюзорным"

Антонов назвал исключение из санкций российских удобрений "иллюзорным" - РИА Новости, 17.06.2022

Антонов назвал исключение из санкций российских удобрений "иллюзорным"

Исключения из санкций для экспортных поставок продовольствия и удобрений из России носят "иллюзорный" характер, поскольку на деле запуганные западные институты... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T04:02

2022-06-17T04:02

2022-06-17T04:02

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ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Исключения из санкций для экспортных поставок продовольствия и удобрений из России носят "иллюзорный" характер, поскольку на деле запуганные западные институты отказываются от любого сотрудничества, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.Он в очередной раз отверг обвинения в причастности России к глобальному продовольственному кризису и призвал США к сотрудничеству ради его преодоления.Антонов добавил, что ситуацию осложняют антидемпинговые меры, применяемые к поставкам российских удобрений."Продвижение тезиса о так называемой "вине" России за осложнение ситуации в сфере глобальной продовольственной безопасности не имеет ничего общего с реальностью", - заявил он."Если Вашингтон действительно хочет улучшений на мировом аграрном рынке, давайте сотрудничать. Прекращайте обвинять Россию во всех бедах. Мы готовы работать сообща над улучшением ситуации во всех странах мира", - призвал посол.

https://ria.ru/20220617/udobreniya-1795958549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, сша, в мире