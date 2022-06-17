Антонов назвал исключение из санкций российских удобрений "иллюзорным"
Посол в США Антонов назвал исключение из санкций российских удобрений "иллюзорным"
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Исключения из санкций для экспортных поставок продовольствия и удобрений из России носят "иллюзорный" характер, поскольку на деле запуганные западные институты отказываются от любого сотрудничества, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Эффект от "исключений", о которых настойчиво говорят инициаторы санкций, на деле иллюзорен. Западные банки, страховые компании и торговые институции, запуганные возможными карами за нарушения рестрикций, отказываются от любого сотрудничества", - написал посол в англоязычной статье для издания National Interest.
Антонов добавил, что ситуацию осложняют антидемпинговые меры, применяемые к поставкам российских удобрений.
"Продвижение тезиса о так называемой "вине" России за осложнение ситуации в сфере глобальной продовольственной безопасности не имеет ничего общего с реальностью", - заявил он.
"Если Вашингтон действительно хочет улучшений на мировом аграрном рынке, давайте сотрудничать. Прекращайте обвинять Россию во всех бедах. Мы готовы работать сообща над улучшением ситуации во всех странах мира", - призвал посол.