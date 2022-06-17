Рейтинг@Mail.ru
Антонов назвал исключение из санкций российских удобрений "иллюзорным" - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220617/udobreniya-1795959915.html
Антонов назвал исключение из санкций российских удобрений "иллюзорным"
Антонов назвал исключение из санкций российских удобрений "иллюзорным" - РИА Новости, 17.06.2022
Антонов назвал исключение из санкций российских удобрений "иллюзорным"
Исключения из санкций для экспортных поставок продовольствия и удобрений из России носят "иллюзорный" характер, поскольку на деле запуганные западные институты... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T04:02
2022-06-17T04:02
россия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602785217_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_f2b24bf23929a0f6303066ca4c55c496.jpg
ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Исключения из санкций для экспортных поставок продовольствия и удобрений из России носят "иллюзорный" характер, поскольку на деле запуганные западные институты отказываются от любого сотрудничества, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.Он в очередной раз отверг обвинения в причастности России к глобальному продовольственному кризису и призвал США к сотрудничеству ради его преодоления.Антонов добавил, что ситуацию осложняют антидемпинговые меры, применяемые к поставкам российских удобрений."Продвижение тезиса о так называемой "вине" России за осложнение ситуации в сфере глобальной продовольственной безопасности не имеет ничего общего с реальностью", - заявил он."Если Вашингтон действительно хочет улучшений на мировом аграрном рынке, давайте сотрудничать. Прекращайте обвинять Россию во всех бедах. Мы готовы работать сообща над улучшением ситуации во всех странах мира", - призвал посол.
https://ria.ru/20220617/udobreniya-1795958549.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602785217_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_5a1ba4540ead20dd6884ee4ed4d63ba4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, в мире
04:02 17.06.2022
 
Антонов назвал исключение из санкций российских удобрений "иллюзорным"

Посол в США Антонов назвал исключение из санкций российских удобрений "иллюзорным"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Исключения из санкций для экспортных поставок продовольствия и удобрений из России носят "иллюзорный" характер, поскольку на деле запуганные западные институты отказываются от любого сотрудничества, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Он в очередной раз отверг обвинения в причастности России к глобальному продовольственному кризису и призвал США к сотрудничеству ради его преодоления.
"Эффект от "исключений", о которых настойчиво говорят инициаторы санкций, на деле иллюзорен. Западные банки, страховые компании и торговые институции, запуганные возможными карами за нарушения рестрикций, отказываются от любого сотрудничества", - написал посол в англоязычной статье для издания National Interest.
Антонов добавил, что ситуацию осложняют антидемпинговые меры, применяемые к поставкам российских удобрений.
"Продвижение тезиса о так называемой "вине" России за осложнение ситуации в сфере глобальной продовольственной безопасности не имеет ничего общего с реальностью", - заявил он.
"Если Вашингтон действительно хочет улучшений на мировом аграрном рынке, давайте сотрудничать. Прекращайте обвинять Россию во всех бедах. Мы готовы работать сообща над улучшением ситуации во всех странах мира", - призвал посол.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
03:18
Песков прокомментировал ситуацию с поставками удобрений
 
РоссияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала