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Финляндия запретила физлицам ввоз топлива из России - РИА Новости, 17.06.2022
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Финляндия запретила физлицам ввоз топлива из России
Финляндия запретила физлицам ввоз топлива из России - РИА Новости, 17.06.2022
Финляндия запретила физлицам ввоз топлива из России
Финляндия, имеющая самую протяженную сухопутную границу с Россией в Евросоюзе, запретила ввоз физическими лицами нефтепродуктов в канистрах и других ёмкостях,... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T17:05
2022-06-17T17:05
экономика
россия
финляндия
в мире
топливо
санкции
санкции в отношении россии
евросоюз
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 июн - РИА Новости. Финляндия, имеющая самую протяженную сухопутную границу с Россией в Евросоюзе, запретила ввоз физическими лицами нефтепродуктов в канистрах и других ёмкостях, сообщила РИА Новости представитель таможни Финляндии Туула Ляхдеринне."В результате санкций ЕС, введенных против России 4 июня 2022 года, прямая или косвенная покупка, импорт или передача нефтепродуктов из России или в Россию запрещены. Поэтому на данный момент топливо из России можно ввозить только в обычном топливном баке автомобиля", - пояснила сотрудник таможни.Эти санкции распространяются на физических лиц, въезжающих в Финляндию из России на автомобиле, ввоз любых производных нефтепродуктов в канистрах или других ёмкостях запрещён, пояснила она.В Финляндии до пандемии коронавируса, в приграничных с Россией районах, был популярен "бензиновый" туризм, из-за существенной дешевизны автомобильного топлива в России.По данным Еврокомиссии, Финляндия в мае лидировала в Евросоюзе по стоимости автомобильного топлива. Средняя цена бензина (Е95) составила 2,37 евро за один литр, дизтоплива - 2,24 евро за литр.По данным пограничной охраны Финляндии, сухопутную границу с Россией за первые пять месяцев года пересекли 497 428 человек.
https://ria.ru/20220617/neft-1796091175.html
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экономика, россия, финляндия, в мире, топливо, санкции, санкции в отношении россии, евросоюз
17:05 17.06.2022
 
Финляндия запретила физлицам ввоз топлива из России

Финляндия запретила физлицам ввоз нефтепродуктов из России в канистрах и других емкостях

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 июн - РИА Новости. Финляндия, имеющая самую протяженную сухопутную границу с Россией в Евросоюзе, запретила ввоз физическими лицами нефтепродуктов в канистрах и других ёмкостях, сообщила РИА Новости представитель таможни Финляндии Туула Ляхдеринне.
"В результате санкций ЕС, введенных против России 4 июня 2022 года, прямая или косвенная покупка, импорт или передача нефтепродуктов из России или в Россию запрещены. Поэтому на данный момент топливо из России можно ввозить только в обычном топливном баке автомобиля", - пояснила сотрудник таможни.
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Эти санкции распространяются на физических лиц, въезжающих в Финляндию из России на автомобиле, ввоз любых производных нефтепродуктов в канистрах или других ёмкостях запрещён, пояснила она.
В Финляндии до пандемии коронавируса, в приграничных с Россией районах, был популярен "бензиновый" туризм, из-за существенной дешевизны автомобильного топлива в России.
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По данным Еврокомиссии, Финляндия в мае лидировала в Евросоюзе по стоимости автомобильного топлива. Средняя цена бензина (Е95) составила 2,37 евро за один литр, дизтоплива - 2,24 евро за литр.
По данным пограничной охраны Финляндии, сухопутную границу с Россией за первые пять месяцев года пересекли 497 428 человек.
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