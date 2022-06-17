https://ria.ru/20220617/toplivo-1796221171.html

Финляндия запретила физлицам ввоз топлива из России

Финляндия запретила физлицам ввоз топлива из России - РИА Новости, 17.06.2022

Финляндия запретила физлицам ввоз топлива из России

Финляндия, имеющая самую протяженную сухопутную границу с Россией в Евросоюзе, запретила ввоз физическими лицами нефтепродуктов в канистрах и других ёмкостях,... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T17:05

2022-06-17T17:05

2022-06-17T17:05

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ХЕЛЬСИНКИ, 17 июн - РИА Новости. Финляндия, имеющая самую протяженную сухопутную границу с Россией в Евросоюзе, запретила ввоз физическими лицами нефтепродуктов в канистрах и других ёмкостях, сообщила РИА Новости представитель таможни Финляндии Туула Ляхдеринне."В результате санкций ЕС, введенных против России 4 июня 2022 года, прямая или косвенная покупка, импорт или передача нефтепродуктов из России или в Россию запрещены. Поэтому на данный момент топливо из России можно ввозить только в обычном топливном баке автомобиля", - пояснила сотрудник таможни.Эти санкции распространяются на физических лиц, въезжающих в Финляндию из России на автомобиле, ввоз любых производных нефтепродуктов в канистрах или других ёмкостях запрещён, пояснила она.В Финляндии до пандемии коронавируса, в приграничных с Россией районах, был популярен "бензиновый" туризм, из-за существенной дешевизны автомобильного топлива в России.По данным Еврокомиссии, Финляндия в мае лидировала в Евросоюзе по стоимости автомобильного топлива. Средняя цена бензина (Е95) составила 2,37 евро за один литр, дизтоплива - 2,24 евро за литр.По данным пограничной охраны Финляндии, сухопутную границу с Россией за первые пять месяцев года пересекли 497 428 человек.

https://ria.ru/20220617/neft-1796091175.html

https://ria.ru/20220616/toplivo-1795786727.html

https://ria.ru/20220617/energokrizis-1795804430.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, финляндия, в мире, топливо, санкции, санкции в отношении россии, евросоюз