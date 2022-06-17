https://ria.ru/20220617/tekhnologii-1796214712.html

Путин призвал развивать технологии

Путин призвал развивать технологии - РИА Новости, 17.06.2022

Путин призвал развивать технологии

Нужно быть не просто пользователями технологических решений, а создавать "ключи", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:57

2022-06-17T16:57

2022-06-17T17:12

петербургский международный экономический форум — 2022

владимир путин

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

технологии

экономика

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Нужно быть не просто пользователями технологических решений, а создавать "ключи", заявил президент России Владимир Путин."Нам нужно выстраивать все сферы жизни на качественно новом технологическом уровне и при этом быть не просто пользователями чужих решений, но иметь технологические ключи к созданию товаров и услуг следующих поколений," - сказал Путин на пленарном заседании на ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220617/putin-1796189747.html

россия

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), технологии, экономика, санкт-петербург