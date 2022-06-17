https://ria.ru/20220617/tekhnologii-1796214712.html
Путин призвал развивать технологии
Путин призвал развивать технологии - РИА Новости, 17.06.2022
Путин призвал развивать технологии
Нужно быть не просто пользователями технологических решений, а создавать "ключи", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:57
2022-06-17T16:57
2022-06-17T17:12
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
технологии
экономика
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796205998_0:84:3132:1847_1920x0_80_0_0_72ba2549ca76bb9827f0463bfa45067c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Нужно быть не просто пользователями технологических решений, а создавать "ключи", заявил президент России Владимир Путин."Нам нужно выстраивать все сферы жизни на качественно новом технологическом уровне и при этом быть не просто пользователями чужих решений, но иметь технологические ключи к созданию товаров и услуг следующих поколений," - сказал Путин на пленарном заседании на ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20220617/putin-1796189747.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796205998_401:0:3132:2048_1920x0_80_0_0_1cdf3cb872c9b274131961a8bb20748a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), технологии, экономика, санкт-петербург
16:57 17.06.2022 (обновлено: 17:12 17.06.2022)
Путин призвал развивать технологии
Путин: надо развивать технологии и быть не просто пользователями, а создавать "ключи"