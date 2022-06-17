https://ria.ru/20220617/subsidii-1796103512.html

Нижегородские собственники объектов культурного наследия получат субсидии

Нижегородские собственники объектов культурного наследия получат субсидии - РИА Новости, 17.06.2022

Нижегородские собственники объектов культурного наследия получат субсидии

Собственники объектов культурного наследия (ОКН) смогут получить из бюджета Нижегородской области субсидию на их сохранение, сообщает пресс-служба правительства РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T13:57

2022-06-17T13:57

2022-06-17T13:57

нижегородская область

нижегородская область

глеб никитин

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Собственники объектов культурного наследия (ОКН) смогут получить из бюджета Нижегородской области субсидию на их сохранение, сообщает пресс-служба правительства региона.Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат на сохранение ОКН и выявленных ОКН утвержден постановлением правительства Нижегородской области. Право на получение субсидии будут иметь владеющие ОКН физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, которые проводят работы, направленные на сохранение таких объектов."Мы продолжаем разрабатывать механизмы мотивации собственников объектов культурного наследия. С помощью такой меры исторические здания получат новую жизнь, а бизнес – поддержку", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.В бюджет Нижегородской области на 2022 год на эти цели заложено 35 миллионов рублей. Максимальный размер субсидии для собственников ОКН составляет 70% от произведенных затрат, для собственников выявленных ОКН – 50.Субсидия будет предоставляться из областного бюджета на возмещение фактически проведенных и документально подтвержденных затрат, связанных с сохранением ОКН. В частности, возмещению подлежат затраты на проведение научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, выполнение которых подтверждено актом выполненных работ, а также научное руководство, технический и авторский надзор за их проведением, подтвержденные соответствующими договорами.Глава региона напомнил, что в год 800-летия Нижнего Новгорода в областном центре было отремонтировано более 100 объектов культурного наследия. "Кроме того, в прошлом году впервые было принято решение о предоставлении Фонду капитального ремонта субсидии из регионального бюджета на капитальный ремонт ОКН-многоквартирных домов. Благодаря этому были отремонтированы фасады и крыши 10 домов, жители которых не были в состоянии накопить необходимую сумму для ремонта", - сказал Никитин.

https://ria.ru/20220617/kultura-1795988954.html

https://ria.ru/20220616/svyazi-1795707121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

нижегородская область, глеб никитин, нижний новгород