https://ria.ru/20220617/subsidii-1796103512.html
Нижегородские собственники объектов культурного наследия получат субсидии
Нижегородские собственники объектов культурного наследия получат субсидии - РИА Новости, 17.06.2022
Нижегородские собственники объектов культурного наследия получат субсидии
Собственники объектов культурного наследия (ОКН) смогут получить из бюджета Нижегородской области субсидию на их сохранение, сообщает пресс-служба правительства РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T13:57
2022-06-17T13:57
2022-06-17T13:57
нижегородская область
нижегородская область
глеб никитин
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Собственники объектов культурного наследия (ОКН) смогут получить из бюджета Нижегородской области субсидию на их сохранение, сообщает пресс-служба правительства региона.Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат на сохранение ОКН и выявленных ОКН утвержден постановлением правительства Нижегородской области. Право на получение субсидии будут иметь владеющие ОКН физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, которые проводят работы, направленные на сохранение таких объектов."Мы продолжаем разрабатывать механизмы мотивации собственников объектов культурного наследия. С помощью такой меры исторические здания получат новую жизнь, а бизнес – поддержку", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.В бюджет Нижегородской области на 2022 год на эти цели заложено 35 миллионов рублей. Максимальный размер субсидии для собственников ОКН составляет 70% от произведенных затрат, для собственников выявленных ОКН – 50.Субсидия будет предоставляться из областного бюджета на возмещение фактически проведенных и документально подтвержденных затрат, связанных с сохранением ОКН. В частности, возмещению подлежат затраты на проведение научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, выполнение которых подтверждено актом выполненных работ, а также научное руководство, технический и авторский надзор за их проведением, подтвержденные соответствующими договорами.Глава региона напомнил, что в год 800-летия Нижнего Новгорода в областном центре было отремонтировано более 100 объектов культурного наследия. "Кроме того, в прошлом году впервые было принято решение о предоставлении Фонду капитального ремонта субсидии из регионального бюджета на капитальный ремонт ОКН-многоквартирных домов. Благодаря этому были отремонтированы фасады и крыши 10 домов, жители которых не были в состоянии накопить необходимую сумму для ремонта", - сказал Никитин.
https://ria.ru/20220617/kultura-1795988954.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, глеб никитин, нижний новгород
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Собственники объектов культурного наследия (ОКН) смогут получить из бюджета Нижегородской области субсидию на их сохранение, сообщает пресс-служба правительства региона.
Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат на сохранение ОКН и выявленных ОКН утвержден постановлением правительства Нижегородской области. Право на получение субсидии будут иметь владеющие ОКН физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, которые проводят работы, направленные на сохранение таких объектов.
"Мы продолжаем разрабатывать механизмы мотивации собственников объектов культурного наследия. С помощью такой меры исторические здания получат новую жизнь, а бизнес – поддержку", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
В бюджет Нижегородской области на 2022 год на эти цели заложено 35 миллионов рублей. Максимальный размер субсидии для собственников ОКН составляет 70% от произведенных затрат, для собственников выявленных ОКН – 50.
Субсидия будет предоставляться из областного бюджета на возмещение фактически проведенных и документально подтвержденных затрат, связанных с сохранением ОКН. В частности, возмещению подлежат затраты на проведение научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, выполнение которых подтверждено актом выполненных работ, а также научное руководство, технический и авторский надзор за их проведением, подтвержденные соответствующими договорами.
Глава региона напомнил, что в год 800-летия Нижнего Новгорода в областном центре было отремонтировано более 100 объектов культурного наследия. "Кроме того, в прошлом году впервые было принято решение о предоставлении Фонду капитального ремонта субсидии из регионального бюджета на капитальный ремонт ОКН-многоквартирных домов. Благодаря этому были отремонтированы фасады и крыши 10 домов, жители которых не были в состоянии накопить необходимую сумму для ремонта", - сказал Никитин.