16:03 17.06.2022 (обновлено: 17:09 17.06.2022)
Путин объяснил повышение ключевой ставки в России
Президент Путин: высокая ключевая ставка позволила сохранить сбережения россиян в банках
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Высокая ключевая ставка препятствует росту экономики, но она позволила сохранить сбережения граждан в российских банках, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Да, конечно, инфляция в России пока находится на двузначных отметках. Однако мы уже провели индексацию социальных выплат и пенсий, повысили минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, защитили тем самым наименее обеспеченных граждан. А в свою очередь высокие процентные ставки позволили сохранить сбережения людей в российской банковской системе. Конечно, для представителей бизнеса, понятно, высокая ключевая ставка прижимает экономику. Понятно. Для граждан всё-таки в большинстве случаев это плюс", - сказал Путин во время пленарного заседания на ПМЭФ.
Он отметил, что граждане вернули значительный объем денег в банки под высокий процент.
"И в этом главное отличие от стран Евросоюза, где рост инфляции напрямую идет к снижению реальных доходов населения и съедает их сбережения. А текущие кризисные явления ложатся бременем, прежде всего, на малообеспеченных граждан", - добавил Путин.
10 июня, 13:35ЦБ вернул ключевую ставку на досанкционный уровень
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.