https://ria.ru/20220617/stavka-1796172048.html

Путин объяснил повышение ключевой ставки в России

Путин объяснил повышение ключевой ставки в России - РИА Новости, 17.06.2022

Путин объяснил повышение ключевой ставки в России

Высокая ключевая ставка препятствует росту экономики, но она позволила сохранить сбережения граждан в российских банках, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:03

2022-06-17T16:03

2022-06-17T17:09

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

владимир путин

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Высокая ключевая ставка препятствует росту экономики, но она позволила сохранить сбережения граждан в российских банках, заявил президент РФ Владимир Путин."Да, конечно, инфляция в России пока находится на двузначных отметках. Однако мы уже провели индексацию социальных выплат и пенсий, повысили минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, защитили тем самым наименее обеспеченных граждан. А в свою очередь высокие процентные ставки позволили сохранить сбережения людей в российской банковской системе. Конечно, для представителей бизнеса, понятно, высокая ключевая ставка прижимает экономику. Понятно. Для граждан всё-таки в большинстве случаев это плюс", - сказал Путин во время пленарного заседания на ПМЭФ.Он отметил, что граждане вернули значительный объем денег в банки под высокий процент."И в этом главное отличие от стран Евросоюза, где рост инфляции напрямую идет к снижению реальных доходов населения и съедает их сбережения. А текущие кризисные явления ложатся бременем, прежде всего, на малообеспеченных граждан", - добавил Путин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, владимир путин, россия