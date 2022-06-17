https://ria.ru/20220617/stalingrad-1796316057.html

Путин призвал не превращать освобожденные города в подобие Сталинграда

Путин призвал не превращать освобожденные города в подобие Сталинграда - РИА Новости, 17.06.2022

Путин призвал не превращать освобожденные города в подобие Сталинграда

Россия не должна превращать города, которые освобождает в ходе специальной военной операции на Украине, в подобие Сталинграда, российские военные думают об... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T19:46

2022-06-17T19:46

2022-06-17T19:46

петербургский международный экономический форум — 2022

владимир путин

украина

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

сталинград

донбасс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия не должна превращать города, которые освобождает в ходе специальной военной операции на Украине, в подобие Сталинграда, российские военные думают об этом, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы говорим о проведении специальной военной операции и даже при проведении специальной военной операции мы не должны те города и населенные пункты, которые мы освобождаем превращать в подобие Сталинграда, эта та вещь, о которой думают наши военные при организации боевых действий", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ в ответ на вопрос о том, после какого критического момента Россия будет готова "ударить в челюсть".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/putin-1796188097.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: освобожденные города Украины не должны стать подобием Сталинграда Путин: освобожденные города Украины не должны стать подобием Сталинграда 2022-06-17T19:46 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, украина, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), сталинград, донбасс