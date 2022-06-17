https://ria.ru/20220617/stalingrad-1796316057.html
Путин призвал не превращать освобожденные города в подобие Сталинграда
Путин призвал не превращать освобожденные города в подобие Сталинграда - РИА Новости, 17.06.2022
Путин призвал не превращать освобожденные города в подобие Сталинграда
Россия не должна превращать города, которые освобождает в ходе специальной военной операции на Украине, в подобие Сталинграда, российские военные думают об... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T19:46
2022-06-17T19:46
2022-06-17T19:46
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
украина
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
сталинград
донбасс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия не должна превращать города, которые освобождает в ходе специальной военной операции на Украине, в подобие Сталинграда, российские военные думают об этом, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы говорим о проведении специальной военной операции и даже при проведении специальной военной операции мы не должны те города и населенные пункты, которые мы освобождаем превращать в подобие Сталинграда, эта та вещь, о которой думают наши военные при организации боевых действий", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ в ответ на вопрос о том, после какого критического момента Россия будет готова "ударить в челюсть".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220617/putin-1796188097.html
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Путин: освобожденные города Украины не должны стать подобием Сталинграда
Путин: освобожденные города Украины не должны стать подобием Сталинграда
2022-06-17T19:46
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PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, украина, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), сталинград, донбасс
Путин призвал не превращать освобожденные города в подобие Сталинграда
Путин призвал не превращать города, которые освобождает ВС России, в подобие Сталинграда