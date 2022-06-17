Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал не превращать освобожденные города в подобие Сталинграда - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/stalingrad-1796316057.html
Путин призвал не превращать освобожденные города в подобие Сталинграда
Путин призвал не превращать освобожденные города в подобие Сталинграда - РИА Новости, 17.06.2022
Путин призвал не превращать освобожденные города в подобие Сталинграда
Россия не должна превращать города, которые освобождает в ходе специальной военной операции на Украине, в подобие Сталинграда, российские военные думают об... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T19:46
2022-06-17T19:46
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
украина
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
сталинград
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796311273_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_134948411871c6eadc3bbf08c88d2d45.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия не должна превращать города, которые освобождает в ходе специальной военной операции на Украине, в подобие Сталинграда, российские военные думают об этом, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы говорим о проведении специальной военной операции и даже при проведении специальной военной операции мы не должны те города и населенные пункты, которые мы освобождаем превращать в подобие Сталинграда, эта та вещь, о которой думают наши военные при организации боевых действий", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ в ответ на вопрос о том, после какого критического момента Россия будет готова "ударить в челюсть".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220617/putin-1796188097.html
украина
россия
сталинград
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: освобожденные города Украины не должны стать подобием Сталинграда
Путин: освобожденные города Украины не должны стать подобием Сталинграда
2022-06-17T19:46
true
PT0M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796311273_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_54897078bdcff986ae8fa662935597a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, украина, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), сталинград, донбасс
19:46 17.06.2022
 
Путин призвал не превращать освобожденные города в подобие Сталинграда

Путин призвал не превращать города, которые освобождает ВС России, в подобие Сталинграда

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия не должна превращать города, которые освобождает в ходе специальной военной операции на Украине, в подобие Сталинграда, российские военные думают об этом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы говорим о проведении специальной военной операции и даже при проведении специальной военной операции мы не должны те города и населенные пункты, которые мы освобождаем превращать в подобие Сталинграда, эта та вещь, о которой думают наши военные при организации боевых действий", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ в ответ на вопрос о том, после какого критического момента Россия будет готова "ударить в челюсть".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Экран с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 16:20Петербургский международный экономический форум — 2022
Путин заявил, что проведение спецоперации было вынужденным решением
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Владимир ПутинУкраинаРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)СталинградДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала