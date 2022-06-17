https://ria.ru/20220617/spetsoperatsiya-1796292406.html
Боевые действия всегда трагедия, но это вынужденная мера, заявил Путин
Боевые действия всегда трагедия, но это вынужденная мера, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
Боевые действия всегда трагедия, но это вынужденная мера, заявил Путин
Боевые действия - это всегда трагедия, но вынужденная мера подтолкнула к спецоперации, Россию "буквально подтащили к этой черте", заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T19:03
2022-06-17T19:03
2022-06-17T19:21
петербургский международный экономический форум — 2022
украина
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
вооруженные силы украины
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Боевые действия - это всегда трагедия, но вынужденная мера подтолкнула к спецоперации, Россию "буквально подтащили к этой черте", заявил президент РФ Владимир Путин."Боевые действия - это всегда трагедия, просто это вынужденные действия с нашей стороны. Неизбежно вынужденные - вот в чем все дело. Нас просто "подтащили" к этой черте. Я вынужден напомнить, как это все складывалось. Какие бы ни были прозападные правительства в Украине, мы же во всеми нормально работали. Вот господин Ющенко был, Тимошенко - они же абсолютно были прозападно ориентированные", - сказал Путин, выступая на ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), вооруженные силы украины, владимир путин
19:03 17.06.2022 (обновлено: 19:21 17.06.2022)
Боевые действия всегда трагедия, но это вынужденная мера, заявил Путин
Путин: боевые действия всегда трагедия, но вынужденная мера подтолкнула к спецоперации