https://ria.ru/20220617/spetsoperatsiya-1796292406.html

Боевые действия всегда трагедия, но это вынужденная мера, заявил Путин

Боевые действия всегда трагедия, но это вынужденная мера, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022

Боевые действия всегда трагедия, но это вынужденная мера, заявил Путин

Боевые действия - это всегда трагедия, но вынужденная мера подтолкнула к спецоперации, Россию "буквально подтащили к этой черте", заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T19:03

2022-06-17T19:03

2022-06-17T19:21

петербургский международный экономический форум — 2022

украина

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

вооруженные силы украины

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Боевые действия - это всегда трагедия, но вынужденная мера подтолкнула к спецоперации, Россию "буквально подтащили к этой черте", заявил президент РФ Владимир Путин."Боевые действия - это всегда трагедия, просто это вынужденные действия с нашей стороны. Неизбежно вынужденные - вот в чем все дело. Нас просто "подтащили" к этой черте. Я вынужден напомнить, как это все складывалось. Какие бы ни были прозападные правительства в Украине, мы же во всеми нормально работали. Вот господин Ющенко был, Тимошенко - они же абсолютно были прозападно ориентированные", - сказал Путин, выступая на ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://radiosputnik.ria.ru/20220617/putin-1796192993.html

украина

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), вооруженные силы украины, владимир путин