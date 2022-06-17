https://ria.ru/20220617/spetsoperatsiya-1796047297.html

Российские военные с начала спецоперации уничтожили две тысячи орудий ВСУ

Российские военные с начала спецоперации уничтожили две тысячи орудий ВСУ - РИА Новости, 17.06.2022

Российские военные с начала спецоперации уничтожили две тысячи орудий ВСУ

Российские войска с начала специальной военной операции уничтожили более 2 тысяч единиц украинского артиллерийского и минометного вооружения, а также 539 боевых РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T12:04

2022-06-17T12:04

2022-06-17T12:04

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российские войска с начала специальной военной операции уничтожили более 2 тысяч единиц украинского артиллерийского и минометного вооружения, а также 539 боевых машин реактивных систем залпового огня, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 205 самолетов, 131 вертолет, 1233 беспилотных летательных аппаратов, 342 зенитный ракетных комплекса, 3587 танков и других боевых бронированных машин, 539 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2013 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3658 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил он.

https://ria.ru/20220617/natsionalisty-1796043044.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, россия