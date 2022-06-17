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Российские военные с начала спецоперации уничтожили две тысячи орудий ВСУ - РИА Новости, 17.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220617/spetsoperatsiya-1796047297.html
Российские военные с начала спецоперации уничтожили две тысячи орудий ВСУ
Российские военные с начала спецоперации уничтожили две тысячи орудий ВСУ - РИА Новости, 17.06.2022
Российские военные с начала спецоперации уничтожили две тысячи орудий ВСУ
Российские войска с начала специальной военной операции уничтожили более 2 тысяч единиц украинского артиллерийского и минометного вооружения, а также 539 боевых РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:04
2022-06-17T12:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российские войска с начала специальной военной операции уничтожили более 2 тысяч единиц украинского артиллерийского и минометного вооружения, а также 539 боевых машин реактивных систем залпового огня, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 205 самолетов, 131 вертолет, 1233 беспилотных летательных аппаратов, 342 зенитный ракетных комплекса, 3587 танков и других боевых бронированных машин, 539 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2013 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3658 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил он.
https://ria.ru/20220617/natsionalisty-1796043044.html
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в мире, украина, россия
12:04 17.06.2022
 
Российские военные с начала спецоперации уничтожили две тысячи орудий ВСУ

Минобороны: российские военные с начала спецоперации уничтожили две тысячи арторудий ВСУ

© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики участвуют в специальной военной операции на лисичанском направлении в ЛНР
Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики участвуют в специальной военной операции на лисичанском направлении в ЛНР - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики участвуют в специальной военной операции на лисичанском направлении в ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российские войска с начала специальной военной операции уничтожили более 2 тысяч единиц украинского артиллерийского и минометного вооружения, а также 539 боевых машин реактивных систем залпового огня, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 205 самолетов, 131 вертолет, 1233 беспилотных летательных аппаратов, 342 зенитный ракетных комплекса, 3587 танков и других боевых бронированных машин, 539 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2013 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3658 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил он.
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