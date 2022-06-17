https://ria.ru/20220617/spetsoperatsiya-1796047297.html
Российские военные с начала спецоперации уничтожили две тысячи орудий ВСУ
Российские военные с начала спецоперации уничтожили две тысячи орудий ВСУ - РИА Новости, 17.06.2022
Российские военные с начала спецоперации уничтожили две тысячи орудий ВСУ
Российские войска с начала специальной военной операции уничтожили более 2 тысяч единиц украинского артиллерийского и минометного вооружения, а также 539 боевых РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:04
2022-06-17T12:04
2022-06-17T12:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российские войска с начала специальной военной операции уничтожили более 2 тысяч единиц украинского артиллерийского и минометного вооружения, а также 539 боевых машин реактивных систем залпового огня, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 205 самолетов, 131 вертолет, 1233 беспилотных летательных аппаратов, 342 зенитный ракетных комплекса, 3587 танков и других боевых бронированных машин, 539 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2013 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3658 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил он.
https://ria.ru/20220617/natsionalisty-1796043044.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия
Российские военные с начала спецоперации уничтожили две тысячи орудий ВСУ
Минобороны: российские военные с начала спецоперации уничтожили две тысячи арторудий ВСУ
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российские войска с начала специальной военной операции уничтожили более 2 тысяч единиц украинского артиллерийского и минометного вооружения, а также 539 боевых машин реактивных систем залпового огня, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 205 самолетов, 131 вертолет, 1233 беспилотных летательных аппаратов, 342 зенитный ракетных комплекса, 3587 танков и других боевых бронированных машин, 539 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2013 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3658 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил он.