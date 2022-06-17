https://ria.ru/20220617/sotrudnichestvo-1796200606.html

Нижегородцы будут сотрудничать с платформой "Россия – страна возможностей"

Нижегородцы будут сотрудничать с платформой "Россия – страна возможностей" - РИА Новости, 17.06.2022

Нижегородцы будут сотрудничать с платформой "Россия – страна возможностей"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор президентской платформы "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров подписали... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:38

2022-06-17T16:38

2022-06-17T16:38

нижегородская область

нижегородская область

санкт-петербург

общество

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор президентской платформы "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров подписали соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба правительства региона.Взаимодействие предполагает создание и развитие механизмов по выявлению и поддержке талантов в различных сферах деятельности, в том числе реализацию проектов и инициатив, формирующих возможности для личностной и профессиональной самореализации молодежи. Соглашение предусматривает распространение лучших практик в области выявления и развития талантов."Число участников проектов президентской платформы в Нижегородской области растет: за четыре года участие в конкурсах приняло более 189 тысяч жителей региона, из которых 854 вошли в число победителей. Вместе с Автономной некоммерческой организацией (АНО) "Россия – страна возможностей" мы провели немало мероприятий: фестиваль "Российская студенческая весна", Всероссийский финал конкурса "Мастера гостеприимства", окружной полуфинал конкурса "Флагманы образования. Школа", финал конкурса "Большая перемена", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Глава региона отметил, что также открылись центры оценки компетенций на базе Корпоративного университета правительства Нижегородской области и Нижегородского государственного университета имени Лобачевского."В этом году мы встречали IT-специалистов со всей страны на окружном хакатоне по искусственному интеллекту, который уже второй год подряд проходит на гостеприимной нижегородской земле. Устойчивое развитие Нижегородской области, как и всей страны в целом, достижение стратегических целей в социальной сфере, в экономике, образовании, здравоохранении и других важнейших отраслях возможно только при условии всесторонней работы с молодежью, формирования благоприятной среды для самореализации, раскрытия потенциала, обретения уверенности в своих силах и, главное, востребованности на Родине. Подписанное сегодня с АНО "Россия – страна возможностей" соглашение будет направлено прежде всего на реализацию этих задач", – подчеркнул Никитин.Соглашение о сотрудничестве предполагает всестороннюю взаимную поддержку по нескольким направлениям в рамках организации и проведения в Нижегородской области проектов и конкурсов АНО "Россия – страна возможностей" и сопровождения их участников. Благодаря заключению соглашения стороны не только значительно повысят уже достигнутый уровень взаимодействия, но и предложат новые форматы совместной работы, будут проводить совместные конкурсы, акции и мероприятия.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/tsifrovizatsiya-1796118553.html

https://ria.ru/20220617/subsidii-1796103512.html

нижегородская область

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

нижегородская область, санкт-петербург, общество, глеб никитин