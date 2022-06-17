https://ria.ru/20220617/soglasheniya-1796099996.html

ВТБ подписал соглашения о сотрудничестве с рядом российских регионов

ВТБ подписал соглашения о сотрудничестве с рядом российских регионов - РИА Новости, 17.06.2022

ВТБ подписал соглашения о сотрудничестве с рядом российских регионов

ВТБ в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) заключил соглашения о сотрудничестве с Мурманской и Курганской областями,... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T13:44

2022-06-17T13:44

2022-06-17T13:44

петербургский международный экономический форум — 2022

втб

денис бортников

россия

курганская область

ставропольский край

экономика

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. ВТБ в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) заключил соглашения о сотрудничестве с Мурманской и Курганской областями, Ставропольским краем и Республикой Дагестан, сообщает пресс-служба банка.Предметом соглашений стало взаимодействие банка и органов государственной власти регионов при реализации экономической, инвестиционной и социальной политики в регионах.Соглашения о сотрудничестве охватывают повышение доступности современных банковских сервисов для жителей и предприятий регионов, развитие системы кредитования физических лиц и предпринимательства, в том числе с использованием инструментов государственной поддержки. Решения ВТБ помогут в реализации приоритетных региональных проектов, инновационном развитии промышленного комплекса, модернизации производств и т.д.

https://ria.ru/20220617/vtb-1795987145.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220616/vtb-1795768960.html

россия

курганская область

ставропольский край

мурманская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

втб, денис бортников, россия, курганская область, ставропольский край, экономика, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф, мурманская область, республика дагестан