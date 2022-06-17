Рейтинг@Mail.ru
ВТБ подписал соглашения о сотрудничестве с рядом российских регионов - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/soglasheniya-1796099996.html
ВТБ подписал соглашения о сотрудничестве с рядом российских регионов
ВТБ подписал соглашения о сотрудничестве с рядом российских регионов - РИА Новости, 17.06.2022
ВТБ подписал соглашения о сотрудничестве с рядом российских регионов
ВТБ в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) заключил соглашения о сотрудничестве с Мурманской и Курганской областями,... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T13:44
2022-06-17T13:44
петербургский международный экономический форум — 2022
втб
денис бортников
россия
курганская область
ставропольский край
экономика
петербургский международный экономический форум (фонд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796095914_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_1147ade047917789528df06de29659da.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. ВТБ в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) заключил соглашения о сотрудничестве с Мурманской и Курганской областями, Ставропольским краем и Республикой Дагестан, сообщает пресс-служба банка.Предметом соглашений стало взаимодействие банка и органов государственной власти регионов при реализации экономической, инвестиционной и социальной политики в регионах.Соглашения о сотрудничестве охватывают повышение доступности современных банковских сервисов для жителей и предприятий регионов, развитие системы кредитования физических лиц и предпринимательства, в том числе с использованием инструментов государственной поддержки. Решения ВТБ помогут в реализации приоритетных региональных проектов, инновационном развитии промышленного комплекса, модернизации производств и т.д.
https://ria.ru/20220617/vtb-1795987145.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220616/vtb-1795768960.html
россия
курганская область
ставропольский край
мурманская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796095914_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8881fc4998a8ebdbdf684066a9d16e47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
втб, денис бортников, россия, курганская область, ставропольский край, экономика, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф, мурманская область, республика дагестан
13:44 17.06.2022
 

ВТБ подписал соглашения о сотрудничестве с рядом российских регионов

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСтенд банка "ВТБ" на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
Стенд банка ВТБ на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. ВТБ в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) заключил соглашения о сотрудничестве с Мурманской и Курганской областями, Ставропольским краем и Республикой Дагестан, сообщает пресс-служба банка.
Предметом соглашений стало взаимодействие банка и органов государственной власти регионов при реализации экономической, инвестиционной и социальной политики в регионах.
У стенда VTB на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 09:36Петербургский международный экономический форум — 2022
ВТБ запустит онлайн-банк в Telegram
Соглашения о сотрудничестве охватывают повышение доступности современных банковских сервисов для жителей и предприятий регионов, развитие системы кредитования физических лиц и предпринимательства, в том числе с использованием инструментов государственной поддержки. Решения ВТБ помогут в реализации приоритетных региональных проектов, инновационном развитии промышленного комплекса, модернизации производств и т.д.
"Взаимодействие с регионами для решения актуальных задач их социально-экономического развития всегда было одним из приоритетных направлений ВТБ как системообразующего банка страны. Мы нацелены на активную совместную работу с субъектами РФ в решении региональных вопросов и реализации возможностей в новых экономических условиях. Уверен, что подписанные на ПМЭФ-2022 соглашения станут важным шагом на пути к нашему долгосрочному сотрудничеству и будут способствовать улучшению инвестиционного климата, развитию предпринимательства и повышению качества жизни в регионах России", − отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников.
Стенд банка ВТБ на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 14:27ПМЭФ-2022
ВТБ и Московская область заключили соглашение о сотрудничестве
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ВТБДенис БортниковРоссияКурганская областьСтавропольский крайЭкономикаПетербургский международный экономический форум (фонд)ПМЭФМурманская областьРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала