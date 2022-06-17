Иркутская область подписала соглашение о стройке глэмпинг-отеля на Байкале
© Фото : Аппарат Губернатора Иркутской областии Правительства Иркутской областиВласти Иркутской области подписали соглашение о строительстве глэмпинг-отеля на Байкале
ИРКУТСК, 17 июн – РИА Новости. Правительство Иркутской области и ООО "Под небом Байкал" подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о строительстве в Байкальске глэмпинг-отеля, сообщает пресс-служба правительства региона.
"На берегу озера в Байкальске рассматривают возможность строительства современного глэмпинг-отеля. Это предусмотрено в рамках соглашения о сотрудничестве, которое сегодня на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор ООО "Под небом Байкал" Антон Сержантов", - говорится в сообщении.
По словам Сержантова, компания планирует вложить в проект 118 миллионов рублей.
Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ-2022, отметил, что Байкал должен стать визитной карточкой внутреннего экологического туризма России, а город Байкальск - эталоном рачительного, экологоориентированного хозяйствования.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.