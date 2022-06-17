https://ria.ru/20220617/soglashenie-1796277479.html

Иркутская область подписала соглашение о стройке глэмпинг-отеля на Байкале

Иркутская область подписала соглашение о стройке глэмпинг-отеля на Байкале - РИА Новости, 17.06.2022

Иркутская область подписала соглашение о стройке глэмпинг-отеля на Байкале

Правительство Иркутской области и ООО "Под небом Байкал" подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о строительстве в... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T18:47

2022-06-17T18:47

2022-06-17T18:47

иркутская область

байкальск

игорь кобзев

строительство

пмэф

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ИРКУТСК, 17 июн – РИА Новости. Правительство Иркутской области и ООО "Под небом Байкал" подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о строительстве в Байкальске глэмпинг-отеля, сообщает пресс-служба правительства региона."На берегу озера в Байкальске рассматривают возможность строительства современного глэмпинг-отеля. Это предусмотрено в рамках соглашения о сотрудничестве, которое сегодня на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор ООО "Под небом Байкал" Антон Сержантов", - говорится в сообщении.По словам Сержантова, компания планирует вложить в проект 118 миллионов рублей.Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ-2022, отметил, что Байкал должен стать визитной карточкой внутреннего экологического туризма России, а город Байкальск - эталоном рачительного, экологоориентированного хозяйствования.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/master-planirovanie-1795863615.html

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Артем Смирнов

байкальск, игорь кобзев, строительство, пмэф