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Иркутская область подписала соглашение о стройке глэмпинг-отеля на Байкале - РИА Новости, 17.06.2022
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Иркутская область
https://ria.ru/20220617/soglashenie-1796277479.html
Иркутская область подписала соглашение о стройке глэмпинг-отеля на Байкале
Иркутская область подписала соглашение о стройке глэмпинг-отеля на Байкале - РИА Новости, 17.06.2022
Иркутская область подписала соглашение о стройке глэмпинг-отеля на Байкале
Правительство Иркутской области и ООО "Под небом Байкал" подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о строительстве в... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T18:47
2022-06-17T18:47
иркутская область
байкальск
игорь кобзев
строительство
пмэф
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ИРКУТСК, 17 июн – РИА Новости. Правительство Иркутской области и ООО "Под небом Байкал" подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о строительстве в Байкальске глэмпинг-отеля, сообщает пресс-служба правительства региона."На берегу озера в Байкальске рассматривают возможность строительства современного глэмпинг-отеля. Это предусмотрено в рамках соглашения о сотрудничестве, которое сегодня на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор ООО "Под небом Байкал" Антон Сержантов", - говорится в сообщении.По словам Сержантова, компания планирует вложить в проект 118 миллионов рублей.Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ-2022, отметил, что Байкал должен стать визитной карточкой внутреннего экологического туризма России, а город Байкальск - эталоном рачительного, экологоориентированного хозяйствования.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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байкальск, игорь кобзев, строительство, пмэф
18:47 17.06.2022
 

Иркутская область подписала соглашение о стройке глэмпинг-отеля на Байкале

© Фото : Аппарат Губернатора Иркутской областии Правительства Иркутской областиВласти Иркутской области подписали соглашение о строительстве глэмпинг-отеля на Байкале
Власти Иркутской области подписали соглашение о строительстве глэмпинг-отеля на Байкале - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© Фото : Аппарат Губернатора Иркутской областии Правительства Иркутской области
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 17 июн – РИА Новости. Правительство Иркутской области и ООО "Под небом Байкал" подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о строительстве в Байкальске глэмпинг-отеля, сообщает пресс-служба правительства региона.
"На берегу озера в Байкальске рассматривают возможность строительства современного глэмпинг-отеля. Это предусмотрено в рамках соглашения о сотрудничестве, которое сегодня на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор ООО "Под небом Байкал" Антон Сержантов", - говорится в сообщении.
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16 июня, 17:39Иркутская область
На Байкале с "Туризм.РФ" определили участки для мастер-планирования
По словам Сержантова, компания планирует вложить в проект 118 миллионов рублей.
Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ-2022, отметил, что Байкал должен стать визитной карточкой внутреннего экологического туризма России, а город Байкальск - эталоном рачительного, экологоориентированного хозяйствования.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
Иркутская областьБайкальскИгорь КобзевСтроительствоПМЭФ
 
 
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