https://ria.ru/20220617/sanktsii-1796031589.html

Медведев заподозрил у Байдена раздвоение личности

Медведев заподозрил у Байдена раздвоение личности - РИА Новости, 17.06.2022

Медведев заподозрил у Байдена раздвоение личности

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что он принимал решение о санкциях против России как... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T11:30

2022-06-17T11:30

2022-06-17T13:01

россия

джо байден

дмитрий медведев

сша

в мире

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что он принимал решение о санкциях против России как главнокомандующий, а не как глава государства."Байден сказал, что принимал решение о санкциях против России не как президент, а как верховный главнокомандующий. Вообще-то плохо, когда в голове поселяются два персонажа, диктующие разную волю человеку. Обычно это имеет известное медицинское название в психиатрии", — написал Медведев в Telegram-канале.При этом Медведев подчеркнул, что "раздвоение личности на доктора Джекила и мистера Хайда — штука в политике небезопасная".Байден ранее заявил, что принимал решение о введении антироссийских санкций, спровоцировавших кризис на мировых рынках топлива и продовольствия как верховный главнокомандующий, а не как политик, думающий о выборах. Президент США утверждает, что, не встретив отпора, Россия якобы продолжала бы продвигаться вглубь Европы, Китай бы укрепился в планах покорения Тайваня, а Северная Корея бы агрессивнее реализовывали свои ядерные амбиции.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220617/sanktsii-1795957269.html

https://ria.ru/20220610/sanktsii-1794662729.html

https://ria.ru/20220617/bayden-1795967048.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, джо байден, дмитрий медведев, сша, в мире