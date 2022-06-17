https://ria.ru/20220617/rosnano-1796359329.html
Ковальчук раскритиковал работу Чубайса в "Роснано"
Ковальчук раскритиковал работу Чубайса в "Роснано" - РИА Новости, 17.06.2022
Ковальчук раскритиковал работу Чубайса в "Роснано"
Анатолий Чубайс не смог выстроить в "Роснано" систему превращения научных идей в рыночный товар: менеджеры "в бриллиантовых запонках" видели в ученых объекты... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T23:06
2022-06-17T23:06
2022-06-17T23:06
петербургский международный экономический форум — 2022
михаил ковальчук
экономика
роснано
курчатовский институт
технологии
анатолий чубайс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/16/1733463979_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b06afeb5ccd634e149a32f37ecc770bf.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Анатолий Чубайс не смог выстроить в "Роснано" систему превращения научных идей в рыночный товар: менеджеры "в бриллиантовых запонках" видели в ученых объекты для получения больших денег.Такое мнение выразил на сессии Петербургского международного экономического форума президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.По словам главы Курчатовского института, проблема была в том, что с одной стороны в "Роснано" находились ученые советского типа, не привыкшие общаться с бизнесом, а с другой - "инноваторы, мальчики в бриллиантовых запонках, дорогих кашемировых костюмах", и надо было соединить обе эти стороны.Ковальчук объяснил, почему "Роснано" при Чубайсе, с его точки зрения, практически не смогло выстроить систему конвертирования научных идей в деньги.По его словам, проблема была в том, что эти "инноваторы" от "Роснано" хотели получить от ученых большую долю денег, "ободрать их, как липку"."Так и было", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220421/chubays-1784797414.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/16/1733463979_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_2dadcfc1e76960c031c9b888621e300d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил ковальчук, экономика, роснано, курчатовский институт, технологии, анатолий чубайс
Ковальчук раскритиковал работу Чубайса в "Роснано"
Ковальчук о работе Чубайса: менеджеры "Роснано" в бриллиантовых запонках обдирали ученых
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Анатолий Чубайс не смог выстроить в "Роснано" систему превращения научных идей в рыночный товар: менеджеры "в бриллиантовых запонках" видели в ученых объекты для получения больших денег.
Такое мнение выразил на сессии Петербургского международного экономического форума президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт
" Михаил Ковальчук
.
"Чубайс, когда его еще не назначили (в "Роснано
"), я его позвал на дачу и сказал: "Толя, я могу научить тебя, как отмыться от приватизации и сделать инновационную экономику"... Четыре часа поговорили. Толя был парень умный, но он повел себя неправильно, поэтому ничего не создал", - сказал Ковальчук в пятницу.
По словам главы Курчатовского института, проблема была в том, что с одной стороны в "Роснано" находились ученые советского типа, не привыкшие общаться с бизнесом, а с другой - "инноваторы, мальчики в бриллиантовых запонках, дорогих кашемировых костюмах", и надо было соединить обе эти стороны.
Ковальчук объяснил, почему "Роснано" при Чубайсе, с его точки зрения, практически не смогло выстроить систему конвертирования научных идей в деньги.
По его словам, проблема была в том, что эти "инноваторы" от "Роснано" хотели получить от ученых большую долю денег, "ободрать их, как липку".
"Так и было", - подчеркнул он.