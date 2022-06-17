https://ria.ru/20220617/rosnano-1796359329.html

Ковальчук раскритиковал работу Чубайса в "Роснано"

Ковальчук раскритиковал работу Чубайса в "Роснано" - РИА Новости, 17.06.2022

Ковальчук раскритиковал работу Чубайса в "Роснано"

Анатолий Чубайс не смог выстроить в "Роснано" систему превращения научных идей в рыночный товар: менеджеры "в бриллиантовых запонках" видели в ученых объекты... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T23:06

2022-06-17T23:06

2022-06-17T23:06

петербургский международный экономический форум — 2022

михаил ковальчук

экономика

роснано

курчатовский институт

технологии

анатолий чубайс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Анатолий Чубайс не смог выстроить в "Роснано" систему превращения научных идей в рыночный товар: менеджеры "в бриллиантовых запонках" видели в ученых объекты для получения больших денег.Такое мнение выразил на сессии Петербургского международного экономического форума президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.По словам главы Курчатовского института, проблема была в том, что с одной стороны в "Роснано" находились ученые советского типа, не привыкшие общаться с бизнесом, а с другой - "инноваторы, мальчики в бриллиантовых запонках, дорогих кашемировых костюмах", и надо было соединить обе эти стороны.Ковальчук объяснил, почему "Роснано" при Чубайсе, с его точки зрения, практически не смогло выстроить систему конвертирования научных идей в деньги.По его словам, проблема была в том, что эти "инноваторы" от "Роснано" хотели получить от ученых большую долю денег, "ободрать их, как липку"."Так и было", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220421/chubays-1784797414.html

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михаил ковальчук, экономика, роснано, курчатовский институт, технологии, анатолий чубайс