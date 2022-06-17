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Ковальчук раскритиковал работу Чубайса в "Роснано" - РИА Новости, 17.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/rosnano-1796359329.html
Ковальчук раскритиковал работу Чубайса в "Роснано"
Ковальчук раскритиковал работу Чубайса в "Роснано" - РИА Новости, 17.06.2022
Ковальчук раскритиковал работу Чубайса в "Роснано"
Анатолий Чубайс не смог выстроить в "Роснано" систему превращения научных идей в рыночный товар: менеджеры "в бриллиантовых запонках" видели в ученых объекты... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T23:06
2022-06-17T23:06
петербургский международный экономический форум — 2022
михаил ковальчук
экономика
роснано
курчатовский институт
технологии
анатолий чубайс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Анатолий Чубайс не смог выстроить в "Роснано" систему превращения научных идей в рыночный товар: менеджеры "в бриллиантовых запонках" видели в ученых объекты для получения больших денег.Такое мнение выразил на сессии Петербургского международного экономического форума президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.По словам главы Курчатовского института, проблема была в том, что с одной стороны в "Роснано" находились ученые советского типа, не привыкшие общаться с бизнесом, а с другой - "инноваторы, мальчики в бриллиантовых запонках, дорогих кашемировых костюмах", и надо было соединить обе эти стороны.Ковальчук объяснил, почему "Роснано" при Чубайсе, с его точки зрения, практически не смогло выстроить систему конвертирования научных идей в деньги.По его словам, проблема была в том, что эти "инноваторы" от "Роснано" хотели получить от ученых большую долю денег, "ободрать их, как липку"."Так и было", - подчеркнул он.
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михаил ковальчук, экономика, роснано, курчатовский институт, технологии, анатолий чубайс
23:06 17.06.2022
 
Ковальчук раскритиковал работу Чубайса в "Роснано"

Ковальчук о работе Чубайса: менеджеры "Роснано" в бриллиантовых запонках обдирали ученых

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент научно-исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук
Президент научно-исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Президент научно-исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Анатолий Чубайс не смог выстроить в "Роснано" систему превращения научных идей в рыночный товар: менеджеры "в бриллиантовых запонках" видели в ученых объекты для получения больших денег.
Такое мнение выразил на сессии Петербургского международного экономического форума президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
"Чубайс, когда его еще не назначили (в "Роснано"), я его позвал на дачу и сказал: "Толя, я могу научить тебя, как отмыться от приватизации и сделать инновационную экономику"... Четыре часа поговорили. Толя был парень умный, но он повел себя неправильно, поэтому ничего не создал", - сказал Ковальчук в пятницу.
По словам главы Курчатовского института, проблема была в том, что с одной стороны в "Роснано" находились ученые советского типа, не привыкшие общаться с бизнесом, а с другой - "инноваторы, мальчики в бриллиантовых запонках, дорогих кашемировых костюмах", и надо было соединить обе эти стороны.
Ковальчук объяснил, почему "Роснано" при Чубайсе, с его точки зрения, практически не смогло выстроить систему конвертирования научных идей в деньги.
По его словам, проблема была в том, что эти "инноваторы" от "Роснано" хотели получить от ученых большую долю денег, "ободрать их, как липку".
"Так и было", - подчеркнул он.
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Петербургский международный экономический форум — 2022Михаил КовальчукЭкономикаРоснаноКурчатовский институтТехнологииАнатолий Чубайс
 
 
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