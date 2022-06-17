Путин: неизвестно, что для наследников капитала важнее, деньги или имя
Президент Путин: неизвестно, что для наследников капитала важнее, деньги или доброе имя
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что в России всегда были семьи, которые инвестировали в развитие страны, неизвестно, что для нынешних наследников капитала будет важнее, деньги или доброе имя.
Президент напомнил, что Россия обладает гигантским потенциалом и задач, требующих приложения сил очень много. Путин призвал инвестировать, вкладывать в развитие новых предприятий, создавать новые рабочие места, поддерживать школы, университеты, социальную сферу, культуру и спорт именно на территории России. Такие миссии, напомнил Путин, когда-то исполняли многие купеческие предпринимательские семьи.
"Для наследников капитала ещё неизвестно, что важнее, доставшиеся им деньги, имущество или доброе имя и заслуги их предков перед страной. Это уже никто не промотает, никто не пропьёт, а то, что останется с будущими поколениями наследников навсегда доброе имя, и вот это уже точно пойдёт с ними по жизни, из поколения в поколение, будет им помогать, поддерживать по жизни, делать их сильнее, чем даже деньги, которые им могут достаться в наследство", - сказал Путин на пленарном заседании на ПМЭФ.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.