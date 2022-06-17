https://ria.ru/20220617/putin-1796238679.html

Путин: неизвестно, что для наследников капитала важнее, деньги или имя

Путин: неизвестно, что для наследников капитала важнее, деньги или имя - РИА Новости, 17.06.2022

Путин: неизвестно, что для наследников капитала важнее, деньги или имя

Президент России Владимир Путин отметил, что в России всегда были семьи, которые инвестировали в развитие страны, неизвестно, что для нынешних наследников... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T17:26

2022-06-17T17:26

2022-06-17T17:26

петербургский международный экономический форум — 2022

владимир путин

россия

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что в России всегда были семьи, которые инвестировали в развитие страны, неизвестно, что для нынешних наследников капитала будет важнее, деньги или доброе имя.Президент напомнил, что Россия обладает гигантским потенциалом и задач, требующих приложения сил очень много. Путин призвал инвестировать, вкладывать в развитие новых предприятий, создавать новые рабочие места, поддерживать школы, университеты, социальную сферу, культуру и спорт именно на территории России. Такие миссии, напомнил Путин, когда-то исполняли многие купеческие предпринимательские семьи."Для наследников капитала ещё неизвестно, что важнее, доставшиеся им деньги, имущество или доброе имя и заслуги их предков перед страной. Это уже никто не промотает, никто не пропьёт, а то, что останется с будущими поколениями наследников навсегда доброе имя, и вот это уже точно пойдёт с ними по жизни, из поколения в поколение, будет им помогать, поддерживать по жизни, делать их сильнее, чем даже деньги, которые им могут достаться в наследство", - сказал Путин на пленарном заседании на ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220617/vremya-1796216958.html

https://ria.ru/20220617/tekhnologii-1796214712.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), общество