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Путин: неизвестно, что для наследников капитала важнее, деньги или имя - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/putin-1796238679.html
Путин: неизвестно, что для наследников капитала важнее, деньги или имя
Путин: неизвестно, что для наследников капитала важнее, деньги или имя - РИА Новости, 17.06.2022
Путин: неизвестно, что для наследников капитала важнее, деньги или имя
Президент России Владимир Путин отметил, что в России всегда были семьи, которые инвестировали в развитие страны, неизвестно, что для нынешних наследников... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T17:26
2022-06-17T17:26
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
россия
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что в России всегда были семьи, которые инвестировали в развитие страны, неизвестно, что для нынешних наследников капитала будет важнее, деньги или доброе имя.Президент напомнил, что Россия обладает гигантским потенциалом и задач, требующих приложения сил очень много. Путин призвал инвестировать, вкладывать в развитие новых предприятий, создавать новые рабочие места, поддерживать школы, университеты, социальную сферу, культуру и спорт именно на территории России. Такие миссии, напомнил Путин, когда-то исполняли многие купеческие предпринимательские семьи."Для наследников капитала ещё неизвестно, что важнее, доставшиеся им деньги, имущество или доброе имя и заслуги их предков перед страной. Это уже никто не промотает, никто не пропьёт, а то, что останется с будущими поколениями наследников навсегда доброе имя, и вот это уже точно пойдёт с ними по жизни, из поколения в поколение, будет им помогать, поддерживать по жизни, делать их сильнее, чем даже деньги, которые им могут достаться в наследство", - сказал Путин на пленарном заседании на ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20220617/vremya-1796216958.html
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владимир путин, россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), общество
17:26 17.06.2022
 
Путин: неизвестно, что для наследников капитала важнее, деньги или имя

Президент Путин: неизвестно, что для наследников капитала важнее, деньги или доброе имя

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что в России всегда были семьи, которые инвестировали в развитие страны, неизвестно, что для нынешних наследников капитала будет важнее, деньги или доброе имя.
Президент напомнил, что Россия обладает гигантским потенциалом и задач, требующих приложения сил очень много. Путин призвал инвестировать, вкладывать в развитие новых предприятий, создавать новые рабочие места, поддерживать школы, университеты, социальную сферу, культуру и спорт именно на территории России. Такие миссии, напомнил Путин, когда-то исполняли многие купеческие предпринимательские семьи.
Путин: Россия входит в новую эпоху мощной и суверенной страной - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 17:00Петербургский международный экономический форум — 2022
Путин призвал меняться и чувствовать дыхание времени
"Для наследников капитала ещё неизвестно, что важнее, доставшиеся им деньги, имущество или доброе имя и заслуги их предков перед страной. Это уже никто не промотает, никто не пропьёт, а то, что останется с будущими поколениями наследников навсегда доброе имя, и вот это уже точно пойдёт с ними по жизни, из поколения в поколение, будет им помогать, поддерживать по жизни, делать их сильнее, чем даже деньги, которые им могут достаться в наследство", - сказал Путин на пленарном заседании на ПМЭФ.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
Экран с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 16:57Петербургский международный экономический форум — 2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022Владимир ПутинРоссияСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)Общество
 
 
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