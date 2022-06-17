https://ria.ru/20220617/putin-1796196388.html

Путин пообещал взаимодействовать с компаниями, которые работают с Москвой

Путин пообещал взаимодействовать с компаниями, которые работают с Москвой - РИА Новости, 17.06.2022

Путин пообещал взаимодействовать с компаниями, которые работают с Москвой

Россия будет взаимодействовать с западными компаниями, которые работают с Москвой, несмотря на беспрецедентное выкручивание рук, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:30

2022-06-17T16:30

2022-06-17T16:43

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

владимир путин

петербургский международный экономический форум (фонд)

россия

сша

европа

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия будет взаимодействовать с западными компаниями, которые работают с Москвой, несмотря на беспрецедентное выкручивание рук, заявил президент РФ Владимир Путин."Порой даже доходит до прямых угроз. Однако такой шантаж мало что значит, когда речь идет о странах, во главе которых стоят настоящие лидеры, которые четко понимают, где чужие, а где национальные, собственные интересы, интересы своих народов. Россия будет наращивать с такими государствами экономическое сотрудничество, продвигать совместные проекты. При этом, конечно же, мы будем взаимодействовать и с западными компаниями, которые, несмотря на беспрецедентное выкручивание рук, продолжают успешно работать на российском рынке", - сказал Путин на пленарном заседании на ПМЭФ.Он напомнил, что все, кто взаимодействует с Россией, подвергаются давлению со стороны США и Европы."Россия, несмотря на то, что наши западные друзья, так скажем, буквально мечтают об этом, никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии. Более того, мы расширяем и будем расширять взаимодействие со всем, кто в этом заинтересован, кто хочет с нами работать. Таких много, не буду перечислять. Таких подавляющее большинство людей на земле. Сейчас не буду перечислять эти страны, все знают об этом", - добавил глава государства.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220614/katyrin-1795132057.html

https://ria.ru/20220617/biznes-1796048391.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд), россия, сша, европа