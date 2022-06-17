16:30 17.06.2022 (обновлено: 16:43 17.06.2022)
Путин пообещал взаимодействовать с компаниями, которые работают с Москвой
Президент Путин: Россия будет взаимодействовать с компаниями, которые работают с Москвой
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия будет взаимодействовать с западными компаниями, которые работают с Москвой, несмотря на беспрецедентное выкручивание рук, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Порой даже доходит до прямых угроз. Однако такой шантаж мало что значит, когда речь идет о странах, во главе которых стоят настоящие лидеры, которые четко понимают, где чужие, а где национальные, собственные интересы, интересы своих народов. Россия будет наращивать с такими государствами экономическое сотрудничество, продвигать совместные проекты. При этом, конечно же, мы будем взаимодействовать и с западными компаниями, которые, несмотря на беспрецедентное выкручивание рук, продолжают успешно работать на российском рынке", - сказал Путин на пленарном заседании на ПМЭФ.
"Россия, несмотря на то, что наши западные друзья, так скажем, буквально мечтают об этом, никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии. Более того, мы расширяем и будем расширять взаимодействие со всем, кто в этом заинтересован, кто хочет с нами работать. Таких много, не буду перечислять. Таких подавляющее большинство людей на земле. Сейчас не буду перечислять эти страны, все знают об этом", - добавил глава государства.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.