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Путин пообещал взаимодействовать с компаниями, которые работают с Москвой - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/putin-1796196388.html
Путин пообещал взаимодействовать с компаниями, которые работают с Москвой
Путин пообещал взаимодействовать с компаниями, которые работают с Москвой - РИА Новости, 17.06.2022
Путин пообещал взаимодействовать с компаниями, которые работают с Москвой
Россия будет взаимодействовать с западными компаниями, которые работают с Москвой, несмотря на беспрецедентное выкручивание рук, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:30
2022-06-17T16:43
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
владимир путин
петербургский международный экономический форум (фонд)
россия
сша
европа
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия будет взаимодействовать с западными компаниями, которые работают с Москвой, несмотря на беспрецедентное выкручивание рук, заявил президент РФ Владимир Путин."Порой даже доходит до прямых угроз. Однако такой шантаж мало что значит, когда речь идет о странах, во главе которых стоят настоящие лидеры, которые четко понимают, где чужие, а где национальные, собственные интересы, интересы своих народов. Россия будет наращивать с такими государствами экономическое сотрудничество, продвигать совместные проекты. При этом, конечно же, мы будем взаимодействовать и с западными компаниями, которые, несмотря на беспрецедентное выкручивание рук, продолжают успешно работать на российском рынке", - сказал Путин на пленарном заседании на ПМЭФ.Он напомнил, что все, кто взаимодействует с Россией, подвергаются давлению со стороны США и Европы."Россия, несмотря на то, что наши западные друзья, так скажем, буквально мечтают об этом, никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии. Более того, мы расширяем и будем расширять взаимодействие со всем, кто в этом заинтересован, кто хочет с нами работать. Таких много, не буду перечислять. Таких подавляющее большинство людей на земле. Сейчас не буду перечислять эти страны, все знают об этом", - добавил глава государства.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20220614/katyrin-1795132057.html
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экономика, владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд), россия, сша, европа
16:30 17.06.2022 (обновлено: 16:43 17.06.2022)
 
Путин пообещал взаимодействовать с компаниями, которые работают с Москвой

Президент Путин: Россия будет взаимодействовать с компаниями, которые работают с Москвой

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия будет взаимодействовать с западными компаниями, которые работают с Москвой, несмотря на беспрецедентное выкручивание рук, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Порой даже доходит до прямых угроз. Однако такой шантаж мало что значит, когда речь идет о странах, во главе которых стоят настоящие лидеры, которые четко понимают, где чужие, а где национальные, собственные интересы, интересы своих народов. Россия будет наращивать с такими государствами экономическое сотрудничество, продвигать совместные проекты. При этом, конечно же, мы будем взаимодействовать и с западными компаниями, которые, несмотря на беспрецедентное выкручивание рук, продолжают успешно работать на российском рынке", - сказал Путин на пленарном заседании на ПМЭФ.
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
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Сергей Катырин: большинство западных компаний не хотят уходить из России
Он напомнил, что все, кто взаимодействует с Россией, подвергаются давлению со стороны США и Европы.
"Россия, несмотря на то, что наши западные друзья, так скажем, буквально мечтают об этом, никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии. Более того, мы расширяем и будем расширять взаимодействие со всем, кто в этом заинтересован, кто хочет с нами работать. Таких много, не буду перечислять. Таких подавляющее большинство людей на земле. Сейчас не буду перечислять эти страны, все знают об этом", - добавил глава государства.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 12:07
США оказывают давление на иностранный бизнес в России, заявил Песков
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаВладимир ПутинПетербургский международный экономический форум (фонд)РоссияСШАЕвропа
 
 
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