https://ria.ru/20220617/proizvodstvo-1796242674.html

Россия должна при необходимости наладить любое производство, заявил Путин

Россия должна при необходимости наладить любое производство, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022

Россия должна при необходимости наладить любое производство, заявил Путин

Россия должна при необходимости в короткие сроки наладить собственное производство любой продукции, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T17:30

2022-06-17T17:30

2022-06-17T17:30

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

технологии

санкт-петербург

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия должна при необходимости в короткие сроки наладить собственное производство любой продукции, заявил президент РФ Владимир Путин."Производить все и вся, конечно же, невозможно, да и не нужно, однако нам необходимо обладать всеми критическими технологиями, чтобы при необходимости в короткие сроки наладить собственное производство любой продукции", - сказал Путин, выступая на ПМЭФ.По его словам, именно так Россия поступила, когда быстро обеспечила выпуск вакцин от коронавируса. "А сейчас развернули выпуск многих других видов продукции и услуг. Например, после ухода с российского рынка недобросовестных партнеров "Камаза" их ниши теперь заняли отечественные компании. При чем речь идет о поставках комплектующих не только для традиционных моделей завода, но и для перспективных серий - магистральных, транспортных и тяжелых автомобилей", - отметил Путин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220617/razrabotki-1796239237.html

https://ria.ru/20220617/investklimat-1796237473.html

санкт-петербург

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, санкт-петербург, россия, петербургский международный экономический форум (фонд)