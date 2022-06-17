Россия должна при необходимости наладить любое производство, заявил Путин
Президент Путин: Россия должна при необходимости наладить производство любой продукции
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия должна при необходимости в короткие сроки наладить собственное производство любой продукции, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Производить все и вся, конечно же, невозможно, да и не нужно, однако нам необходимо обладать всеми критическими технологиями, чтобы при необходимости в короткие сроки наладить собственное производство любой продукции", - сказал Путин, выступая на ПМЭФ.
По его словам, именно так Россия поступила, когда быстро обеспечила выпуск вакцин от коронавируса. "А сейчас развернули выпуск многих других видов продукции и услуг. Например, после ухода с российского рынка недобросовестных партнеров "Камаза" их ниши теперь заняли отечественные компании. При чем речь идет о поставках комплектующих не только для традиционных моделей завода, но и для перспективных серий - магистральных, транспортных и тяжелых автомобилей", - отметил Путин.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.