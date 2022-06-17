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Путин призвал давать производителям в промкластерах льготные кредиты - РИА Новости, 17.06.2022
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https://ria.ru/20220617/proizvodstvo-1796236318.html
Путин призвал давать производителям в промкластерах льготные кредиты
Путин призвал давать производителям в промкластерах льготные кредиты - РИА Новости, 17.06.2022
Путин призвал давать производителям в промкластерах льготные кредиты
Производители в российских промышленных кластерах должны получать льготные кредиты на срок до 10 лет по ставке не более 7% годовых, заявил президент России... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T17:22
2022-06-17T17:22
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Производители в российских промышленных кластерах должны получать льготные кредиты на срок до 10 лет по ставке не более 7% годовых, заявил президент России Владимир Путин."Прошу правительство к осени представить ключевые параметры нового режима работы промышленных кластеров... Проекты, запускаемые в таких кластерах, должны получить долгосрочный доступный кредитный ресурс - сроком до 10 лет и по ставке не более 7% годовых", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ."Проговорили все эти вопросы в том числе и с нашим экономическим блоком: все согласны, будем делать", - добавил глава государства.Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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экономика, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин
17:22 17.06.2022
 
Путин призвал давать производителям в промкластерах льготные кредиты

Президент Путин: производители в промкластерах должны получать льготные кредиты

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Производители в российских промышленных кластерах должны получать льготные кредиты на срок до 10 лет по ставке не более 7% годовых, заявил президент России Владимир Путин.
"Прошу правительство к осени представить ключевые параметры нового режима работы промышленных кластеров... Проекты, запускаемые в таких кластерах, должны получить долгосрочный доступный кредитный ресурс - сроком до 10 лет и по ставке не более 7% годовых", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
"Проговорили все эти вопросы в том числе и с нашим экономическим блоком: все согласны, будем делать", - добавил глава государства.
Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)Владимир Путин
 
 
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