https://ria.ru/20220617/proizvodstvo-1796236318.html

Путин призвал давать производителям в промкластерах льготные кредиты

Путин призвал давать производителям в промкластерах льготные кредиты - РИА Новости, 17.06.2022

Путин призвал давать производителям в промкластерах льготные кредиты

Производители в российских промышленных кластерах должны получать льготные кредиты на срок до 10 лет по ставке не более 7% годовых, заявил президент России... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T17:22

2022-06-17T17:22

2022-06-17T17:22

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Производители в российских промышленных кластерах должны получать льготные кредиты на срок до 10 лет по ставке не более 7% годовых, заявил президент России Владимир Путин."Прошу правительство к осени представить ключевые параметры нового режима работы промышленных кластеров... Проекты, запускаемые в таких кластерах, должны получить долгосрочный доступный кредитный ресурс - сроком до 10 лет и по ставке не более 7% годовых", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ."Проговорили все эти вопросы в том числе и с нашим экономическим блоком: все согласны, будем делать", - добавил глава государства.Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин