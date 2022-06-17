https://ria.ru/20220617/pogoda-1795973593.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 17.06.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Кратковременный дождь, гроза и до плюс 22 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T08:28

2022-06-17T08:28

2022-06-17T08:28

москва

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Кратковременный дождь, гроза и до плюс 22 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза, днём в столице плюс 20 - плюс 22 градуса, по области от плюс 18 до плюс 23. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый", - сказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 746 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220614/zhara-1795123690.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, погода, центр "фобос"