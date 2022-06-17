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Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 17.06.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 17.06.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Кратковременный дождь, гроза и до плюс 22 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T08:28
2022-06-17T08:28
москва
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Кратковременный дождь, гроза и до плюс 22 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза, днём в столице плюс 20 - плюс 22 градуса, по области от плюс 18 до плюс 23. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый", - сказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 746 миллиметров ртутного столба.
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москва, погода, центр "фобос"
08:28 17.06.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик Синенков: в Москве в пятницу ожидается гроза и до плюс 22 градусов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМолодые люди в жаркую погоду катаются на электросамокатах в ЦПКиО имени Горького в Москве
Молодые люди в жаркую погоду катаются на электросамокатах в ЦПКиО имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Молодые люди в жаркую погоду катаются на электросамокатах в ЦПКиО имени Горького в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Кратковременный дождь, гроза и до плюс 22 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза, днём в столице плюс 20 - плюс 22 градуса, по области от плюс 18 до плюс 23. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый", - сказал Синенков.
По словам синоптика, атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 746 миллиметров ртутного столба.
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