https://ria.ru/20220617/pogoda-1795973593.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 17.06.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Кратковременный дождь, гроза и до плюс 22 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T08:28
2022-06-17T08:28
2022-06-17T08:28
москва
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Кратковременный дождь, гроза и до плюс 22 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза, днём в столице плюс 20 - плюс 22 градуса, по области от плюс 18 до плюс 23. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый", - сказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 746 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20220614/zhara-1795123690.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, погода, центр "фобос"
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик Синенков: в Москве в пятницу ожидается гроза и до плюс 22 градусов