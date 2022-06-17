https://ria.ru/20220617/pogibshaya-1796023031.html

При обстреле ВСУ Гольмовского, по предварительным данным, погибла женщина

При обстреле ВСУ Гольмовского, по предварительным данным, погибла женщина - РИА Новости, 17.06.2022

При обстреле ВСУ Гольмовского, по предварительным данным, погибла женщина

Мэр донецкой Горловки Иван Приходько заявил, что, по предварительным данным, женщина погибла, еще несколько человек пострадали в результате обстрела украинскими РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T11:10

2022-06-17T11:10

2022-06-17T12:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

горловка

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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Мэр донецкой Горловки Иван Приходько заявил, что, по предварительным данным, женщина погибла, еще несколько человек пострадали в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Гольмовский."По предварительным данным, в результате обстрела поселка городского типа Гольмовский украинскими карателями убита мирная женщина, несколько человек ранены", - написал он в Telegram-канале. По словам Приходько, информация уточняется.Штаб территориальной обороны ДНР позднее сообщил о двух пострадавших.Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в пятницу сообщало, что украинские войска выпустили по Гольмовскому 10 снарядов калибром 122 миллиметра.Гольмовский является пригородом Горловки, находящейся в 50 километрах севернее Донецка.

донецкая народная республика

горловка

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, горловка