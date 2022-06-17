https://ria.ru/20220617/pogibshaya-1796023031.html
При обстреле ВСУ Гольмовского, по предварительным данным, погибла женщина
При обстреле ВСУ Гольмовского, по предварительным данным, погибла женщина - РИА Новости, 17.06.2022
При обстреле ВСУ Гольмовского, по предварительным данным, погибла женщина
Мэр донецкой Горловки Иван Приходько заявил, что, по предварительным данным, женщина погибла, еще несколько человек пострадали в результате обстрела украинскими РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T11:10
2022-06-17T11:10
2022-06-17T12:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
горловка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155813/16/1558131615_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dafcd5ac010b5bbbd786f3aa2acfcc54.jpg
ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Мэр донецкой Горловки Иван Приходько заявил, что, по предварительным данным, женщина погибла, еще несколько человек пострадали в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Гольмовский."По предварительным данным, в результате обстрела поселка городского типа Гольмовский украинскими карателями убита мирная женщина, несколько человек ранены", - написал он в Telegram-канале. По словам Приходько, информация уточняется.Штаб территориальной обороны ДНР позднее сообщил о двух пострадавших.Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в пятницу сообщало, что украинские войска выпустили по Гольмовскому 10 снарядов калибром 122 миллиметра.Гольмовский является пригородом Горловки, находящейся в 50 километрах севернее Донецка.
донецкая народная республика
горловка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155813/16/1558131615_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3bb5d84ddff8587c3aa817af078134ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, горловка
11:10 17.06.2022 (обновлено: 12:00 17.06.2022)
При обстреле ВСУ Гольмовского, по предварительным данным, погибла женщина
Мэр Горловки: при обстреле ВСУ Гольмовского, по предварительным данным, погибла женщина