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При обстреле ВСУ Гольмовского, по предварительным данным, погибла женщина - РИА Новости, 17.06.2022
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При обстреле ВСУ Гольмовского, по предварительным данным, погибла женщина
При обстреле ВСУ Гольмовского, по предварительным данным, погибла женщина - РИА Новости, 17.06.2022
При обстреле ВСУ Гольмовского, по предварительным данным, погибла женщина
Мэр донецкой Горловки Иван Приходько заявил, что, по предварительным данным, женщина погибла, еще несколько человек пострадали в результате обстрела украинскими РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T11:10
2022-06-17T12:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
горловка
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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Мэр донецкой Горловки Иван Приходько заявил, что, по предварительным данным, женщина погибла, еще несколько человек пострадали в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Гольмовский."По предварительным данным, в результате обстрела поселка городского типа Гольмовский украинскими карателями убита мирная женщина, несколько человек ранены", - написал он в Telegram-канале. По словам Приходько, информация уточняется.Штаб территориальной обороны ДНР позднее сообщил о двух пострадавших.Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в пятницу сообщало, что украинские войска выпустили по Гольмовскому 10 снарядов калибром 122 миллиметра.Гольмовский является пригородом Горловки, находящейся в 50 километрах севернее Донецка.
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, горловка
11:10 17.06.2022 (обновлено: 12:00 17.06.2022)
 
При обстреле ВСУ Гольмовского, по предварительным данным, погибла женщина

Мэр Горловки: при обстреле ВСУ Гольмовского, по предварительным данным, погибла женщина

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Горловке
Последствия обстрела в Горловке - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Мэр донецкой Горловки Иван Приходько заявил, что, по предварительным данным, женщина погибла, еще несколько человек пострадали в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Гольмовский.
"По предварительным данным, в результате обстрела поселка городского типа Гольмовский украинскими карателями убита мирная женщина, несколько человек ранены", - написал он в Telegram-канале. По словам Приходько, информация уточняется.
Штаб территориальной обороны ДНР позднее сообщил о двух пострадавших.
Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в пятницу сообщало, что украинские войска выпустили по Гольмовскому 10 снарядов калибром 122 миллиметра.
Гольмовский является пригородом Горловки, находящейся в 50 километрах севернее Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаГорловка
 
 
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