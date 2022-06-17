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Экопромышленный парк создадут в Подмосковье - РИА Новости, 17.06.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220617/podmoskove-1796336997.html
Экопромышленный парк создадут в Подмосковье
Экопромышленный парк создадут в Подмосковье - РИА Новости, 17.06.2022
Экопромышленный парк создадут в Подмосковье
Экопромышленный парк создадут в Московской области и введут его в эксплуатацию уже в 2024 году, рассказали в пресс-службе губернатора. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T20:44
2022-06-17T20:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
денис буцаев
санкт-петербург
егорьевск
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Экопромышленный парк создадут в Московской области и введут его в эксплуатацию уже в 2024 году, рассказали в пресс-службе губернатора.Губернатор Андрей Воробьев и гендиректор ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве по строительству экопромышленного парка в городском округе Егорьевск, сказано в сообщении."Работа по созданию цивилизованной системы обращения с отходами занимает особое место в нашей повестке. Подмосковье первым перешло на раздельный сбор мусора, и следующий логичный шаг – внедрять передовые технологии переработки, запускать современные КПО. Такие объекты у нас уже есть, но нужны ещё. Как пилотный участник федерального проекта "Экономика замкнутого цикла" мы создаём экопромышленный парк в Егорьевске и введем его в эксплуатацию уже в 2024 году. Это будет важный узел инфраструктуры обращения с вторичными ресурсами и вторсырьем. Также дополнительно появится 450 рабочих мест", - приводят слова Воробьёва в пресс-службе.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, денис буцаев, санкт-петербург, егорьевск, пмэф
20:44 17.06.2022
 

Экопромышленный парк создадут в Подмосковье

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022
Участники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Экопромышленный парк создадут в Московской области и введут его в эксплуатацию уже в 2024 году, рассказали в пресс-службе губернатора.
Губернатор Андрей Воробьев и гендиректор ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве по строительству экопромышленного парка в городском округе Егорьевск, сказано в сообщении.
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"Работа по созданию цивилизованной системы обращения с отходами занимает особое место в нашей повестке. Подмосковье первым перешло на раздельный сбор мусора, и следующий логичный шаг – внедрять передовые технологии переработки, запускать современные КПО. Такие объекты у нас уже есть, но нужны ещё. Как пилотный участник федерального проекта "Экономика замкнутого цикла" мы создаём экопромышленный парк в Егорьевске и введем его в эксплуатацию уже в 2024 году. Это будет важный узел инфраструктуры обращения с вторичными ресурсами и вторсырьем. Также дополнительно появится 450 рабочих мест", - приводят слова Воробьёва в пресс-службе.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевДенис БуцаевСанкт-ПетербургЕгорьевскПМЭФ
 
 
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