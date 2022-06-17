https://ria.ru/20220617/podmoskove-1796336997.html

Экопромышленный парк создадут в Подмосковье

Экопромышленный парк создадут в Подмосковье - РИА Новости, 17.06.2022

Экопромышленный парк создадут в Подмосковье

Экопромышленный парк создадут в Московской области и введут его в эксплуатацию уже в 2024 году, рассказали в пресс-службе губернатора. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T20:44

2022-06-17T20:44

2022-06-17T20:44

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

денис буцаев

санкт-петербург

егорьевск

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Экопромышленный парк создадут в Московской области и введут его в эксплуатацию уже в 2024 году, рассказали в пресс-службе губернатора.Губернатор Андрей Воробьев и гендиректор ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве по строительству экопромышленного парка в городском округе Егорьевск, сказано в сообщении."Работа по созданию цивилизованной системы обращения с отходами занимает особое место в нашей повестке. Подмосковье первым перешло на раздельный сбор мусора, и следующий логичный шаг – внедрять передовые технологии переработки, запускать современные КПО. Такие объекты у нас уже есть, но нужны ещё. Как пилотный участник федерального проекта "Экономика замкнутого цикла" мы создаём экопромышленный парк в Егорьевске и введем его в эксплуатацию уже в 2024 году. Это будет важный узел инфраструктуры обращения с вторичными ресурсами и вторсырьем. Также дополнительно появится 450 рабочих мест", - приводят слова Воробьёва в пресс-службе.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/podmoskove-1796314914.html

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

егорьевск

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев, денис буцаев, санкт-петербург, егорьевск, пмэф