Экопромышленный парк создадут в Подмосковье
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Экопромышленный парк создадут в Московской области и введут его в эксплуатацию уже в 2024 году, рассказали в пресс-службе губернатора.
Губернатор Андрей Воробьев и гендиректор ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве по строительству экопромышленного парка в городском округе Егорьевск, сказано в сообщении.
"Работа по созданию цивилизованной системы обращения с отходами занимает особое место в нашей повестке. Подмосковье первым перешло на раздельный сбор мусора, и следующий логичный шаг – внедрять передовые технологии переработки, запускать современные КПО. Такие объекты у нас уже есть, но нужны ещё. Как пилотный участник федерального проекта "Экономика замкнутого цикла" мы создаём экопромышленный парк в Егорьевске и введем его в эксплуатацию уже в 2024 году. Это будет важный узел инфраструктуры обращения с вторичными ресурсами и вторсырьем. Также дополнительно появится 450 рабочих мест", - приводят слова Воробьёва в пресс-службе.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.