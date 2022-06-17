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Минюст России намерен избавить НКО от ежегодной бумажной отчетности - РИА Новости, 17.06.2022
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Минюст России намерен избавить НКО от ежегодной бумажной отчетности
Минюст России намерен избавить НКО от ежегодной бумажной отчетности - РИА Новости, 17.06.2022
Минюст России намерен избавить НКО от ежегодной бумажной отчетности
Министерство юстиции России разрабатывает концепцию, которая позволит отказаться от предоставления некоммерческими организациями отчетности на бумаге, переведя... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T03:37
2022-06-17T03:37
петербургский международный экономический форум — 2022
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Министерство юстиции России разрабатывает концепцию, которая позволит отказаться от предоставления некоммерческими организациями отчетности на бумаге, переведя все документы в цифровой формат, сообщил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума глава Минюста Константин Чуйченко.По его словам, множественные изменения российского законодательства привели к увеличению количества форм отчетности, дублированию и повторению некоторых из них, что затрудняет ежегодную кампанию по представлению отчетности в органы юстиции."В интересах Минюста России обеспечить для некоммерческого сектора стабильные и комфортные условия, когда дело касается представления документации о деятельности НКО", - пояснил Чуйченко.
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россия, экономика
03:37 17.06.2022
 
Минюст России намерен избавить НКО от ежегодной бумажной отчетности

Глава Минюста Чуйченко заявил о планах перевести отчетность НКО в цифровой формат

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистерство Юстиции России
Министерство Юстиции России - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Министерство юстиции России разрабатывает концепцию, которая позволит отказаться от предоставления некоммерческими организациями отчетности на бумаге, переведя все документы в цифровой формат, сообщил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума глава Минюста Константин Чуйченко.
"Минюст России разрабатывает концепцию совершенствования корпоративного управления НКО. Мы рассматриваем возможность освободить НКО от обязанности представлять отчетность в бумажном виде, закрепив необходимость размещения отчетности исключительно на информационном ресурсе Минюста России – портале об НКО. Эта инициатива позитивно скажется на взаимодействии Минюста России с НКО, позволит уменьшить значительные временные и ресурсные затраты, связанные с ежегодной отчетной кампанией" - сказал Чуйченко.
По его словам, множественные изменения российского законодательства привели к увеличению количества форм отчетности, дублированию и повторению некоторых из них, что затрудняет ежегодную кампанию по представлению отчетности в органы юстиции.
"В интересах Минюста России обеспечить для некоммерческого сектора стабильные и комфортные условия, когда дело касается представления документации о деятельности НКО", - пояснил Чуйченко.
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Петербургский международный экономический форум — 2022РоссияЭкономика
 
 
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