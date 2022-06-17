https://ria.ru/20220617/otchetnost-1795959041.html

Минюст России намерен избавить НКО от ежегодной бумажной отчетности

Минюст России намерен избавить НКО от ежегодной бумажной отчетности - РИА Новости, 17.06.2022

Минюст России намерен избавить НКО от ежегодной бумажной отчетности

Министерство юстиции России разрабатывает концепцию, которая позволит отказаться от предоставления некоммерческими организациями отчетности на бумаге, переведя... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T03:37

2022-06-17T03:37

2022-06-17T03:37

петербургский международный экономический форум — 2022

россия

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Министерство юстиции России разрабатывает концепцию, которая позволит отказаться от предоставления некоммерческими организациями отчетности на бумаге, переведя все документы в цифровой формат, сообщил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума глава Минюста Константин Чуйченко.По его словам, множественные изменения российского законодательства привели к увеличению количества форм отчетности, дублированию и повторению некоторых из них, что затрудняет ежегодную кампанию по представлению отчетности в органы юстиции."В интересах Минюста России обеспечить для некоммерческого сектора стабильные и комфортные условия, когда дело касается представления документации о деятельности НКО", - пояснил Чуйченко.

https://ria.ru/20220421/minyust-1784746451.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, экономика