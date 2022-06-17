04:08 17.06.2022 (обновлено: 06:06 17.06.2022)
В Германии пожаловались, что не смогли сделать Путина "одиноким"
Die Welt: стратегия Запада по изоляции России и Путина не работает
Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Западная стратегия изоляции России и ее президента Владимира Путина, поводом для внедрения которой стала специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины, "не работает", пишет немецкое издание Die Welt.
"Путин не одинок", - констатируется в публикации.
Канада, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Австралия – вот и весь актив за пределами США и ЕС, поддерживающие изоляцию России, сетуют немецкие журналисты.
Страны "незападного" мира не захотели участвовать в этом процессе, обвинив США и ЕС в лицемерии. Четыре страны – Китай, Бразилия, Индия и Южная Африка – поддерживают Москву. Вместе с Россией они производят треть мирового ВВП. Они получают от России удобрения, энергоносители или оружие – больше, чем когда бы то ни было. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты объявили о своем нейтралитете и практически ничего не делают, чтобы увеличить добычу нефти и тем самым затормозить повышение мировых цен на энергетические продукты, отмечает газета.
Владимир Путин пользуется в мире, особенно в незападной его части, куда большей поддержкой, чем ожидал Запад, резюмирует Die Welt.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что никакой изоляции России нет, у нас огромное количество партнеров. Министр добавил, что "у нас партнеров огромное количество и в азиатско-тихоокеанском регионе, в Азии, в целом, в Африке, в Латинской Америке".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что США напористо продолжают линию на изоляцию России, такая политика несостоятельна и не может достичь цели.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ответ Запад усилил санкционное давление, в том числе и в сфере энергетики. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российской нефти и газа. Тем не менее ограничительные меры уже обернулись экономическими проблемами для самих западных стран, спровоцировав рекордный рост цен на топливо и продукты.
В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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