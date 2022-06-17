В Кремле отказались комментировать информацию о пленных наемниках из США
Песков отказался комментировать информацию о взятых в плен на Украине наемниках из США
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Кремлю ничего не известно о якобы взятых в плен российскими военными американских наемниках, воевавших на стороне Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
"Нам ничего не известно," - ответил Песков на вопрос журналистов о том, известно ли что-то в Кремле о подлинности информации об американцах Александре Дрюке и Энди Хьюне, которые якобы находятся под стражей в России.
Ранее британская Telegraph сообщила, что российские военные якобы взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн считаются первыми американцами, взятыми в плен военными РФ. Госдепартамент ранее информировал, что располагает неподтвержденными данными о пленении соотечественников и выясняет их судьбу в контакте с семьями, украинскими властями и Красным крестом.