https://ria.ru/20220617/naemniki-1796081896.html

В Кремле отказались комментировать информацию о пленных наемниках из США

В Кремле отказались комментировать информацию о пленных наемниках из США - РИА Новости, 17.06.2022

В Кремле отказались комментировать информацию о пленных наемниках из США

Кремлю ничего не известно о якобы взятых в плен российскими военными американских наемниках, воевавших на стороне Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T13:12

2022-06-17T13:12

2022-06-17T13:12

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

сша

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_0:16:3267:1854_1920x0_80_0_0_baadfcf00357647ab7c34eae7a98a8db.jpg

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Кремлю ничего не известно о якобы взятых в плен российскими военными американских наемниках, воевавших на стороне Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам."Нам ничего не известно," - ответил Песков на вопрос журналистов о том, известно ли что-то в Кремле о подлинности информации об американцах Александре Дрюке и Энди Хьюне, которые якобы находятся под стражей в России.Ранее британская Telegraph сообщила, что российские военные якобы взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн считаются первыми американцами, взятыми в плен военными РФ. Госдепартамент ранее информировал, что располагает неподтвержденными данными о пленении соотечественников и выясняет их судьбу в контакте с семьями, украинскими властями и Красным крестом.

https://ria.ru/20220617/naemniki-1796045373.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, сша, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр