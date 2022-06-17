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В Кремле отказались комментировать информацию о пленных наемниках из США - РИА Новости, 17.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220617/naemniki-1796081896.html
В Кремле отказались комментировать информацию о пленных наемниках из США
В Кремле отказались комментировать информацию о пленных наемниках из США - РИА Новости, 17.06.2022
В Кремле отказались комментировать информацию о пленных наемниках из США
Кремлю ничего не известно о якобы взятых в плен российскими военными американских наемниках, воевавших на стороне Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T13:12
2022-06-17T13:12
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Кремлю ничего не известно о якобы взятых в плен российскими военными американских наемниках, воевавших на стороне Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам."Нам ничего не известно," - ответил Песков на вопрос журналистов о том, известно ли что-то в Кремле о подлинности информации об американцах Александре Дрюке и Энди Хьюне, которые якобы находятся под стражей в России.Ранее британская Telegraph сообщила, что российские военные якобы взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн считаются первыми американцами, взятыми в плен военными РФ. Госдепартамент ранее информировал, что располагает неподтвержденными данными о пленении соотечественников и выясняет их судьбу в контакте с семьями, украинскими властями и Красным крестом.
https://ria.ru/20220617/naemniki-1796045373.html
россия
украина
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в мире, россия, украина, сша, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
13:12 17.06.2022
 
В Кремле отказались комментировать информацию о пленных наемниках из США

Песков отказался комментировать информацию о взятых в плен на Украине наемниках из США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Кремлю ничего не известно о якобы взятых в плен российскими военными американских наемниках, воевавших на стороне Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
"Нам ничего не известно," - ответил Песков на вопрос журналистов о том, известно ли что-то в Кремле о подлинности информации об американцах Александре Дрюке и Энди Хьюне, которые якобы находятся под стражей в России.
Ранее британская Telegraph сообщила, что российские военные якобы взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн считаются первыми американцами, взятыми в плен военными РФ. Госдепартамент ранее информировал, что располагает неподтвержденными данными о пленении соотечественников и выясняет их судьбу в контакте с семьями, украинскими властями и Красным крестом.
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Вчера, 12:01Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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