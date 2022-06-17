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В Минобороны заявили об убытии наемников с Украины домой или "в мир иной" - РИА Новости, 17.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220617/naemniki-1796045373.html
В Минобороны заявили об убытии наемников с Украины домой или "в мир иной"
В Минобороны заявили об убытии наемников с Украины домой или "в мир иной" - РИА Новости, 17.06.2022
В Минобороны заявили об убытии наемников с Украины домой или "в мир иной"
Поток иностранных наемников разворачивается в обратную сторону на фоне нарастающих военных провалов Киева и нарастающих потерь, сообщил в пятницу официальный... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:01
2022-06-17T12:11
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Поток иностранных наемников разворачивается в обратную сторону на фоне нарастающих военных провалов Киева и нарастающих потерь, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."На фоне нарастающего количества военных провалов киевского режима и массовых ежедневных потерь в живой силе и технике поток иностранных наёмников на Украину не только сократился, но и фактически разворачивается в обратную сторону", - сообщил он. "Несмотря на усилия киевского режима и увеличение выплат, процесс убытия наёмников в мир "иной" или обратно в страны своего проживания остановить киевскому руководству не удается", - добавил генерал."Недавние пустословные заявления о чуть ли не "20 тысячах" иностранцев, "сражающихся" против российских вооруженных сил, - обыкновенная ложь", - подчеркнул он.Он отметил, что Минобороны РФ отслеживает всех иностранных наемников на Украине, вносит в базы и боевиков, и инструкторов. "Как мы уже отмечали, в Минобороны России отслеживается и фиксируется пребывание на Украине каждого представителя этого интернационального сборища "всадников без головы". Более того, в наши базы учета внесены сейчас не только наёмники, непосредственно участвующие в боевых действиях в составе украинских подразделений. Мы учитываем и инструкторов, прибывших для обучения, помощи в эксплуатации и ремонте поставляемого Украине западного вооружения", - сказал он.
https://ria.ru/20220616/naemniki-1795619819.html
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр
12:01 17.06.2022 (обновлено: 12:11 17.06.2022)
 
В Минобороны заявили об убытии наемников с Украины домой или "в мир иной"

Минобороны: на фоне военных провалов поток наемников на Украину фактически развернулся

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Самый большой флаг Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Поток иностранных наемников разворачивается в обратную сторону на фоне нарастающих военных провалов Киева и нарастающих потерь, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На фоне нарастающего количества военных провалов киевского режима и массовых ежедневных потерь в живой силе и технике поток иностранных наёмников на Украину не только сократился, но и фактически разворачивается в обратную сторону", - сообщил он. "Несмотря на усилия киевского режима и увеличение выплат, процесс убытия наёмников в мир "иной" или обратно в страны своего проживания остановить киевскому руководству не удается", - добавил генерал.
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"Недавние пустословные заявления о чуть ли не "20 тысячах" иностранцев, "сражающихся" против российских вооруженных сил, - обыкновенная ложь", - подчеркнул он.
Он отметил, что Минобороны РФ отслеживает всех иностранных наемников на Украине, вносит в базы и боевиков, и инструкторов. "Как мы уже отмечали, в Минобороны России отслеживается и фиксируется пребывание на Украине каждого представителя этого интернационального сборища "всадников без головы". Более того, в наши базы учета внесены сейчас не только наёмники, непосредственно участвующие в боевых действиях в составе украинских подразделений. Мы учитываем и инструкторов, прибывших для обучения, помощи в эксплуатации и ремонте поставляемого Украине западного вооружения", - сказал он.
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