12:01 17.06.2022 (обновлено: 12:11 17.06.2022)
В Минобороны заявили об убытии наемников с Украины домой или "в мир иной"
Минобороны: на фоне военных провалов поток наемников на Украину фактически развернулся
© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Самый большой флаг Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Поток иностранных наемников разворачивается в обратную сторону на фоне нарастающих военных провалов Киева и нарастающих потерь, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На фоне нарастающего количества военных провалов киевского режима и массовых ежедневных потерь в живой силе и технике поток иностранных наёмников на Украину не только сократился, но и фактически разворачивается в обратную сторону", - сообщил он. "Несмотря на усилия киевского режима и увеличение выплат, процесс убытия наёмников в мир "иной" или обратно в страны своего проживания остановить киевскому руководству не удается", - добавил генерал.
"Недавние пустословные заявления о чуть ли не "20 тысячах" иностранцев, "сражающихся" против российских вооруженных сил, - обыкновенная ложь", - подчеркнул он.
Он отметил, что Минобороны РФ отслеживает всех иностранных наемников на Украине, вносит в базы и боевиков, и инструкторов. "Как мы уже отмечали, в Минобороны России отслеживается и фиксируется пребывание на Украине каждого представителя этого интернационального сборища "всадников без головы". Более того, в наши базы учета внесены сейчас не только наёмники, непосредственно участвующие в боевых действиях в составе украинских подразделений. Мы учитываем и инструкторов, прибывших для обучения, помощи в эксплуатации и ремонте поставляемого Украине западного вооружения", - сказал он.
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