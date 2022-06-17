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В ЛНР рассказали, как отнесутся к иностранным наемникам на "Азоте" - РИА Новости, 17.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220617/naemniki-1795978401.html
В ЛНР рассказали, как отнесутся к иностранным наемникам на "Азоте"
В ЛНР рассказали, как отнесутся к иностранным наемникам на "Азоте" - РИА Новости, 17.06.2022
В ЛНР рассказали, как отнесутся к иностранным наемникам на "Азоте"
Власти ЛНР будут обращаться с иностранными наёмниками на заводе "Азот" в случае сдачи в плен в соответствии с их статусом, заявил РИА Новости на ПМЭФ глава МИД... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T09:02
2022-06-17T09:12
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Власти ЛНР будут обращаться с иностранными наёмниками на заводе "Азот" в случае сдачи в плен в соответствии с их статусом, заявил РИА Новости на ПМЭФ глава МИД республики Владислав Дейнего."Давайте вернёмся к этому разговору, когда они выйдут оттуда и мы все-таки их возьмём в плен, тогда будем рассуждать о том, какая возможна судьба дальнейшая. Безусловно, с ними обходиться будут в соответствии со всеми нормами, которые предусмотрены. В зависимости, опять, от ситуации. Если это просто иностранные граждане, которые призваны были в армию, это одна ситуация. Если это наёмники - другая ситуация, абсолютно разный статус. Сообразно их статусу и будем рассматривать их степень вины", - сказал он.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости заявлял, что по предположительным подсчетам на заводе "Азот" находятся до тысячи украинских националистов, при этом в МВД ЛНР сообщили, что там находятся и наёмники из США, Великобритании и Польши, а войска ЛНР будут проводить зачистку завода не спеша, с учетом опыта "Азовстали".Помощник главы МВД республики Виталий Киселёв также заявлял, что 40 наемников из США находятся на территории химического комбината "Азот " в Северодонецке, кроме них там присутствуют польские и британские наемники.Химкомбинат "Азот" в Северодонецке на данный момент подконтролен украинским вооруженным формированиям, тогда как сам город и аэропорт в окрестностях контролируют союзные войска РФ и ЛНР, на въезде в город установлен российский флаг. При освобождении города военные РФ и ЛНР блокировали противника на территории предприятия. В настоящее время в ЛНР освобождена вся территория республики, за исключением промзоны в Северодонецке и города Лисичанск.
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в мире, луганская народная республика, пмэф
09:02 17.06.2022 (обновлено: 09:12 17.06.2022)
 
В ЛНР рассказали, как отнесутся к иностранным наемникам на "Азоте"

МИД ЛНР: к наемникам на "Азоте" при сдаче в плен отнесутся в соответствии с их статусом

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЗавод "Азот" в Северодонецке
Завод Азот в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Завод "Азот" в Северодонецке. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Власти ЛНР будут обращаться с иностранными наёмниками на заводе "Азот" в случае сдачи в плен в соответствии с их статусом, заявил РИА Новости на ПМЭФ глава МИД республики Владислав Дейнего.
"Давайте вернёмся к этому разговору, когда они выйдут оттуда и мы все-таки их возьмём в плен, тогда будем рассуждать о том, какая возможна судьба дальнейшая. Безусловно, с ними обходиться будут в соответствии со всеми нормами, которые предусмотрены. В зависимости, опять, от ситуации. Если это просто иностранные граждане, которые призваны были в армию, это одна ситуация. Если это наёмники - другая ситуация, абсолютно разный статус. Сообразно их статусу и будем рассматривать их степень вины", - сказал он.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости заявлял, что по предположительным подсчетам на заводе "Азот" находятся до тысячи украинских националистов, при этом в МВД ЛНР сообщили, что там находятся и наёмники из США, Великобритании и Польши, а войска ЛНР будут проводить зачистку завода не спеша, с учетом опыта "Азовстали".
Помощник главы МВД республики Виталий Киселёв также заявлял, что 40 наемников из США находятся на территории химического комбината "Азот " в Северодонецке, кроме них там присутствуют польские и британские наемники.
Химкомбинат "Азот" в Северодонецке на данный момент подконтролен украинским вооруженным формированиям, тогда как сам город и аэропорт в окрестностях контролируют союзные войска РФ и ЛНР, на въезде в город установлен российский флаг. При освобождении города военные РФ и ЛНР блокировали противника на территории предприятия. В настоящее время в ЛНР освобождена вся территория республики, за исключением промзоны в Северодонецке и города Лисичанск.
Флаг РФ, установленный на стеле Северодонецк на въезде в город. - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаПМЭФ
 
 
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