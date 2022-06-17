09:02 17.06.2022 (обновлено: 09:12 17.06.2022)
В ЛНР рассказали, как отнесутся к иностранным наемникам на "Азоте"
МИД ЛНР: к наемникам на "Азоте" при сдаче в плен отнесутся в соответствии с их статусом
Завод "Азот" в Северодонецке. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Власти ЛНР будут обращаться с иностранными наёмниками на заводе "Азот" в случае сдачи в плен в соответствии с их статусом, заявил РИА Новости на ПМЭФ глава МИД республики Владислав Дейнего.
"Давайте вернёмся к этому разговору, когда они выйдут оттуда и мы все-таки их возьмём в плен, тогда будем рассуждать о том, какая возможна судьба дальнейшая. Безусловно, с ними обходиться будут в соответствии со всеми нормами, которые предусмотрены. В зависимости, опять, от ситуации. Если это просто иностранные граждане, которые призваны были в армию, это одна ситуация. Если это наёмники - другая ситуация, абсолютно разный статус. Сообразно их статусу и будем рассматривать их степень вины", - сказал он.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости заявлял, что по предположительным подсчетам на заводе "Азот" находятся до тысячи украинских националистов, при этом в МВД ЛНР сообщили, что там находятся и наёмники из США, Великобритании и Польши, а войска ЛНР будут проводить зачистку завода не спеша, с учетом опыта "Азовстали".
Помощник главы МВД республики Виталий Киселёв также заявлял, что 40 наемников из США находятся на территории химического комбината "Азот " в Северодонецке, кроме них там присутствуют польские и британские наемники.
Химкомбинат "Азот" в Северодонецке на данный момент подконтролен украинским вооруженным формированиям, тогда как сам город и аэропорт в окрестностях контролируют союзные войска РФ и ЛНР, на въезде в город установлен российский флаг. При освобождении города военные РФ и ЛНР блокировали противника на территории предприятия. В настоящее время в ЛНР освобождена вся территория республики, за исключением промзоны в Северодонецке и города Лисичанск.