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Ленобласть планирует увеличить экспорт морепродуктов - РИА Новости, 17.06.2022
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Ленинградская область
https://ria.ru/20220617/moreprodukty-1796146386.html
Ленобласть планирует увеличить экспорт морепродуктов
Ленобласть планирует увеличить экспорт морепродуктов - РИА Новости, 17.06.2022
Ленобласть планирует увеличить экспорт морепродуктов
Новый комплекс по выращиванию и переработке рыбы и морепродуктов в Ленинградской области увеличит производство рыбной продукции и, как следствие, объем его... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T15:35
2022-06-17T15:35
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
тосненский район
гатчинский район
экономика
петербургский международный экономический форум (фонд)
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Новый комплекс по выращиванию и переработке рыбы и морепродуктов в Ленинградской области увеличит производство рыбной продукции и, как следствие, объем его экспорта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Компания "Нортен шримп энд фиш продуктс", входящая в группу компаний "Северная креветка" и выращивающая морскую креветку в Тосненском районе, расширяется и переводит свое производство в Гатчинский район.Как уточнили в пресс-службе, на площадку в деревне Верево будет перенесён завод по производству креветки, построен комплекс по производству малька форели, выращиванию товарной форели, завод по глубокой переработке морепродуктов и производству рыбной муки и рыбьего жира. Помимо собственного сырья предприятие будет закупать морепродукты в Мурманске и на Дальнем Востоке для последующей глубокой переработки."Значительную часть готовой продукции компания планирует поставлять на экспорт. На новой территории также планируется создать рыбный магазин, где можно будет ознакомиться с продукцией не только самой компании, но всех производителей рыбной продукции Ленинградской области", - отметили в обладминистрации.Планируемый объем производства - более трех тысяч тонн в год, объём инвестиций - один миллиард рублей, на производстве будет создано 100 рабочих мест.
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ленинградская область, александр дрозденко, тосненский район, гатчинский район, экономика, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф
15:35 17.06.2022
 

Ленобласть планирует увеличить экспорт морепродуктов

© Фото : Правительство Ленинградской областиЛенобласть планирует увеличить экспорт морепродуктов
Ленобласть планирует увеличить экспорт морепродуктов - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© Фото : Правительство Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Новый комплекс по выращиванию и переработке рыбы и морепродуктов в Ленинградской области увеличит производство рыбной продукции и, как следствие, объем его экспорта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Компания "Нортен шримп энд фиш продуктс", входящая в группу компаний "Северная креветка" и выращивающая морскую креветку в Тосненском районе, расширяется и переводит свое производство в Гатчинский район.
"Логично, что компания, занимающаяся выращиванием нашей знаменитой ленинградской креветки, расширяется и обратила внимание на форель, одно из основных направлений развития нашего агропромышленного комплекса. Сегодня Ленинградская область третья в России по объемам выращивания рыбы. Уникальность нового комплекса в том, что это предприятие полного цикла, здесь будут выращивать креветку и форель в замкнутых системах водообмена, что не наносит урона природе и позволяет работать круглый год, производить готовую продукцию и перерабатывать отходы в сырье для производства рыбных кормов", - подчеркнул глава региона Александр Дрозденко после заключения на ПМЭФ с генеральным директором ООО "Нортен шримп энд фиш продуктс" Сергеем Бельковым инвестиционного соглашения.
Как уточнили в пресс-службе, на площадку в деревне Верево будет перенесён завод по производству креветки, построен комплекс по производству малька форели, выращиванию товарной форели, завод по глубокой переработке морепродуктов и производству рыбной муки и рыбьего жира. Помимо собственного сырья предприятие будет закупать морепродукты в Мурманске и на Дальнем Востоке для последующей глубокой переработки.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, генеральный директор ООО Ревада Василий Черенков и генеральный директор Агентства территориального развития М10 Михаил Косарев во время подписания соглашения о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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"Значительную часть готовой продукции компания планирует поставлять на экспорт. На новой территории также планируется создать рыбный магазин, где можно будет ознакомиться с продукцией не только самой компании, но всех производителей рыбной продукции Ленинградской области", - отметили в обладминистрации.
Планируемый объем производства - более трех тысяч тонн в год, объём инвестиций - один миллиард рублей, на производстве будет создано 100 рабочих мест.
 
Ленинградская областьЛенинградская областьАлександр ДрозденкоТосненский районГатчинский районЭкономикаПетербургский международный экономический форум (фонд)ПМЭФ
 
 
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