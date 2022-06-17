https://ria.ru/20220617/moreprodukty-1796146386.html

Ленобласть планирует увеличить экспорт морепродуктов

Ленобласть планирует увеличить экспорт морепродуктов - РИА Новости, 17.06.2022

Ленобласть планирует увеличить экспорт морепродуктов

Новый комплекс по выращиванию и переработке рыбы и морепродуктов в Ленинградской области увеличит производство рыбной продукции и, как следствие, объем его... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T15:35

2022-06-17T15:35

2022-06-17T15:35

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

тосненский район

гатчинский район

экономика

петербургский международный экономический форум (фонд)

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Новый комплекс по выращиванию и переработке рыбы и морепродуктов в Ленинградской области увеличит производство рыбной продукции и, как следствие, объем его экспорта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Компания "Нортен шримп энд фиш продуктс", входящая в группу компаний "Северная креветка" и выращивающая морскую креветку в Тосненском районе, расширяется и переводит свое производство в Гатчинский район.Как уточнили в пресс-службе, на площадку в деревне Верево будет перенесён завод по производству креветки, построен комплекс по производству малька форели, выращиванию товарной форели, завод по глубокой переработке морепродуктов и производству рыбной муки и рыбьего жира. Помимо собственного сырья предприятие будет закупать морепродукты в Мурманске и на Дальнем Востоке для последующей глубокой переработки."Значительную часть готовой продукции компания планирует поставлять на экспорт. На новой территории также планируется создать рыбный магазин, где можно будет ознакомиться с продукцией не только самой компании, но всех производителей рыбной продукции Ленинградской области", - отметили в обладминистрации.Планируемый объем производства - более трех тысяч тонн в год, объём инвестиций - один миллиард рублей, на производстве будет создано 100 рабочих мест.

https://ria.ru/20220616/logokompleks-1795803154.html

ленинградская область

тосненский район

гатчинский район

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Алёна Пава

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Алёна Пава

ленинградская область, александр дрозденко, тосненский район, гатчинский район, экономика, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф