https://ria.ru/20220617/kupalniki-1795817084.html

Правила эффектного заплыва: пляжная мода и главная ошибка мужчин

Правила эффектного заплыва: пляжная мода и главная ошибка мужчин - РИА Новости, 17.06.2022

Правила эффектного заплыва: пляжная мода и главная ошибка мужчин

Многие тренды моды перекочевали из прошлого сезона в этот. Мужчинам стилисты рекомендуют сделать выбор в пользу классики. Эксперты рассказали РИА Новости, как... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T08:00

2022-06-17T08:00

2022-06-17T08:01

культура

мода

море

отдых

стиль жизни

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Алина Кравцова. Многие тренды моды перекочевали из прошлого сезона в этот. Мужчинам стилисты рекомендуют сделать выбор в пользу классики. Эксперты рассказали РИА Новости, как освежить пляжный гардероб, чтобы купальник прослужил долго и подчеркнул достоинства фигуры.Долго веревочке витьсяОдин из самых модных элементов женского купальника в этом сезоне — удлиненные завязки."Их можно оставить свободно свисающими, или, что более эффектно, подчеркнуть ими талию", — советует автор Telegram-канала Dressed to Kill Екатерина Лемех.Другой вариант — декорировать завязками область чуть ниже груди или перекинуть их за шею.В стиле рыцарейКольца, ремешки, застежки и другая фурнитура из металла — еще один фаворит сезона. Если некоторые детали кочуют из коллекции в коллекцию, то об этих модные дома не вспоминали уже лет десять."Такое веяние в основном для тех, кто хочет быть в центре внимания. Если кричащего, наоборот, не хочется, можно носить тонкую цепочку на талии — сдержанный способ быть на гребне волны", — объясняет Марина Семаева, основатель International Fashion Community, член высшего экспертного совета кафедры "Имидж и стиль" Академии социальных технологий.Точки уверенностиМеталлические элементы выгодно подсветят определенную часть тела. Еще один вариант — использовать пайетки или люрекс."Внимание мы привлекаем к той зоне, в которой уверены, — говорит Марина Семаева. — Мода сейчас очень лояльна к людям разных комплекций, поэтому мы сами решаем, что хотим акцентировать. Нравится декольте — выбираем верх от купальника максимально яркий, необычной формы, небанально декорированный".Стилист рекомендует моделировать фигуру с помощью законов цвета. Для придания объема используем светлые и яркие тона, блеск и неон, а для визуального уменьшения — темные, нейтральные, приглушенные оттенки.Талия: экстранизкая или экстравысокаяТренд на завышенную посадку плавок по-прежнему актуален. Это зрительно подчеркивает талию, вытягивает ноги и скрывает проблемную область живота. Эффектно смотрятся модели с вырезами по бокам."Плавки-галочки" подходят далеко не всем, — указывает стилист Натали Роше. — Если нужен равномерный тон кожи, лучше в них только загорать, а прогуливаться по пляжу в более высоких".Также возвращается в моду и экстранизкая линия плавок, обращает внимание Марина Семаева. Асимметрия и вырезыТопы на одно плечо кажутся непрактичными. Ровный тон кожи в нестандартном купальнике действительно не получить, но зато не возникнет вопроса, что надеть на вечернюю прогулку."Их носят с шортами, джинсами, с удлиненной легкой или короткой юбкой", — уточняет Роше. — Для более сдержанного образа можно накинуть поверх белую рубашку, завязав ее на узел. Обратите внимание, что ткань лифа должна быть плотная и качественная, чтобы лямка не пережимала подмышечную область".Также популярны в этом сезоне и вырезы, добавляет Екатерина Лемех: отличный выбор для тех, кому надоели однообразные базовые модели.Яркие, но однотонныеТренд на яркость актуален не только для базового гардероба, но и для пляжной одежды. "Если в прошлом сезоне был популярен мелкий цветок, то сейчас он уже не в фаворе. Лучше обратиться к чистым оттенкам — розовому, желтому, красному, зеленому, голубому", — перечисляет Екатерина Лемех."Принты — это классика, их нельзя исключить совсем, — дополняет Марина Семаева. — Но будет здорово, если они украсят актуальную модель. Тот же цветочек, горох или полоска на модном топе через плечо — очень свежо и интересно".Цветы из тканиУльтрамодное решение — декоративные розы или пионы из ткани. Чаще всего их располагают на лифе, но можно у шеи или на завязках. "В области груди они придадут дополнительный объем, — объясняет Екатерина Лемех. — Если цвет украшения контрастный, то это усилит эффект. Такое подойдет чувственным экстравагантным натурам, готовым на эксперименты".Пять в одномСтилист Натали Роше советует двусторонние купальники — универсальное решение. "Я стараюсь максимально освободить чемодан в поездке, — рассказывает она. ­— Могу порекомендовать и накидки, которые подойдут как для пляжа, так и для прогулки вдоль моря".Двусторонние топы-бандо и плавки можно носить монохромно или играть контрастами. Креативная опция — перекрутить лиф восьмеркой, сделав левую и правую части разными. Производители предусматривают, чтобы цвета гармонировали. "Свежо будут смотреться серый с желтым или розовым, фуксия в сочетании с главным цветом сезона Very Peri, разные оттенки розового. В моде, как всегда, и черно-белая гамма", — отмечает Роше.Не остаться в тениПлетеная сетка — очень стильная вещь для отдыха у воды. "Ткань напоминает рыболовную сеть, словно соткана вручную, — говорит Екатерина Лемех. — Аксессуар надевают не только поверх купальника, но и под него — такой наряд выгодно отличается от других".Натали Роше советует обратить внимание на удлиненные пляжные рубашки — из шелка или льна. Такая вещь пригодится не только на море. "Мое любимое сочетание — нюдовый купальник и шелковая накидка с анималистичным принтом", — признается стилист.Необходимый штрихДаже продуманный до мелочей образ легко испортить неудачной прической. "Есть, конечно, счастливые обладательницы идеальных пляжных локонов, которые укладываются сами или благодаря соленой воде, — поясняет топ-стилист Иван Субота. —­ В остальных случаях советую уделить себе немного времени перед выходом".Для создания текстуры можно использовать диффузор или плойку, но есть более простой вариант — нанести стайлер с морской солью и сформировать крупные косы или жгутики. Такая укладка украсит распущенные волосы и станет основой для создания разнообразных естественных причесок. Иван Субота призывает не забывать о высоких пучках и воздушных косах, в которые вплетены ленты и кольца. Чтобы хвост смотрелся стильно, стилист советует нанести немного геля — для создания эффекта мокрых волос.Очень неправильные плавки"Плавки-слипы, трусы-транки — то, что нельзя носить ни в коем случае и никогда!" — предупреждает эксперт по мужскому стилю, персональный стилист Гоша Стил. — Купальный костюм не должен напоминать нижнее белье".Обтягивающие модели эксперт предлагает заменить плавательными шортами — до колена или середины бедра. Обладатели идеальных пропорций могут позволить себе укороченные варианты, но обязательно свободные."Сейчас очень много ярких, порой инфантильных расцветок — розовые, оранжевые, принты в виде Микки-Мауса или банана, — обращает внимание Стил. — Но это только для обладателей отличного чувства юмора. Чтобы подчеркнуть серьезность и респектабельность, лучше остановиться на консервативных цветах. Выигрышно будут смотреться все природные оттенки: песочный, синий, зеленый".Мужчинам, которые не успели накачать пресс к пляжному сезону, стилист советует носить футболки из тонкого хлопка и подходящего под шорты оттенка. Растянувшись на шезлонге, майку можно снять.

https://ria.ru/20220605/moda-1792857225.html

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2022

Алина Кравцова

Алина Кравцова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Кравцова

мода, море, отдых, стиль жизни