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Правила эффектного заплыва: пляжная мода и главная ошибка мужчин - РИА Новости, 17.06.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220617/kupalniki-1795817084.html
Правила эффектного заплыва: пляжная мода и главная ошибка мужчин
Правила эффектного заплыва: пляжная мода и главная ошибка мужчин - РИА Новости, 17.06.2022
Правила эффектного заплыва: пляжная мода и главная ошибка мужчин
Многие тренды моды перекочевали из прошлого сезона в этот. Мужчинам стилисты рекомендуют сделать выбор в пользу классики. Эксперты рассказали РИА Новости, как... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T08:00
2022-06-17T08:01
культура
мода
море
отдых
стиль жизни
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Алина Кравцова. Многие тренды моды перекочевали из прошлого сезона в этот. Мужчинам стилисты рекомендуют сделать выбор в пользу классики. Эксперты рассказали РИА Новости, как освежить пляжный гардероб, чтобы купальник прослужил долго и подчеркнул достоинства фигуры.Долго веревочке витьсяОдин из самых модных элементов женского купальника в этом сезоне — удлиненные завязки."Их можно оставить свободно свисающими, или, что более эффектно, подчеркнуть ими талию", — советует автор Telegram-канала Dressed to Kill Екатерина Лемех.Другой вариант — декорировать завязками область чуть ниже груди или перекинуть их за шею.В стиле рыцарейКольца, ремешки, застежки и другая фурнитура из металла — еще один фаворит сезона. Если некоторые детали кочуют из коллекции в коллекцию, то об этих модные дома не вспоминали уже лет десять."Такое веяние в основном для тех, кто хочет быть в центре внимания. Если кричащего, наоборот, не хочется, можно носить тонкую цепочку на талии — сдержанный способ быть на гребне волны", — объясняет Марина Семаева, основатель International Fashion Community, член высшего экспертного совета кафедры "Имидж и стиль" Академии социальных технологий.Точки уверенностиМеталлические элементы выгодно подсветят определенную часть тела. Еще один вариант — использовать пайетки или люрекс."Внимание мы привлекаем к той зоне, в которой уверены, — говорит Марина Семаева. — Мода сейчас очень лояльна к людям разных комплекций, поэтому мы сами решаем, что хотим акцентировать. Нравится декольте — выбираем верх от купальника максимально яркий, необычной формы, небанально декорированный".Стилист рекомендует моделировать фигуру с помощью законов цвета. Для придания объема используем светлые и яркие тона, блеск и неон, а для визуального уменьшения — темные, нейтральные, приглушенные оттенки.Талия: экстранизкая или экстравысокаяТренд на завышенную посадку плавок по-прежнему актуален. Это зрительно подчеркивает талию, вытягивает ноги и скрывает проблемную область живота. Эффектно смотрятся модели с вырезами по бокам."Плавки-галочки" подходят далеко не всем, — указывает стилист Натали Роше. — Если нужен равномерный тон кожи, лучше в них только загорать, а прогуливаться по пляжу в более высоких".Также возвращается в моду и экстранизкая линия плавок, обращает внимание Марина Семаева. Асимметрия и вырезыТопы на одно плечо кажутся непрактичными. Ровный тон кожи в нестандартном купальнике действительно не получить, но зато не возникнет вопроса, что надеть на вечернюю прогулку."Их носят с шортами, джинсами, с удлиненной легкой или короткой юбкой", — уточняет Роше. — Для более сдержанного образа можно накинуть поверх белую рубашку, завязав ее на узел. Обратите внимание, что ткань лифа должна быть плотная и качественная, чтобы лямка не пережимала подмышечную область".Также популярны в этом сезоне и вырезы, добавляет Екатерина Лемех: отличный выбор для тех, кому надоели однообразные базовые модели.Яркие, но однотонныеТренд на яркость актуален не только для базового гардероба, но и для пляжной одежды. "Если в прошлом сезоне был популярен мелкий цветок, то сейчас он уже не в фаворе. Лучше обратиться к чистым оттенкам — розовому, желтому, красному, зеленому, голубому", — перечисляет Екатерина Лемех."Принты — это классика, их нельзя исключить совсем, — дополняет Марина Семаева. — Но будет здорово, если они украсят актуальную модель. Тот же цветочек, горох или полоска на модном топе через плечо — очень свежо и интересно".Цветы из тканиУльтрамодное решение — декоративные розы или пионы из ткани. Чаще всего их располагают на лифе, но можно у шеи или на завязках. "В области груди они придадут дополнительный объем, — объясняет Екатерина Лемех. — Если цвет украшения контрастный, то это усилит эффект. Такое подойдет чувственным экстравагантным натурам, готовым на эксперименты".Пять в одномСтилист Натали Роше советует двусторонние купальники — универсальное решение. "Я стараюсь максимально освободить чемодан в поездке, — рассказывает она. ­— Могу порекомендовать и накидки, которые подойдут как для пляжа, так и для прогулки вдоль моря".Двусторонние топы-бандо и плавки можно носить монохромно или играть контрастами. Креативная опция — перекрутить лиф восьмеркой, сделав левую и правую части разными. Производители предусматривают, чтобы цвета гармонировали. "Свежо будут смотреться серый с желтым или розовым, фуксия в сочетании с главным цветом сезона Very Peri, разные оттенки розового. В моде, как всегда, и черно-белая гамма", — отмечает Роше.Не остаться в тениПлетеная сетка — очень стильная вещь для отдыха у воды. "Ткань напоминает рыболовную сеть, словно соткана вручную, — говорит Екатерина Лемех. — Аксессуар надевают не только поверх купальника, но и под него — такой наряд выгодно отличается от других".Натали Роше советует обратить внимание на удлиненные пляжные рубашки — из шелка или льна. Такая вещь пригодится не только на море. "Мое любимое сочетание — нюдовый купальник и шелковая накидка с анималистичным принтом", — признается стилист.Необходимый штрихДаже продуманный до мелочей образ легко испортить неудачной прической. "Есть, конечно, счастливые обладательницы идеальных пляжных локонов, которые укладываются сами или благодаря соленой воде, — поясняет топ-стилист Иван Субота. —­ В остальных случаях советую уделить себе немного времени перед выходом".Для создания текстуры можно использовать диффузор или плойку, но есть более простой вариант — нанести стайлер с морской солью и сформировать крупные косы или жгутики. Такая укладка украсит распущенные волосы и станет основой для создания разнообразных естественных причесок. Иван Субота призывает не забывать о высоких пучках и воздушных косах, в которые вплетены ленты и кольца. Чтобы хвост смотрелся стильно, стилист советует нанести немного геля — для создания эффекта мокрых волос.Очень неправильные плавки"Плавки-слипы, трусы-транки — то, что нельзя носить ни в коем случае и никогда!" — предупреждает эксперт по мужскому стилю, персональный стилист Гоша Стил. — Купальный костюм не должен напоминать нижнее белье".Обтягивающие модели эксперт предлагает заменить плавательными шортами — до колена или середины бедра. Обладатели идеальных пропорций могут позволить себе укороченные варианты, но обязательно свободные."Сейчас очень много ярких, порой инфантильных расцветок — розовые, оранжевые, принты в виде Микки-Мауса или банана, — обращает внимание Стил. — Но это только для обладателей отличного чувства юмора. Чтобы подчеркнуть серьезность и респектабельность, лучше остановиться на консервативных цветах. Выигрышно будут смотреться все природные оттенки: песочный, синий, зеленый".Мужчинам, которые не успели накачать пресс к пляжному сезону, стилист советует носить футболки из тонкого хлопка и подходящего под шорты оттенка. Растянувшись на шезлонге, майку можно снять.
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Алина Кравцова
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60
353
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мода, море, отдых, стиль жизни
08:00 17.06.2022 (обновлено: 08:01 17.06.2022)
 

Правила эффектного заплыва: пляжная мода и главная ошибка мужчин

© Фото предоставлено брендом ROSHEКупальники бренда ROSHE
Купальники бренда ROSHE
© Фото предоставлено брендом ROSHE
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Алина Кравцова. Многие тренды моды перекочевали из прошлого сезона в этот. Мужчинам стилисты рекомендуют сделать выбор в пользу классики. Эксперты рассказали РИА Новости, как освежить пляжный гардероб, чтобы купальник прослужил долго и подчеркнул достоинства фигуры.

Долго веревочке виться

Один из самых модных элементов женского купальника в этом сезоне — удлиненные завязки.
© AP Photo / Lynne Sladky

Модель на показе в Майами

Модель на показе мод BFYNE в Майами
1 из 4

Модель на показе в Майами

© AP Photo / Lynne Sladky
© AFP 2022 / Pascal Pochard-Casabianca

Завязки в области талии

Модель в купальнике коллекции Etam 2022
2 из 4

Завязки в области талии

© AFP 2022 / Pascal Pochard-Casabianca
© Фото : H.F.E & Co Studio/Unsplash

Такие завязки можно было оставить и на спине

Девушка в купальнике с завязками на талии
3 из 4

Такие завязки можно было оставить и на спине

© Фото : H.F.E & Co Studio/Unsplash
© AP Photo / Lynne Sladky

Модель на показе пляжной одежды в Майами

Модель на показе пляжной одежды Моники Хансен в Майами
4 из 4

Модель на показе пляжной одежды в Майами

© AP Photo / Lynne Sladky
1 из 4

Модель на показе в Майами

© AP Photo / Lynne Sladky
2 из 4

Завязки в области талии

© AFP 2022 / Pascal Pochard-Casabianca
3 из 4

Такие завязки можно было оставить и на спине

© Фото : H.F.E & Co Studio/Unsplash
4 из 4

Модель на показе пляжной одежды в Майами

© AP Photo / Lynne Sladky
"Их можно оставить свободно свисающими, или, что более эффектно, подчеркнуть ими талию", — советует автор Telegram-канала Dressed to Kill Екатерина Лемех.
Другой вариант — декорировать завязками область чуть ниже груди или перекинуть их за шею.

В стиле рыцарей

Кольца, ремешки, застежки и другая фурнитура из металла — еще один фаворит сезона. Если некоторые детали кочуют из коллекции в коллекцию, то об этих модные дома не вспоминали уже лет десять.
© AP Photo / Lynne Sladky

Модель на показе пляжной одежды в Майами

Модель на показе пляжной одежды Моники Хансен в Майами
1 из 2

Модель на показе пляжной одежды в Майами

© AP Photo / Lynne Sladky
© AP Photo / Lynne Sladky

Модель на показе пляжной одежды Моники Хансен в Майами

Модель на показе пляжной одежды Моники Хансен в Майами
2 из 2

Модель на показе пляжной одежды Моники Хансен в Майами

© AP Photo / Lynne Sladky
1 из 2

Модель на показе пляжной одежды в Майами

© AP Photo / Lynne Sladky
2 из 2

Модель на показе пляжной одежды Моники Хансен в Майами

© AP Photo / Lynne Sladky
"Такое веяние в основном для тех, кто хочет быть в центре внимания. Если кричащего, наоборот, не хочется, можно носить тонкую цепочку на талии — сдержанный способ быть на гребне волны", — объясняет Марина Семаева, основатель International Fashion Community, член высшего экспертного совета кафедры "Имидж и стиль" Академии социальных технологий.

Точки уверенности

© Фото предоставлено брендом ROSHEЧтобы сделать акцент на груди, плавки можно надеть изнаночной стороной вверх
Купальники бренда ROSHE
© Фото предоставлено брендом ROSHE
Чтобы сделать акцент на груди, плавки можно надеть изнаночной стороной вверх
Металлические элементы выгодно подсветят определенную часть тела. Еще один вариант — использовать пайетки или люрекс.
"Внимание мы привлекаем к той зоне, в которой уверены, — говорит Марина Семаева. — Мода сейчас очень лояльна к людям разных комплекций, поэтому мы сами решаем, что хотим акцентировать. Нравится декольте — выбираем верх от купальника максимально яркий, необычной формы, небанально декорированный".
Стилист рекомендует моделировать фигуру с помощью законов цвета. Для придания объема используем светлые и яркие тона, блеск и неон, а для визуального уменьшения — темные, нейтральные, приглушенные оттенки.

Талия: экстранизкая или экстравысокая

© AFP 2022 / Pascal Pochard-Casabianca

Модель в купальнике с высокой посадкой плавок

Модель в купальнике коллекции Etam 2022
1 из 4

Модель в купальнике с высокой посадкой плавок

© AFP 2022 / Pascal Pochard-Casabianca
© AFP 2022 / Ilya S. Savenok/Getty Images

Купальник с высокой посадкой плавок

Модель во время Prestige NYFW в Готэм-холле
2 из 4

Купальник с высокой посадкой плавок

© AFP 2022 / Ilya S. Savenok/Getty Images
© AFP 2022 / Frazer Harrison/Getty Images

Модель на показе в Майами

Модель в купальнике от Roberto Cavalli в Майами
3 из 4

Модель на показе в Майами

© AFP 2022 / Frazer Harrison/Getty Images
© AFP 2022 / Frazer Harrison

Настолько низкую линию талии в купальниках мы давно не носили

Модель в купальнике из коллекции Monica Hansen в Майами
4 из 4

Настолько низкую линию талии в купальниках мы давно не носили

© AFP 2022 / Frazer Harrison
1 из 4

Модель в купальнике с высокой посадкой плавок

© AFP 2022 / Pascal Pochard-Casabianca
2 из 4

Купальник с высокой посадкой плавок

© AFP 2022 / Ilya S. Savenok/Getty Images
3 из 4

Модель на показе в Майами

© AFP 2022 / Frazer Harrison/Getty Images
4 из 4

Настолько низкую линию талии в купальниках мы давно не носили

© AFP 2022 / Frazer Harrison
Тренд на завышенную посадку плавок по-прежнему актуален. Это зрительно подчеркивает талию, вытягивает ноги и скрывает проблемную область живота. Эффектно смотрятся модели с вырезами по бокам.
"Плавки-галочки" подходят далеко не всем, — указывает стилист Натали Роше. — Если нужен равномерный тон кожи, лучше в них только загорать, а прогуливаться по пляжу в более высоких".
Также возвращается в моду и экстранизкая линия плавок, обращает внимание Марина Семаева.

Асимметрия и вырезы

© AFP 2022 / Pascal Pochard-Casabianca

Два тренда в одном — асимметрия и завязки

Модель демонстрирует купальник из коллекции Etam 2022
1 из 2

Два тренда в одном — асимметрия и завязки

© AFP 2022 / Pascal Pochard-Casabianca
© Фото предоставлено брендом ROSHE

Такие топы тоже актуальны

Купальники бренда ROSHE
2 из 2

Такие топы тоже актуальны

© Фото предоставлено брендом ROSHE
1 из 2

Два тренда в одном — асимметрия и завязки

© AFP 2022 / Pascal Pochard-Casabianca
2 из 2

Такие топы тоже актуальны

© Фото предоставлено брендом ROSHE
Топы на одно плечо кажутся непрактичными. Ровный тон кожи в нестандартном купальнике действительно не получить, но зато не возникнет вопроса, что надеть на вечернюю прогулку.
"Их носят с шортами, джинсами, с удлиненной легкой или короткой юбкой", — уточняет Роше. — Для более сдержанного образа можно накинуть поверх белую рубашку, завязав ее на узел. Обратите внимание, что ткань лифа должна быть плотная и качественная, чтобы лямка не пережимала подмышечную область".
Также популярны в этом сезоне и вырезы, добавляет Екатерина Лемех: отличный выбор для тех, кому надоели однообразные базовые модели.

Яркие, но однотонные

© Фото : Strvnge Films/Unsplash

Девушка в однотонном желтом купальнике

Девушка в однотонном желтом купальнике
1 из 3

Девушка в однотонном желтом купальнике

© Фото : Strvnge Films/Unsplash
© AP Photo / Lynne Sladky

Модель демонстрирует яркий розовый купальник, Майами

Модель демонстрирует яркий розовый купальник, Майами
2 из 3

Модель демонстрирует яркий розовый купальник, Майами

© AP Photo / Lynne Sladky
© Фото предоставлено брендом ROSHE

Нюдовые оттенки на пике с прошлого сезона

Купальники бренда ROSHE
3 из 3

Нюдовые оттенки на пике с прошлого сезона

© Фото предоставлено брендом ROSHE
1 из 3

Девушка в однотонном желтом купальнике

© Фото : Strvnge Films/Unsplash
2 из 3

Модель демонстрирует яркий розовый купальник, Майами

© AP Photo / Lynne Sladky
3 из 3

Нюдовые оттенки на пике с прошлого сезона

© Фото предоставлено брендом ROSHE
Тренд на яркость актуален не только для базового гардероба, но и для пляжной одежды. "Если в прошлом сезоне был популярен мелкий цветок, то сейчас он уже не в фаворе. Лучше обратиться к чистым оттенкам — розовому, желтому, красному, зеленому, голубому", — перечисляет Екатерина Лемех.
"Принты — это классика, их нельзя исключить совсем, — дополняет Марина Семаева. — Но будет здорово, если они украсят актуальную модель. Тот же цветочек, горох или полоска на модном топе через плечо — очень свежо и интересно".

Цветы из ткани

© AFP 2022 / Filippo MonteforeМодель на показе мод в Милане
Модель в купальнике из коллекции Domani на показе мод в Милане - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© AFP 2022 / Filippo Montefore
Модель на показе мод в Милане
Ультрамодное решение — декоративные розы или пионы из ткани. Чаще всего их располагают на лифе, но можно у шеи или на завязках. "В области груди они придадут дополнительный объем, — объясняет Екатерина Лемех. — Если цвет украшения контрастный, то это усилит эффект. Такое подойдет чувственным экстравагантным натурам, готовым на эксперименты".

Пять в одном

© Фото предоставлено брендом ROSHE

Двусторонний купальник

Купальники бренда ROSHE
1 из 3

Двусторонний купальник

© Фото предоставлено брендом ROSHE
© Фото предоставлено брендом ROSHE

Стилист Натали Роше в купальнике собственного бренда

Купальники бренда ROSHE
2 из 3

Стилист Натали Роше в купальнике собственного бренда

© Фото предоставлено брендом ROSHE
© Фото предоставлено брендом ROSHE

Эффектная "восьмерка"

Купальники бренда ROSHE
3 из 3

Эффектная "восьмерка"

© Фото предоставлено брендом ROSHE
1 из 3

Двусторонний купальник

© Фото предоставлено брендом ROSHE
2 из 3

Стилист Натали Роше в купальнике собственного бренда

© Фото предоставлено брендом ROSHE
3 из 3

Эффектная "восьмерка"

© Фото предоставлено брендом ROSHE
Стилист Натали Роше советует двусторонние купальники — универсальное решение. "Я стараюсь максимально освободить чемодан в поездке, — рассказывает она. ­— Могу порекомендовать и накидки, которые подойдут как для пляжа, так и для прогулки вдоль моря".
Двусторонние топы-бандо и плавки можно носить монохромно или играть контрастами. Креативная опция — перекрутить лиф восьмеркой, сделав левую и правую части разными. Производители предусматривают, чтобы цвета гармонировали. "Свежо будут смотреться серый с желтым или розовым, фуксия в сочетании с главным цветом сезона Very Peri, разные оттенки розового. В моде, как всегда, и черно-белая гамма", — отмечает Роше.

Не остаться в тени

© Фото предоставлено брендом ROSHE

Парео

Купальники бренда ROSHE
1 из 2

Парео

© Фото предоставлено брендом ROSHE
© Фото предоставлено брендом ROSHE

Льняная накидка

Купальники бренда ROSHE
2 из 2

Льняная накидка

© Фото предоставлено брендом ROSHE
1 из 2

Парео

© Фото предоставлено брендом ROSHE
2 из 2

Льняная накидка

© Фото предоставлено брендом ROSHE

Плетеная сетка — очень стильная вещь для отдыха у воды. "Ткань напоминает рыболовную сеть, словно соткана вручную, — говорит Екатерина Лемех. — Аксессуар надевают не только поверх купальника, но и под него — такой наряд выгодно отличается от других".
Натали Роше советует обратить внимание на удлиненные пляжные рубашки — из шелка или льна. Такая вещь пригодится не только на море. "Мое любимое сочетание — нюдовый купальник и шелковая накидка с анималистичным принтом", — признается стилист.

Необходимый штрих

© AP Photo / Frazer Harrison /Getty Images

Актуальная пляжная укладка

Модель на показе купальников Sports Illustrated в Майами
1 из 2

Актуальная пляжная укладка

© AP Photo / Frazer Harrison /Getty Images
© AFP 2022 / Joaquin Sarmento

Модель с актуальной прической на показе во время Колумбийской недели моды

Модель на показе Agua Bendita во время Колумбийской недели моды
2 из 2

Модель с актуальной прической на показе во время Колумбийской недели моды

© AFP 2022 / Joaquin Sarmento
1 из 2

Актуальная пляжная укладка

© AP Photo / Frazer Harrison /Getty Images
2 из 2

Модель с актуальной прической на показе во время Колумбийской недели моды

© AFP 2022 / Joaquin Sarmento
Даже продуманный до мелочей образ легко испортить неудачной прической. "Есть, конечно, счастливые обладательницы идеальных пляжных локонов, которые укладываются сами или благодаря соленой воде, — поясняет топ-стилист Иван Субота. —­ В остальных случаях советую уделить себе немного времени перед выходом".
Для создания текстуры можно использовать диффузор или плойку, но есть более простой вариант — нанести стайлер с морской солью и сформировать крупные косы или жгутики. Такая укладка украсит распущенные волосы и станет основой для создания разнообразных естественных причесок. Иван Субота призывает не забывать о высоких пучках и воздушных косах, в которые вплетены ленты и кольца. Чтобы хвост смотрелся стильно, стилист советует нанести немного геля — для создания эффекта мокрых волос.

Очень неправильные плавки

© Фото : Tyler Nix/Unsplash

Плавки оптимальной длины

Мужчина на пляже
1 из 3

Плавки оптимальной длины

© Фото : Tyler Nix/Unsplash
© Фото : Kristino Boxers/Unsplash

Варианты чуть короче — допустимы

Мужчина в плавках
2 из 3

Варианты чуть короче — допустимы

© Фото : Kristino Boxers/Unsplash
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Главное — настроение

Мальчик прыгает с пирса на пляже Имеретинской низменности в Адлерском районе города Сочи
3 из 3

Главное — настроение

© РИА Новости / Артур Лебедев
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1 из 3

Плавки оптимальной длины

© Фото : Tyler Nix/Unsplash
2 из 3

Варианты чуть короче — допустимы

© Фото : Kristino Boxers/Unsplash
3 из 3

Главное — настроение

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
"Плавки-слипы, трусы-транки — то, что нельзя носить ни в коем случае и никогда!" — предупреждает эксперт по мужскому стилю, персональный стилист Гоша Стил. — Купальный костюм не должен напоминать нижнее белье".
Обтягивающие модели эксперт предлагает заменить плавательными шортами — до колена или середины бедра. Обладатели идеальных пропорций могут позволить себе укороченные варианты, но обязательно свободные.
"Сейчас очень много ярких, порой инфантильных расцветок — розовые, оранжевые, принты в виде Микки-Мауса или банана, — обращает внимание Стил. — Но это только для обладателей отличного чувства юмора. Чтобы подчеркнуть серьезность и респектабельность, лучше остановиться на консервативных цветах. Выигрышно будут смотреться все природные оттенки: песочный, синий, зеленый".
Мужчинам, которые не успели накачать пресс к пляжному сезону, стилист советует носить футболки из тонкого хлопка и подходящего под шорты оттенка. Растянувшись на шезлонге, майку можно снять.
Коллекция Dsquared - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 08:00Культура
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