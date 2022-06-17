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Путин заявил об отсутствии партнерских отношений с Украиной - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/krym-1796307495.html
Путин заявил об отсутствии партнерских отношений с Украиной
Путин заявил об отсутствии партнерских отношений с Украиной - РИА Новости, 17.06.2022
Путин заявил об отсутствии партнерских отношений с Украиной
Если бы у России были партнерские отношения с Украиной, не было бы и проблемы по Крыму, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T19:28
2022-06-17T19:50
петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
владимир путин
украина
республика крым
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Если бы у России были партнерские отношения с Украиной, не было бы и проблемы по Крыму, заявил президент РФ Владимир Путин."Были бы у нас союзнические, добрые, просто партнерские хотя бы отношения (были), ну в голову никому бы не пришло, и не было бы проблемы даже по Крыму. Потому что если бы соблюдались права людей, которые там проживают, русскоязычного населения, с уважением относились бы к русскому языку, культуре, ну в голову никому бы не приходило. Они же все сделали своими руками", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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украина
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санкт-петербург, владимир путин, украина, республика крым
19:28 17.06.2022 (обновлено: 19:50 17.06.2022)
 
Путин заявил об отсутствии партнерских отношений с Украиной

Путин: если бы у России были добрые отношения с Украиной, не было бы проблемы по Крыму

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНа XXV Петербургском международном экономическом форуме
На XXV Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
На XXV Петербургском международном экономическом форуме
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Если бы у России были партнерские отношения с Украиной, не было бы и проблемы по Крыму, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Были бы у нас союзнические, добрые, просто партнерские хотя бы отношения (были), ну в голову никому бы не пришло, и не было бы проблемы даже по Крыму. Потому что если бы соблюдались права людей, которые там проживают, русскоязычного населения, с уважением относились бы к русскому языку, культуре, ну в голову никому бы не приходило. Они же все сделали своими руками", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022Санкт-ПетербургВладимир ПутинУкраинаРеспублика Крым
 
 
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