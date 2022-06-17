https://ria.ru/20220617/krym-1796307495.html

Путин заявил об отсутствии партнерских отношений с Украиной

Путин заявил об отсутствии партнерских отношений с Украиной - РИА Новости, 17.06.2022

Путин заявил об отсутствии партнерских отношений с Украиной

Если бы у России были партнерские отношения с Украиной, не было бы и проблемы по Крыму, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T19:28

2022-06-17T19:28

2022-06-17T19:50

петербургский международный экономический форум — 2022

санкт-петербург

владимир путин

украина

республика крым

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Если бы у России были партнерские отношения с Украиной, не было бы и проблемы по Крыму, заявил президент РФ Владимир Путин."Были бы у нас союзнические, добрые, просто партнерские хотя бы отношения (были), ну в голову никому бы не пришло, и не было бы проблемы даже по Крыму. Потому что если бы соблюдались права людей, которые там проживают, русскоязычного населения, с уважением относились бы к русскому языку, культуре, ну в голову никому бы не приходило. Они же все сделали своими руками", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/krym-1796087482.html

санкт-петербург

украина

республика крым

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санкт-петербург, владимир путин, украина, республика крым