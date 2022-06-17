https://ria.ru/20220617/koronavirus-1796281900.html

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился - РИА Новости, 17.06.2022

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 17,8%, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф". РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T18:43

2022-06-17T18:43

2022-06-17T18:43

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 17,8%, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф"."По состоянию на 17 июня коллективный иммунитет 17,8%", - сообщается на сайте в разделе о столице.В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%, по состоянию на 10 июня 2022 года - 20%.Отмечается, что вакцинацию первым компонентом прошли 7 526 270 человек, а полную вакцинацию от коронавируса – 7 139 422 человека.

https://ria.ru/20220617/koronavirus-1796021932.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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