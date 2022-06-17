https://ria.ru/20220617/koronavirus-1796281900.html
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился - РИА Новости, 17.06.2022
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 17,8%, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф". РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T18:43
2022-06-17T18:43
2022-06-17T18:43
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 17,8%, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф"."По состоянию на 17 июня коллективный иммунитет 17,8%", - сообщается на сайте в разделе о столице.В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%, по состоянию на 10 июня 2022 года - 20%.Отмечается, что вакцинацию первым компонентом прошли 7 526 270 человек, а полную вакцинацию от коронавируса – 7 139 422 человека.
https://ria.ru/20220617/koronavirus-1796021932.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился до 17,8 процента