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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился - РИА Новости, 17.06.2022
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https://ria.ru/20220617/koronavirus-1796281900.html
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился - РИА Новости, 17.06.2022
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 17,8%, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф". РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T18:43
2022-06-17T18:43
распространение коронавируса
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здоровье - общество
коронавирус в россии
москва
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коронавирусы
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 17,8%, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф"."По состоянию на 17 июня коллективный иммунитет 17,8%", - сообщается на сайте в разделе о столице.В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%, по состоянию на 10 июня 2022 года - 20%.Отмечается, что вакцинацию первым компонентом прошли 7 526 270 человек, а полную вакцинацию от коронавируса – 7 139 422 человека.
https://ria.ru/20220617/koronavirus-1796021932.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, москва, коронавирус covid-19, коронавирусы
18:43 17.06.2022
 
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился до 17,8 процента

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе
Сотрудники полиции в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сотрудники полиции в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 17,8%, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".
"По состоянию на 17 июня коллективный иммунитет 17,8%", - сообщается на сайте в разделе о столице.
В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%, по состоянию на 10 июня 2022 года - 20%.
Отмечается, что вакцинацию первым компонентом прошли 7 526 270 человек, а полную вакцинацию от коронавируса – 7 139 422 человека.
Врачи бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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