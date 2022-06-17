https://ria.ru/20220617/koronavirus-1795997703.html
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в России
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 17.06.2022
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в России
Количество заболевших COVID-19 в РФ снижается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T10:08
2022-06-17T10:08
2022-06-17T10:18
распространение коронавируса
анна попова
здоровье - общество
россия
санкт-петербург
общество
петербургский международный экономический форум (фонд)
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Количество заболевших COVID-19 в РФ снижается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Это как раз характеристика... позитивной динамики процесса по коронавирусу в РФ, снижается количество заболевших", - сказала она на ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна попова, здоровье - общество, россия, санкт-петербург, общество, петербургский международный экономический форум (фонд), коронавирус в россии, коронавирус covid-19
10:08 17.06.2022 (обновлено: 10:18 17.06.2022)
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в России
Глава Роспотребнадзора Попова: в России снижается количество заболевших COVID-19