https://ria.ru/20220617/koronavirus-1795997703.html

Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в России

Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 17.06.2022

Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в России

Количество заболевших COVID-19 в РФ снижается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T10:08

2022-06-17T10:08

2022-06-17T10:18

распространение коронавируса

анна попова

здоровье - общество

россия

санкт-петербург

общество

петербургский международный экономический форум (фонд)

коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Количество заболевших COVID-19 в РФ снижается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Это как раз характеристика... позитивной динамики процесса по коронавирусу в РФ, снижается количество заболевших", - сказала она на ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

анна попова, здоровье - общество, россия, санкт-петербург, общество, петербургский международный экономический форум (фонд), коронавирус в россии, коронавирус covid-19