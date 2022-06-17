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Ростуризм рассказал о повышенном кешбэке для поездок на Дальний Восток - РИА Новости, 17.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/keshbek-1796092738.html
Ростуризм рассказал о повышенном кешбэке для поездок на Дальний Восток
Ростуризм рассказал о повышенном кешбэке для поездок на Дальний Восток - РИА Новости, 17.06.2022
Ростуризм рассказал о повышенном кешбэке для поездок на Дальний Восток
Повышенный кешбэк для поездок на Дальний Восток заработает в осенний этап программы, отправиться в тур можно будет с октября, заявила журналистам в кулуарах... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T13:33
2022-06-17T13:33
петербургский международный экономический форум — 2022
новости - туризм
владимир путин
дальний восток
россия
санкт-петербург
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Повышенный кешбэк для поездок на Дальний Восток заработает в осенний этап программы, отправиться в тур можно будет с октября, заявила журналистам в кулуарах ПМЭФ глава Ростуризма Зарина Догузова."По поручению президента мы проработали этот вопрос, и у нас уже в осенний этап продаж по программе туристического кешбэка будет повышенный кешбэк для поездок на Дальний Восток. Он составит 40% от стоимости поездки, в максимуме – 40 тысяч рублей. Отправиться в поездку можно будет с 1 октября и до конца года, а продажи, ориентировочно, начнутся в августе", - сказала Догузова.Она добавила, что остальные туры по России будут продаваться с обычным 20-процентным кешбэком.Программа туристического кешбэка была запущена Ростуризмом в 2020 году как мера поддержки и туристов, и бизнеса. В ней участвуют все без исключения субъекты РФ и поездки от двух ночей. Оплачиваются они картами "Мир" - на нее автоматически в течение пяти дней возвращается 20% от стоимости, максимально 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного человека в рамках программы не ограничено.Президент России Владимир Путин в начале июня поручил до 30 сентября увеличить в два раза - до 40 тысяч рублей - туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220617/keshbek-1796049770.html
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дальний восток
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новости - туризм, владимир путин, дальний восток, россия, санкт-петербург, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм
13:33 17.06.2022
 
Ростуризм рассказал о повышенном кешбэке для поездок на Дальний Восток

Догузова: повышенный кешбэк для поездок на Дальний Восток заработает осенью

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМыс Тобизина - самый южный мыс острова Русский
Мыс Тобизина - самый южный мыс острова Русский - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Повышенный кешбэк для поездок на Дальний Восток заработает в осенний этап программы, отправиться в тур можно будет с октября, заявила журналистам в кулуарах ПМЭФ глава Ростуризма Зарина Догузова.
"По поручению президента мы проработали этот вопрос, и у нас уже в осенний этап продаж по программе туристического кешбэка будет повышенный кешбэк для поездок на Дальний Восток. Он составит 40% от стоимости поездки, в максимуме – 40 тысяч рублей. Отправиться в поездку можно будет с 1 октября и до конца года, а продажи, ориентировочно, начнутся в августе", - сказала Догузова.
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Вчера, 12:09Петербургский международный экономический форум — 2022
Ростуризм допустил распространение акции по кешбэку для жителей Донбасса
Она добавила, что остальные туры по России будут продаваться с обычным 20-процентным кешбэком.
Программа туристического кешбэка была запущена Ростуризмом в 2020 году как мера поддержки и туристов, и бизнеса. В ней участвуют все без исключения субъекты РФ и поездки от двух ночей. Оплачиваются они картами "Мир" - на нее автоматически в течение пяти дней возвращается 20% от стоимости, максимально 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного человека в рамках программы не ограничено.
Президент России Владимир Путин в начале июня поручил до 30 сентября увеличить в два раза - до 40 тысяч рублей - туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Участок федеральной автомобильной дороги М-4 Дон в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022Новости - ТуризмВладимир ПутинДальний ВостокРоссияСанкт-ПетербургФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Туризм
 
 
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