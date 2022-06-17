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В Казани открылся аккредитационный центр для врачей с роботами-симуляторами - РИА Новости, 17.06.2022
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https://ria.ru/20220617/kazan-1796329532.html
В Казани открылся аккредитационный центр для врачей с роботами-симуляторами
В Казани открылся аккредитационный центр для врачей с роботами-симуляторами - РИА Новости, 17.06.2022
В Казани открылся аккредитационный центр для врачей с роботами-симуляторами
Современный многофункциональный аккредитационный симуляционный центр, оснащенный почти 200 роботами-симуляторами, открылся в пятницу на базе Казанской... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T20:18
2022-06-17T20:18
республика татарстан
общество
дмитрий сычев
казань
россия
москва
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КАЗАНЬ, 17 июн – РИА Новости. Современный многофункциональный аккредитационный симуляционный центр, оснащенный почти 200 роботами-симуляторами, открылся в пятницу на базе Казанской государственной медицинской академии (КГМА), ежегодно обучаться и проходить аккредитацию здесь смогут до 2 тысяч врачей из всех российских регионов, передает корреспондент РИА Новости.Аккредитационный центр на базе КГМА создан в 2019 году, однако основное оснащение современными симуляторами получил в этом году. Он оснащен современными тренажерами, манекенами, в том числе высокореалистичными роботами-симуляторами, виртуальными симуляторами, мультимедийным оборудованием. Данное оборудование позволяет овладевать навыками терапии неотложных состояний, первой врачебной помощи, диагностическими и лечебными манипуляциями широкого спектра клинических специальностей, отдельными видами оперативных вмешательств."Этот центр открывается в рамках федерального проекта "Здравоохранение". Это целая сеть аккредитационных симуляционных центров нашей академии в Москве и ее четырех филиалах (в Казани, Санкт-Петербурге, Пензе и Новокузнецке). Уникальность этих центров в том, что симуляционное оборудование, которое здесь находится, и специалисты, которые на нем работают, "закрывают" практически всю линейку медицинских специальностей", - сказал журналистам ректор Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Дмитрий Сычев.Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков уточнил, что центр создавался на средства, выделенные Министерством здравоохранения РФ, последний крупный транш Минздрава РФ на его оснащение составил 160 миллионов рублей."Республика имеет большое конкурентное преимущество по сравнению с другими регионами: у нас не один симуляционный центр, подобные есть в Казанском медицинском университете, Казанском (Приволжском) федеральном университете, недавно обновили центр высоких технологий на базе Республиканской клинической больницы", - отметил министр.Садыков подчеркнул, что если еще в 2013 году для оснащения подобных центров использовались симуляторы производства США, Германии, то в последние годы произошло импортозамещение: практически все оборудование в новом аккредитационном центре произведено казанской компанией "Эйдос". Он также добавил, что на данный момент действующие в республике симуляционные центры полностью закрывают потребности в обучении, переобучении, аккредитации специалистов. Право пройти аккредитацию в казанских центрах имеют представители всех регионов. С нынешнего года аккредитацию в республике смогут проходить порядка 5-6 тысяч человек в год."В этом центре в целом сейчас около 200 современных симуляторов. Этот серьезный шаг позволил нашему центру стать одним из самых ярких, востребованных, современных и необходимых. Он сможет проводить аккредитацию до 2 тысяч человек в год", - добавил директор КГМА Рустем Хасанов.
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общество, дмитрий сычев, казань, россия, москва
20:18 17.06.2022
 
В Казани открылся аккредитационный центр для врачей с роботами-симуляторами

Аккредитационный центр для врачей с 200 роботами-симуляторами открылся в Казани

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГород Казань. Слева - стела "Хоррият", на первом плане внизу - церковь святой Евдокии
Город Казань. Слева - стела Хоррият, на первом плане внизу - церковь святой Евдокии - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Город Казань. Слева - стела "Хоррият", на первом плане внизу - церковь святой Евдокии. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 17 июн – РИА Новости. Современный многофункциональный аккредитационный симуляционный центр, оснащенный почти 200 роботами-симуляторами, открылся в пятницу на базе Казанской государственной медицинской академии (КГМА), ежегодно обучаться и проходить аккредитацию здесь смогут до 2 тысяч врачей из всех российских регионов, передает корреспондент РИА Новости.
Аккредитационный центр на базе КГМА создан в 2019 году, однако основное оснащение современными симуляторами получил в этом году. Он оснащен современными тренажерами, манекенами, в том числе высокореалистичными роботами-симуляторами, виртуальными симуляторами, мультимедийным оборудованием. Данное оборудование позволяет овладевать навыками терапии неотложных состояний, первой врачебной помощи, диагностическими и лечебными манипуляциями широкого спектра клинических специальностей, отдельными видами оперативных вмешательств.
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"Этот центр открывается в рамках федерального проекта "Здравоохранение". Это целая сеть аккредитационных симуляционных центров нашей академии в Москве и ее четырех филиалах (в Казани, Санкт-Петербурге, Пензе и Новокузнецке). Уникальность этих центров в том, что симуляционное оборудование, которое здесь находится, и специалисты, которые на нем работают, "закрывают" практически всю линейку медицинских специальностей", - сказал журналистам ректор Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Дмитрий Сычев.
Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков уточнил, что центр создавался на средства, выделенные Министерством здравоохранения РФ, последний крупный транш Минздрава РФ на его оснащение составил 160 миллионов рублей.
"Республика имеет большое конкурентное преимущество по сравнению с другими регионами: у нас не один симуляционный центр, подобные есть в Казанском медицинском университете, Казанском (Приволжском) федеральном университете, недавно обновили центр высоких технологий на базе Республиканской клинической больницы", - отметил министр.
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Садыков подчеркнул, что если еще в 2013 году для оснащения подобных центров использовались симуляторы производства США, Германии, то в последние годы произошло импортозамещение: практически все оборудование в новом аккредитационном центре произведено казанской компанией "Эйдос". Он также добавил, что на данный момент действующие в республике симуляционные центры полностью закрывают потребности в обучении, переобучении, аккредитации специалистов. Право пройти аккредитацию в казанских центрах имеют представители всех регионов. С нынешнего года аккредитацию в республике смогут проходить порядка 5-6 тысяч человек в год.
"В этом центре в целом сейчас около 200 современных симуляторов. Этот серьезный шаг позволил нашему центру стать одним из самых ярких, востребованных, современных и необходимых. Он сможет проводить аккредитацию до 2 тысяч человек в год", - добавил директор КГМА Рустем Хасанов.

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