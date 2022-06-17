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Лаврентьев: Россия не сокращала группировку в Сирии из-за спецоперации

Лаврентьев: Россия не сокращала группировку в Сирии из-за спецоперации - РИА Новости, 17.06.2022

Лаврентьев: Россия не сокращала группировку в Сирии из-за спецоперации

Москва не сокращала численность группировки в Сирии из-за спецоперации на Украине, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T07:34

2022-06-17T07:34

2022-06-17T07:38

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НУР-СУЛТАН, 17 июн – РИА Новости. Москва не сокращала численность группировки в Сирии из-за спецоперации на Украине, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."Нет, она не сокращалась. Если кто-то считает, что произошло какое-то численное уменьшение, хочу заверить, что этого нет – и по количеству техники, которая там дислоцирована, и комплексы противовоздушной обороны, и радиоэлектронной борьбы. Естественно, авиационная составляющая – никаких изменений не произошло", - сказал он.По его словам, "идет кадровая ротация".

https://radiosputnik.ria.ru/20220616/lavrentev-1795901707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сирия, россия