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Лаврентьев: Россия не сокращала группировку в Сирии из-за спецоперации
Лаврентьев: Россия не сокращала группировку в Сирии из-за спецоперации - РИА Новости, 17.06.2022
Лаврентьев: Россия не сокращала группировку в Сирии из-за спецоперации
Москва не сокращала численность группировки в Сирии из-за спецоперации на Украине, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T07:34
2022-06-17T07:34
2022-06-17T07:38
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НУР-СУЛТАН, 17 июн – РИА Новости. Москва не сокращала численность группировки в Сирии из-за спецоперации на Украине, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."Нет, она не сокращалась. Если кто-то считает, что произошло какое-то численное уменьшение, хочу заверить, что этого нет – и по количеству техники, которая там дислоцирована, и комплексы противовоздушной обороны, и радиоэлектронной борьбы. Естественно, авиационная составляющая – никаких изменений не произошло", - сказал он.По его словам, "идет кадровая ротация".
https://radiosputnik.ria.ru/20220616/lavrentev-1795901707.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сирия, россия
07:34 17.06.2022 (обновлено: 07:38 17.06.2022)
Лаврентьев: Россия не сокращала группировку в Сирии из-за спецоперации
Спецпредставитель Лаврентьев: Россия не сокращала группировку в Сирии из-за спецоперации
НУР-СУЛТАН, 17 июн – РИА Новости. Москва не сокращала численность группировки в Сирии из-за спецоперации на Украине, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Нет, она не сокращалась. Если кто-то считает, что произошло какое-то численное уменьшение, хочу заверить, что этого нет – и по количеству техники, которая там дислоцирована, и комплексы противовоздушной обороны, и радиоэлектронной борьбы. Естественно, авиационная составляющая – никаких изменений не произошло", - сказал он.
По его словам, "идет кадровая ротация".