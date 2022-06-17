Рейтинг@Mail.ru
Лаврентьев: Россия не сокращала группировку в Сирии из-за спецоперации - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220617/gruppirovka-1795968414.html
Лаврентьев: Россия не сокращала группировку в Сирии из-за спецоперации
Лаврентьев: Россия не сокращала группировку в Сирии из-за спецоперации - РИА Новости, 17.06.2022
Лаврентьев: Россия не сокращала группировку в Сирии из-за спецоперации
Москва не сокращала численность группировки в Сирии из-за спецоперации на Украине, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T07:34
2022-06-17T07:38
в мире
сирия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772958819_0:71:1679:1015_1920x0_80_0_0_3d08cc3ee89939495ed209c128a2f373.jpg
НУР-СУЛТАН, 17 июн – РИА Новости. Москва не сокращала численность группировки в Сирии из-за спецоперации на Украине, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."Нет, она не сокращалась. Если кто-то считает, что произошло какое-то численное уменьшение, хочу заверить, что этого нет – и по количеству техники, которая там дислоцирована, и комплексы противовоздушной обороны, и радиоэлектронной борьбы. Естественно, авиационная составляющая – никаких изменений не произошло", - сказал он.По его словам, "идет кадровая ротация".
https://radiosputnik.ria.ru/20220616/lavrentev-1795901707.html
сирия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772958819_90:0:1443:1015_1920x0_80_0_0_dade99bc1b443f245edddd1f18762a6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, россия
07:34 17.06.2022 (обновлено: 07:38 17.06.2022)
 
Лаврентьев: Россия не сокращала группировку в Сирии из-за спецоперации

Спецпредставитель Лаврентьев: Россия не сокращала группировку в Сирии из-за спецоперации

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСирия
Сирия - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 17 июн – РИА Новости. Москва не сокращала численность группировки в Сирии из-за спецоперации на Украине, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Нет, она не сокращалась. Если кто-то считает, что произошло какое-то численное уменьшение, хочу заверить, что этого нет – и по количеству техники, которая там дислоцирована, и комплексы противовоздушной обороны, и радиоэлектронной борьбы. Естественно, авиационная составляющая – никаких изменений не произошло", - сказал он.
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев на конгрессе сирийского национального диалога в Сочи. 30 января 2018 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 19:11В России
Лаврентьев: РФ будет использовать дипломатию для урегулирования в Сирии
По его словам, "идет кадровая ротация".
 
В миреСирияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала