https://ria.ru/20220617/gaz-1796154345.html

Австрия заявила о готовности к полной остановке поставок газа из России

Австрия заявила о готовности к полной остановке поставок газа из России - РИА Новости, 17.06.2022

Австрия заявила о готовности к полной остановке поставок газа из России

Австрия готова ко всем сценариям, включая полную остановку поставок газа из России, заявила глава министерства энергетики Австрии Леоноре Гевесслер. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T15:40

2022-06-17T15:40

2022-06-17T15:47

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северный поток

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австрия

природный газ

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ВЕНА, 17 июн - РИА Новости. Австрия готова ко всем сценариям, включая полную остановку поставок газа из России, заявила глава министерства энергетики Австрии Леоноре Гевесслер."Мы готовы ко всем сценариям, вплоть до полной остановки поставок из России", - добавила министр.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.

https://ria.ru/20220617/gaz-1796066398.html

россия

европа

австрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, европа, северный поток, в мире, австрия, природный газ