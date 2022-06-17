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Австрия заявила о готовности к полной остановке поставок газа из России - РИА Новости, 17.06.2022
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Австрия заявила о готовности к полной остановке поставок газа из России
Австрия заявила о готовности к полной остановке поставок газа из России - РИА Новости, 17.06.2022
Австрия заявила о готовности к полной остановке поставок газа из России
Австрия готова ко всем сценариям, включая полную остановку поставок газа из России, заявила глава министерства энергетики Австрии Леоноре Гевесслер. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T15:40
2022-06-17T15:47
экономика
россия
европа
северный поток
в мире
австрия
природный газ
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ВЕНА, 17 июн - РИА Новости. Австрия готова ко всем сценариям, включая полную остановку поставок газа из России, заявила глава министерства энергетики Австрии Леоноре Гевесслер."Мы готовы ко всем сценариям, вплоть до полной остановки поставок из России", - добавила министр.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
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экономика, россия, европа, северный поток, в мире, австрия, природный газ
15:40 17.06.2022 (обновлено: 15:47 17.06.2022)
 
Австрия заявила о готовности к полной остановке поставок газа из России

Глава Минэнерго Австрии Гевесслер заявила о готовности к остановке поставок газа из России

© РИА Новости / Виталий ТимкивКомпрессорная станция "Казачья"
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Компрессорная станция "Казачья". Архивное фото
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ВЕНА, 17 июн - РИА Новости. Австрия готова ко всем сценариям, включая полную остановку поставок газа из России, заявила глава министерства энергетики Австрии Леоноре Гевесслер.

"Россия объявила о снижении объема (поставок) газа и на сегодня. Это приводит к значительному росту цены и неопределённости по всей Европе. Поставки газа – инструмент для России в нынешней конфронтации", - утверждает Гевесслер в Twitter.

"Мы готовы ко всем сценариям, вплоть до полной остановки поставок из России", - добавила министр.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
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