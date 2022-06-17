15:40 17.06.2022 (обновлено: 15:47 17.06.2022)
Австрия заявила о готовности к полной остановке поставок газа из России
Глава Минэнерго Австрии Гевесслер заявила о готовности к остановке поставок газа из России
Компрессорная станция "Казачья". Архивное фото
ВЕНА, 17 июн - РИА Новости. Австрия готова ко всем сценариям, включая полную остановку поставок газа из России, заявила глава министерства энергетики Австрии Леоноре Гевесслер.
"Россия объявила о снижении объема (поставок) газа и на сегодня. Это приводит к значительному росту цены и неопределённости по всей Европе. Поставки газа – инструмент для России в нынешней конфронтации", - утверждает Гевесслер в Twitter.
"Мы готовы ко всем сценариям, вплоть до полной остановки поставок из России", - добавила министр.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.